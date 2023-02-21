Хомуха о Малкоме и Клаудиньо: «Отрицательно отношусь к натурализации. Лучше сконцентрироваться на молодежи, чтобы к возвращению в УЕФА у нас были свои готовые ребята»
Дмитрий Хомуха высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо.
18 февраля «Зенит» подтвердил, что игрокам одобрили получение гражданства РФ.
«Отрицательно отношусь к натурализации футболистов. Тем более в нынешней ситуации, когда сборная не играет в турнирах и переход иностранцев не имеет никакого отношения к футболу. Суть в том, чтобы не считаться легионерами, не более того.
Здесь играют роль денежные интересы самих футболистов. Налог на прибыль будет уменьшен до 15%, сейчас же они платят гораздо больше – в этом основная причина.
Да, у нас был бразильский футболист, сыгравший на ЧМ. Могу представить иностранных игроков в составе нашей сборной, но это неверная тенденция и она ничего хорошего не даст российскому футболу.
Не думаю, что приглашение иностранных футболистов в состав национальной сборной поможет повысить уровень российского футбола. Сегодня лучше сконцентрироваться на молодом поколении, чтобы на момент возвращения в УЕФА у нас уже были свои готовые ребята», – сказал бывший главный тренер молодежной сборной России.
И "народная" команда тоже вроде как не из представителей коренного народа состоит. Давайте запретим в КБ легионеров? А чо, почему нет? Зениту вон регулярно хотят запретить.
Этот парень на другой планете похоже