«МЮ» прервал серию «Барселоны» из 11 побед

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

«Барселона» не смогла победить впервые за 12 матчей.

Команда Хави сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в Лиге Европы.

Начиная с 4 января каталонцы одержали 11 побед подряд во всех турнирах, в том числе над «Бетисом» по пенальти в Суперкубке Испании.

Далее «блауграна» встретится с «Кадисом» (19 февраля), а затем – снова с «МЮ» (23 февраля).

Материалы по теме

111 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мовлди Дагиев
Ответ Артемий Дмитриев
АПЛ > Ла лига
Посчитай сколько ЛЧ взяли английские клубы и сколько испанские за последние 10-15 лет. Футбол бей-беги англичан это каменный век.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleus Marcus
Ответ Барсик91
Араухо. Бросил мяч из за уха ))
ЛОЛ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ya_Mama
Ответ Никита Тарарыев
Ахахах, к отоларингологу запишись)
С этим у меня всё в порядке спасибо.
Но вот тебе, дорогуша, бы к окулисту, и правила почитать, как полегчает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик91
Ответ ALMANAC
Биссака с мячом… Уан-Биссака. А счет пока что Уан-Ту… Ааааааааааааа помогите
Араухо. Бросил мяч из за уха
))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
El Fenomeno 9️⃣
Ответ Фанат Лионеля Месси
Как команда ,которая в последние 25 минут не выходила из своей штрафной может быть лучше на две головы Где красная Каземиро ?
А где красная Каземиро?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэмвел Тарли
Ответ XavIniesta2008-2015
Ладно Кессье и Алонсо, в их выходе была логика. Но зачем Араухо 70 минут играл справа в защите я не понял. Гораздо раньше было заметно,что Рэшфорд там даже не появляется. А с Кунде даже правый фланг ожил В общем,не лучший матч от Хави
Это да. уже на минуте 5 можно было Араухо и Кунде местами поменять. Хави иногда запаздывает с внесением изменений в игру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Тарарыев
Ответ Ya_Mama
Пенка за нырок из-за пределов штрафной?
Ахахах, к отоларингологу запишись)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Emin Aliev
Ответ Валера, настало твое время...
Как болела МЮ, скажу, что это обидная ничья. Мне казалось манкунианцы лучше. Нарушение на Рэшфорде было. Фреду мяч попал в руку, но после касания груди, и рука была в естественном положении или как там сейчас говорят. Да, это пенальти, но не по нынешним правилам. Но в общем, матч огонь. Надеюсь на Олд Траффорд победа наша будет.
Рука была выставлена в сторону, и да МЮ играл более интересно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Тарарыев
Ответ GuruFutbola
Как только вышла основа в защиту, ничего мю не создал
на последние 10 минут? Ахах, естественно силы берегли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Emin Aliev
В общем нужно побеждать Кадис - это главное, с МЮ все понятно, у них ЛЕ в виду отсутствия АПЛ в приоритете для поднятия духа. Ла Лига и первая корзина на жеребьёвку ЛЧ важнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэмвел Тарли
Ответ gudvinbrok@gmail.com
Исходя из твоего вывода могу уверенно сказать, что я почти также смотрел этот матч, только с одной поправкой Лева и Де Йонг сыграли очень слабо, а они могут лучше. Лучшим в составе Барсы был сегодня Рафинья.
Согласен. Де Йонг был незаметен, но нужно учитывать, что цоп - не основная его позиция, он обычно чуть выше играет. А Лёва в последнее время сдал сильно. Если в начале сезона его возраст не чувствовался, то теперь очень даже. Видимо к ЧМ готовился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CyberUnited
Ответ Фанат Лионеля Месси
Как команда ,которая в последние 25 минут не выходила из своей штрафной может быть лучше на две головы Где красная Каземиро ?
Если вспомнить откуда у Каземиро первая карточка, то если бы ему показали вторую, можно было бы просто уйти с поля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валера, настало твое время...
Как болела МЮ, скажу, что это обидная ничья. Мне казалось манкунианцы лучше. Нарушение на Рэшфорде было. Фреду мяч попал в руку, но после касания груди, и рука была в естественном положении или как там сейчас говорят. Да, это пенальти, но не по нынешним правилам. Но в общем, матч огонь. Надеюсь на Олд Траффорд победа наша будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Emin Aliev
Ответ XavIniesta2008-2015
Ладно Кессье и Алонсо, в их выходе была логика. Но зачем Араухо 70 минут играл справа в защите я не понял. Гораздо раньше было заметно,что Рэшфорд там даже не появляется. А с Кунде даже правый фланг ожил В общем,не лучший матч от Хави
Это провал Хави, все мимо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gudvinbrok@gmail.com
Ответ Сэмвел Тарли
Матч вышел огненный. Что можно по итогу сказать. 1. Ощущение, что Хави не угадал с основой. Араухо на фланге хуже играет, да и Бальде должен был вместо Альбы выйти, так как Альба медленный слишком для такой игры. 2. С заменой Рафиньи не согласен, хотя Торрес и неплохо вышел. Рафинья чудо-гол забил и вошёл в кураж, мог и второй забить. Видно, как он был недоволен своей заменой. 3. Бальде и Ансу отлично сыграли после выхода на поле, как и Торрес. С заменой Педри на Роберто Барса ослабла, сразу стал заметен уровень игры Педри. 4. Защита не лучшим образом сыграла, Алонсо, хоть и гол забил, но косячил в некоторых моментах. Тер Штеген спас несколько раз, но пропустил в ближний с острого угла. Про Кунде вообще молчу, худший игрок Барсы на поле - наошибался вдоволь и автогол забил, как в недавней игре с Бетисом. 5. Команда заметно прогрессировала после осенних матчей в ЛЧ, но всё равно пока игры с топами очень тяжело даются. Но, думаю, Хави на верном пути, как никак у него тренерского опыта в больших матчах не очень много, и он учится на своих ошибках. 6. Шансы на проход дальше у Барсы всё ещё есть, но МЮ будет на своём поле играть, а у Барсы куча потер: Бускетс и ПедриГави. Как она будет с Кессье и Роберто играть, страшно представить.
Исходя из твоего вывода могу уверенно сказать, что я почти также смотрел этот матч, только с одной поправкой Лева и Де Йонг сыграли очень слабо, а они могут лучше. Лучшим в составе Барсы был сегодня Рафинья.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ Анвар Масимов
Дак если бы и был фол то до штрафной
Про красную не забывайте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ Iamliam
Стата у Барсы лучше по всем основным пунктам - где МЮ был на 2 головы лучше? В твоей фантазии? О каких именно "несправедливых решениях" речь?
По каким таким пунктам?
Вроде по единственному основному 2:2.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Абакаров
Ответ udiekemen
Мю, нету слов... молодцы просто 💥 И они ещё не дома...
Барселона почему-то в гостях играет получше, чем дома последний год
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adam Murdalov
Ответ Ахма Начоо
Счёт ровный друг мой но вот игра нет, если бы не судья не было бы у вас такой концовки, конечно он и с Барсой допускал ошибки но игру МЮ он просто сломал
Ошибки были в две стороный, судья не успевал за игрой иногда свистел когда этого не стоит делать, в две стороны на него давили, момент с решфордом и игра рукой игрока мю. Судья сплоховал, но игра была острой у мю более скоростные фланги из-за того и кажется что острее был мю, но xg все расставляет по местам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ Анвар Масимов
Фред волейбол в штрафной играет и ничего да
Ничего, да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ AAgha
Который не поставил пенальти после иэгры рукой Фреда?
Вы привыкли к тому, что в Испании такое ставят?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ахма Начоо
Ответ AAgha
Не соглашусь. Игра была равная. Ничья справедливый результат: Владение : 58 - 42 Удары : 18 - 17 Удары в створ : 7 - 5 Удары мимо : 8 - 7 Заблокированные удары : 3 - 5 Угловые : 13 - 9
По статистике да по счету да по игре до момента как судья начал тупить МЮ был лучше и заслужил минимум ничью но как ни странно Барса и ничьи не заслуживает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэмвел Тарли
Матч вышел огненный. Что можно по итогу сказать.
1. Ощущение, что Хави не угадал с основой. Араухо на фланге хуже играет, да и Бальде должен был вместо Альбы выйти, так как Альба медленный слишком для такой игры.
2. С заменой Рафиньи не согласен, хотя Торрес и неплохо вышел. Рафинья чудо-гол забил и вошёл в кураж, мог и второй забить. Видно, как он был недоволен своей заменой.
3. Бальде и Ансу отлично сыграли после выхода на поле, как и Торрес. С заменой Педри на Роберто Барса ослабла, сразу стал заметен уровень игры Педри.
4. Защита не лучшим образом сыграла, Алонсо, хоть и гол забил, но косячил в некоторых моментах. Тер Штеген спас несколько раз, но пропустил в ближний с острого угла. Про Кунде вообще молчу, худший игрок Барсы на поле - наошибался вдоволь и автогол забил, как в недавней игре с Бетисом.
5. Команда заметно прогрессировала после осенних матчей в ЛЧ, но всё равно пока игры с топами очень тяжело даются. Но, думаю, Хави на верном пути, как никак у него тренерского опыта в больших матчах не очень много, и он учится на своих ошибках.
6. Шансы на проход дальше у Барсы всё ещё есть, но МЮ будет на своём поле играть, а у Барсы куча потер: Бускетс и ПедриГави. Как она будет с Кессье и Роберто играть, страшно представить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ Фанат Лионеля Месси
Как команда ,которая в последние 25 минут не выходила из своей штрафной может быть лучше на две головы Где красная Каземиро ?
Там же, где и Кунде?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MU4evainmyheart!!!
Ответ Анвар Масимов
А вторые Карты для Варана и Каза где ???
Ну, у Гави полученная жёлтая должна была быть второй. Не отрицаю, что Фред играл рукой, но будь последовательным: судья ошибался в обе стороны.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий