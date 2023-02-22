Бускетс попал в заявку «Барсы» на матч с «МЮ». Дембеле, Педри и Гави не сыграют

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Серджи Бускетс Роберт Левандовски Жорди Альба Марк-Андре тер Стеген Маркос Алонсо Серджи Роберто Андреас Кристенсен Франк Кессиэ Френки де Йонг Иньяки Пенья Усман Дембеле Рафинья Диас Жюль Кунде Рональд Араухо Эрик Гарсия Ферран Торрес Арнау Тенас Ансу Фати Педри Алекс Бальде Гави Марк Касадо Пабло Торре Футбол

«Барселона» огласила заявку на матч с «Манчестер Юнайтед».

Завтра команды проведут ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы. Первая игра состоялась на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:2.

В заявку «Барселоны» вернулся полузащитник Серджи Бускетс, из-за повреждения не игравший с 5 февраля. В список не попали Педри и Усман Дембеле, получившие травмы, и Гави, который пропустит игру с «Манчестер Юнайтед» из-за перебора желтых карточек.

Заявка «Барселоны»:

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас;

Защитники: Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алекс Бальде;

Полузащитники: Серджи Бускетс, Франк Кессиэ, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Марк Касадо, Пабло Торре;

Нападающие: Роберт Левандовски, Ансу Фати, Ферран Торрес, Рафинья.

Матч «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

32 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SergSV
"Покажите мне вашу среднюю линию, и я скажу, какая у вас команда" …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Корж
Ответ ярослав 0990
Я думаю что в четверг Ферану дадут шанс,и я очень надеюсь что он отыграет как в матче с кадисом
Только если после Рафиньи на правый фланг, потому что на левом он нулевый.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raindrop Drop Top
Основной созидательный костяк не сыграет и это колоссальная потеря, будут огромнейшие проблемы с созданием моментов. На чудо даже не надеюсь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барселона Каталония
Будет тяжело проходить дальше МЮ сейчас как голодный зверь скушать готов. Посмотрим удачи Барселоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евсей Пролеткин
Без этой троице Барселоне тяжко будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экселлент
Ответ kaviknat
Интересно, у чьих болельщиков завтра будет двойной праздник? Хотя, такой матч уже сам по себе, наверное, праздник
Пусть победит сильнейший, без судейских скандалов! Это самое главное!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MK
сложно будет матч без Гави и Педри

но интересный матч будет между МЮ-Барсы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kaviknat
Ответ Экселлент
Конечно буду чертовски рад победе Барсы, но сейчас МЮ на таком хорошем ходу,что сделать это будет тяжело, к тому же Рэшфорд в огне,парень поймал кураж! Завтра нас ждёт отличный матч,безусловно планы на мой вечер прозрачно чисты,это будет просмотр данного матча. P.S. надеюсь Хави на этот не станет чудит с составом!
Интересно, у чьих болельщиков завтра будет двойной праздник? Хотя, такой матч уже сам по себе, наверное, праздник
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Увы,шансов нет у них.Уверенная победа МЮ
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экселлент
Конечно буду чертовски рад победе Барсы, но сейчас МЮ на таком хорошем ходу,что сделать это будет тяжело, к тому же Рэшфорд в огне,парень поймал кураж!
Завтра нас ждёт отличный матч,безусловно планы на мой вечер прозрачно чисты,это будет просмотр данного матча.

P.S. надеюсь Хави на этот не станет чудит с составом!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ярослав 0990
Ответ Pelerin
Конечно, это же одно и то же - играть против Кадиса/Гранады или против МЮ ))
Я написал что бы я хотел что бы он так же играл,много обводом и опасных моментов создавал в матче с кадисом😳
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pelerin
Ответ ярослав 0990
Я думаю что в четверг Ферану дадут шанс,и я очень надеюсь что он отыграет как в матче с кадисом
Конечно, это же одно и то же - играть против Кадиса/Гранады или против МЮ ))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arm Niko
Что же вы так нервничаете, у МЮ Боооолшая проблема- не сыграет Мага )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
Ответ Лёха Жданчик
А у МЮ вернулись Забитцер и Лича....потерь после предыдущего матча нет
есть. недоступны Антони и Марсиаль и Эриксен.
по-прежнему есть только Гарначо на замену, в атаку.
ну, если не рассматривать Елангу и Пелестри на такие матчи
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ljolik888
Это конечно хорошая новость , так как в полузащите большая дырка . Но после травмы набрал ли Бускетс форму ? Надеюсь на отличную игру , как во втором тайме первой игры - МЮ фаворит , но надежда умирает последний!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лёха Жданчик
А у МЮ вернулись Забитцер и Лича....потерь после предыдущего матча нет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alihan 0706
Надежда в атаке на Роберта и Рафинью
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marshalericsson1357
Любопытно будет посмотреть, как Хави выйдет из ситуации, внушительные потери для центра поля... Про дембеле даже нет смысла говорить, парень - лучший в атаке барсы
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Filipp Gorski
Удачи Красные дьяволы 😈
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alihan 0706
Ответ ярослав 0990
Я думаю что в четверг Ферану дадут шанс,и я очень надеюсь что он отыграет как в матче с кадисом
Не думаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
К черту, нам бы Чемп взять. За это Барса хоть 60 лямов получит, этот ЛЕ трофей все равно бесполезный. Победитель Ле даже 10 тки не получит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Budabuda
Ответ ярослав 0990
Я думаю что в четверг Ферану дадут шанс,и я очень надеюсь что он отыграет как в матче с кадисом
только на последние 20 минут. в старте выйдет Рафинья и Альба в качестве вингеров.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бускетс это позиция
Объективно, шансов пройти у нас меньше чем у дьяволов, но рановато вы команду хороните, мы не знаем какая картина будет на поле завтра
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джавез Тилл
ПедриГавиБугиБаги после марокканцев должны были в глубоком запасе сидеть...
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Egor Aleksandrovich
выглядит, как легчайшая для дьяволов, с такими потерями Барсы.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий