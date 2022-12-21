Лапорта хочет связаться с Месси в ближайшие дни и обсудить возвращение в «Барселону» летом

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Футбол

«Барселона» не отказывается от намерения вернуть форварда Лионеля Месси.

По сведениям Diario Sport, каталонцы хотят подписать бывшего капитана команды в качестве свободного агента летом 2023 года.

Президент «блауграны» Жоан Лапорта в ближайшие дни собирается связаться с игроком.

Проблемы с финансами у «Барселоны» сохраняются, однако то, что сделка может быть заключена без выплаты денег «ПСЖ», делает ее возможной.

Сообщалось, что Месси уже дал согласие на продление контракта с парижской командой.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные