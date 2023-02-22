Бускетс попал в заявку «Барсы» на матч с «МЮ». Дембеле, Педри и Гави не сыграют
«Барселона» огласила заявку на матч с «Манчестер Юнайтед».
Завтра команды проведут ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы. Первая игра состоялась на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:2.
В заявку «Барселоны» вернулся полузащитник Серджи Бускетс, из-за повреждения не игравший с 5 февраля. В список не попали Педри и Усман Дембеле, получившие травмы, и Гави, который пропустит игру с «Манчестер Юнайтед» из-за перебора желтых карточек.
Заявка «Барселоны»:
Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас;
Защитники: Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо, Жорди Альба, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Алекс Бальде;
Полузащитники: Серджи Бускетс, Франк Кессиэ, Серджи Роберто, Френки де Йонг, Марк Касадо, Пабло Торре;
Нападающие: Роберт Левандовски, Ансу Фати, Ферран Торрес, Рафинья.
Матч «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.
но интересный матч будет между МЮ-Барсы.
Завтра нас ждёт отличный матч,безусловно планы на мой вечер прозрачно чисты,это будет просмотр данного матча.
P.S. надеюсь Хави на этот не станет чудит с составом!
по-прежнему есть только Гарначо на замену, в атаку.
ну, если не рассматривать Елангу и Пелестри на такие матчи