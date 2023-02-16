«МЮ» прервал серию «Барселоны» из 11 побед
«Барселона» не смогла победить впервые за 12 матчей.
Команда Хави сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в Лиге Европы.
Начиная с 4 января каталонцы одержали 11 побед подряд во всех турнирах, в том числе над «Бетисом» по пенальти в Суперкубке Испании.
Далее «блауграна» встретится с «Кадисом» (19 февраля), а затем – снова с «МЮ» (23 февраля).
Но вот тебе, дорогуша, бы к окулисту, и правила почитать, как полегчает.
))
Вроде по единственному основному 2:2.
1. Ощущение, что Хави не угадал с основой. Араухо на фланге хуже играет, да и Бальде должен был вместо Альбы выйти, так как Альба медленный слишком для такой игры.
2. С заменой Рафиньи не согласен, хотя Торрес и неплохо вышел. Рафинья чудо-гол забил и вошёл в кураж, мог и второй забить. Видно, как он был недоволен своей заменой.
3. Бальде и Ансу отлично сыграли после выхода на поле, как и Торрес. С заменой Педри на Роберто Барса ослабла, сразу стал заметен уровень игры Педри.
4. Защита не лучшим образом сыграла, Алонсо, хоть и гол забил, но косячил в некоторых моментах. Тер Штеген спас несколько раз, но пропустил в ближний с острого угла. Про Кунде вообще молчу, худший игрок Барсы на поле - наошибался вдоволь и автогол забил, как в недавней игре с Бетисом.
5. Команда заметно прогрессировала после осенних матчей в ЛЧ, но всё равно пока игры с топами очень тяжело даются. Но, думаю, Хави на верном пути, как никак у него тренерского опыта в больших матчах не очень много, и он учится на своих ошибках.
6. Шансы на проход дальше у Барсы всё ещё есть, но МЮ будет на своём поле играть, а у Барсы куча потер: Бускетс и ПедриГави. Как она будет с Кессье и Роберто играть, страшно представить.