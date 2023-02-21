Эдуардо Камавинга: «Я хотел заниматься дзюдо, как мой брат. Но мама хотела, чтобы я играл в футбол. Как это называется? Судьба?»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга рассказал, чем он обязан футболу.

«Футбол – это моя жизнь. Со всеми друзьями в моей жизни я познакомился благодаря футболу. Я получил школьный диплом тоже благодаря футболу. Мне есть за что благодарить футбол. Мои мама и папа гордятся мной. Отчасти я тот, кто я есть, благодаря футболу.

Я начал играть юным. Но я не хотел играть. Сначала я просто хотел заниматься дзюдо. Мой брат занимался дзюдо, и я хотел быть похожим на него. Мне тоже немного нравилось драться.

Моя мама не разрешала мне заниматься дзюдо. Она хотела, чтобы я играл в футбол. Как это называется? Судьба? Это все благодаря моей маме и женщине по имени Фатима, работавшей в школе.

У нас было соревнование с другой школой, я сыграл, и моя команда выиграла турнир. Фатима поговорила с моей мамой и сказала: «Тебе нужно приобщить его к футболу, он умеет играть. На следующей неделе она взяла меня в команду», – сказал полузащитник «Реала».

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йозе_Марино
Записался на секцию дзюдо
Маленький Рембо
В кимоно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Рад за Камавингу. В этом сезоне он становится важным игроком основы. Сейчас он постоянно играет и даёт хороший объём без мяча. И я до сих пор не понимаю, за что его оскорбил Агуэро после финала. Хороший парень.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол, хоккей итд
Мама молодец, быстро сообразила, что играя в футбол сынок довольно быстро разбогатеет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СуперНегр228
Ответ powerplayer
Стереотипы. Ох, уж эти стереотипы
в основном-правильные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон
Это называется "маму надо слушать, мама плохого не посоветует".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Ответ Cevin Cigan
А ты что то имеешь против?
Всем доволен?Поддерживаешь внешнюю и внутреннюю политику президента?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Best
Ответ Иван Шуткин
Дзюдо и любое восточное единиборство учить быть человеком в первую очередь, а потом драться, но всегда только отвечать, а тебе видимо неведомо, что значит быть хорошим человеком, раз желчь такую льешь
Да что вы так душните,на спортсе многие пишут комментарии с ноткой юмора)
Есть тролли которые специально пишут всякие гадости чтобы кому-то насолить или вывести из себя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шуткин
Ответ Tollie
пошёл бы на дзюдо, сейчас мог бы быть миллиардером, а может, и президентом какой-нибудь банановой республики.
Дзюдо и любое восточное единиборство учить быть человеком в первую очередь, а потом драться, но всегда только отвечать, а тебе видимо неведомо, что значит быть хорошим человеком, раз желчь такую льешь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cevin Cigan
Ответ HI MARS
Ты путинист,да?
А ты что то имеешь против?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Камавинга кажется более перспективным чем Тчуамени
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адам Алмарз
Камавинга сейчас на пике, и становится лучше. Ведущий игрок в 19 лет это надо уметь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
powerplayer
Ответ Данияр Жумабекович
да уж, мама херни не посоветует
Стереотипы. Ох, уж эти стереотипы
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthurino
Ответ Экспертное мнение
с личным ядерным чемоданчиком, надо заметить
Ну как ядерным
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
All These Things I Hate
Ответ HI MARS
Думай думай
Есть соль?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Ответ All These Things I Hate
При чем тут Путин? Ты снова забыл таблетки выпить?
Думай думай
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данияр Жумабекович
Ответ Михо
Это называется слушай маму)
да уж, мама херни не посоветует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
All These Things I Hate
Ответ Кузбасс
Интервью с известным российским бизнесменом. - Как вы добились таких успехов и сколотили состояние? - Ну, я пришел в секцию дзюдо ...
Как стал популярным Дудь? Просто взял интервью у Басты 😂
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
All These Things I Hate
Ответ HI MARS
Кумиром в детстве явно был Тедди Ринер.Ну не Путин же
При чем тут Путин? Ты снова забыл таблетки выпить?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Дзюдо хороший вид спорта, только там нет таких денег как в футболе.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Ответ Cevin Cigan
Ну уж точно не маразматик Байден!!!
Ты путинист,да?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Tollie
пошёл бы на дзюдо, сейчас мог бы быть миллиардером, а может, и президентом какой-нибудь банановой республики.
с личным ядерным чемоданчиком, надо заметить
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Moe Joe
Жаль, один президент не решил стать просто дзюдоистом(
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cevin Cigan
Ответ HI MARS
Кумиром в детстве явно был Тедди Ринер.Ну не Путин же
Ну уж точно не маразматик Байден!!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Кумиром в детстве явно был Тедди Ринер.Ну не Путин же
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Бондарчук
Сын маминой подружки)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий