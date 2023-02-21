Хомуха о Малкоме и Клаудиньо: «Отрицательно отношусь к натурализации. Лучше сконцентрироваться на молодежи, чтобы к возвращению в УЕФА у нас были свои готовые ребята»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Хомуха натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Дмитрий Хомуха высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо.

18 февраля «Зенит» подтвердил, что игрокам одобрили получение гражданства РФ.

«Отрицательно отношусь к натурализации футболистов. Тем более в нынешней ситуации, когда сборная не играет в турнирах и переход иностранцев не имеет никакого отношения к футболу. Суть в том, чтобы не считаться легионерами, не более того.

Здесь играют роль денежные интересы самих футболистов. Налог на прибыль будет уменьшен до 15%, сейчас же они платят гораздо больше – в этом основная причина.

Да, у нас был бразильский футболист, сыгравший на ЧМ. Могу представить иностранных игроков в составе нашей сборной, но это неверная тенденция и она ничего хорошего не даст российскому футболу.

Не думаю, что приглашение иностранных футболистов в состав национальной сборной поможет повысить уровень российского футбола. Сегодня лучше сконцентрироваться на молодом поколении, чтобы на момент возвращения в УЕФА у нас уже были свои готовые ребята», – сказал бывший главный тренер молодежной сборной России.

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20 комментариев

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Владимир Молявин
В чём-то он прав.
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ktibr
и на Хомуху бывает проруха!(с) отгадайте кто сказал в середине 90-ых, во время трансляции.
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samarskij-kuzmich
А 𝔽𝕒𝕟 𝕀𝔻 Хомуху не смущает? УЕФА снимает бан, а у нас смотреть футбол некому, особенно на выездах.
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samarskij-kuzmich
В любом случае при возвращении в турниры УЕФА у нас будут свои футболисты. По его логике выходит же так, что УНЫА снимает бан, а у нас своих футболистов нет. Если речь идёт об уровне футболистов, тогда это с банком УЕФА напрямую не связано. Это надо бесплатные футбольные школы делать с полным обеспечением и нормальной зарплатой у тренеров. И бан УЕФА этому уж точно не мешает.
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Злодей Спб
В РПЛ 16 клубов. Почему вопросом воспитания молодежи должен быть озадачен только Зенит. Пускай Локо-Химки-Торпедо из нижней половины таблицы формируют состав из молодежи, а они вместо этого всяких пенсов подписывают и 30+ "гастарбайтеров от футбола" из ФНЛ.

И "народная" команда тоже вроде как не из представителей коренного народа состоит. Давайте запретим в КБ легионеров? А чо, почему нет? Зениту вон регулярно хотят запретить.
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Александр Кудрявцев
Ответ Sinister Kid
После заявлений про крымские клубы, дорогу в УЕФА можно начать забывать.
И не факт что с 2025 год ещё играть начнём. Но надеюсь на то нас допустят
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Александр Кудрявцев
Ответ Tigo_Volchara93
Возвращение в УЕФА? Этот парень на другой планете похоже
А в чём проблема
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иван кочубей
а кто мешает концентрироваться на нашей молодежи? концентрируйтесь..
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В Питере Пять
К какому возвращению в УЕФА? Никто не будет возвращать страну-агрессора. А останавливать войну, судя по всему, в планах нет.
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Sinister Kid
Ответ Александр Кудрявцев
А АФК тут причём
После заявлений про крымские клубы, дорогу в УЕФА можно начать забывать.
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Tigo_Volchara93
Возвращение в УЕФА?
Этот парень на другой планете похоже
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Арсений Элин
мне кажется дело не в налогах,тк они на длительных контрактах и платят стало быть те же 13%,тут скорее удобство с перемещением ,визы для них самих и их близких...плюс хз что с лимитом,вдруг знают что ужесточат ... сделали тк могли...что говорить теперь то!
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igls54
К возвращению в УЕФА нынешняя молодежь вполне может оказаться ветеранами
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Владислав Бондарчук
Возвращение будет скорее в ядерную державу)
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Zenith forever
Бразильцев натурализовать плохо, сказал туркмен.
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Александр Кудрявцев
Ответ Sinister Kid
А что АФК разрывать уже не надо?
А АФК тут причём
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Любовь Мелехова
Нерезиденты, т.е. иностранные граждане, находящиеся в России менее 183 дней, платят налог в размере 30%, а те, у кого есть разрешение на работу на более длительный срок, платят как и граждане РФ, т.е.13%. Так что не надо вводить людей в заблуждение.
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Александр Кудрявцев
Ответ Hong Kil
В смысле? Пока не будет таких же ребят как Клаудиньо в УЕФА не вернемся?!
Чёрт его знает
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Sinister Kid
А что АФК разрывать уже не надо?
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Hong Kil
В смысле? Пока не будет таких же ребят как Клаудиньо в УЕФА не вернемся?!
+2
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