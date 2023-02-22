Бускетс попал в заявку «Барсы» на матч с «МЮ». Дембеле, Педри и Гави не сыграют

« » огласила заявку на матч с «Манчестер Юнайтед».

Завтра команды проведут ответный матч раунда плей-офф . Первая игра состоялась на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:2.

В заявку «Барселоны» вернулся полузащитник Серджи Бускетс, из-за повреждения не игравший с 5 февраля. В список не попали и , получившие травмы, и Гави, который пропустит игру с «Манчестер Юнайтед» из-за перебора желтых карточек.

Заявка «Барселоны»:

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас;

Защитники: Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алекс Бальде;

Полузащитники: Серджи Бускетс, Франк Кессиэ, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Марк Касадо, Пабло Торре;

Нападающие: Роберт Левандовски, Ансу Фати, Ферран Торрес, Рафинья.

Матч «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.