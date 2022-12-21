Лапорта хочет связаться с Месси в ближайшие дни и обсудить возвращение в «Барселону» летом
«Барселона» не отказывается от намерения вернуть форварда Лионеля Месси.
По сведениям Diario Sport, каталонцы хотят подписать бывшего капитана команды в качестве свободного агента летом 2023 года.
Президент «блауграны» Жоан Лапорта в ближайшие дни собирается связаться с игроком.
Проблемы с финансами у «Барселоны» сохраняются, однако то, что сделка может быть заключена без выплаты денег «ПСЖ», делает ее возможной.
Сообщалось, что Месси уже дал согласие на продление контракта с парижской командой.
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