Эдуардо Камавинга: «Я хотел заниматься дзюдо, как мой брат. Но мама хотела, чтобы я играл в футбол. Как это называется? Судьба?»

рассказал, чем он обязан футболу.

«Футбол – это моя жизнь. Со всеми друзьями в моей жизни я познакомился благодаря футболу. Я получил школьный диплом тоже благодаря футболу. Мне есть за что благодарить футбол. Мои мама и папа гордятся мной. Отчасти я тот, кто я есть, благодаря футболу.

Я начал играть юным. Но я не хотел играть. Сначала я просто хотел заниматься дзюдо. Мой брат занимался дзюдо, и я хотел быть похожим на него. Мне тоже немного нравилось драться.

Моя мама не разрешала мне заниматься дзюдо. Она хотела, чтобы я играл в футбол. Как это называется? Судьба? Это все благодаря моей маме и женщине по имени Фатима, работавшей в школе.

У нас было соревнование с другой школой, я сыграл, и моя команда выиграла турнир. Фатима поговорила с моей мамой и сказала: «Тебе нужно приобщить его к футболу, он умеет играть. На следующей неделе она взяла меня в команду», – сказал полузащитник « ».