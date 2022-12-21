« » не отказывается от намерения вернуть форварда .

По сведениям Diario Sport, каталонцы хотят подписать бывшего капитана команды в качестве свободного агента летом 2023 года.

Президент «блауграны» в ближайшие дни собирается связаться с игроком.

Проблемы с финансами у «Барселоны» сохраняются, однако то, что сделка может быть заключена без выплаты денег « », делает ее возможной.

Сообщалось, что Месси уже дал согласие на продление контракта с парижской командой.