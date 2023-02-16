«МЮ» прервал серию «Барселоны» из 11 побед

« » не смогла победить впервые за 12 матчей.

Команда Хави сыграла вничью с « » (2:2) в .

Начиная с 4 января каталонцы одержали 11 побед подряд во всех турнирах, в том числе над «Бетисом» по пенальти в Суперкубке Испании.

Далее «блауграна» встретится с «Кадисом» (19 февраля), а затем – снова с «МЮ» (23 февраля).