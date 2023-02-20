Камавинга о полуфинале ЛЧ с «Сити»: «На 99% было ясно, что «Реал» вылетает. Но с «Мадридом» никогда не бывает покончено, здесь учат играть до свистка»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эдуардо Камавинга Футбол

Хавбек Эдуардо Камавинга поделился воспоминаниями о матче «Реала» с «Манчестер Сити».

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/22 мадридцы ушли от поражения, забив на 90-й минуте и в компенсированное время, а в дополнительное время вырвали победу в противостоянии.

«Я пересматривал этот матч по ТВ, и на 99% было понятно, что «Манчестер Сити» проходит дальше. И только один процент – что пройдем мы. Но с «Мадридом» никогда не бывает покончено, какие бы шансы ни были.

Нас списали со счетов, но здесь ты учишься играть до финального свистка. И в результате мы стали победителями. То, что происходило в прошлом сезоне, останется со мной до конца моих дней», – сказал полузащитник.

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7 комментариев

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Нефанатик
Прошлогодняя победа в ЛЧ - это проявление настоящего характера и воли к победе. Реал очень силен ментально.
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Kyancey
Ответ Андрей Хенто
Камавинга, кстати, один из главных героев этого полуфинала, вышел на замену и принял участие в трех голах Мадрида в ворота Сити.
Не будем забывать, с чего на самом деле начался камбэк - с выноса мяча с ленточки от Менди :)
+2
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ML26
Ответ Gravdaar Iyaad
Где эт он увидел 99% ? На статистике лайва спортс.ру?
Продвинутый компутер давал такие проценты в конце матча
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Kyancey
Хейтеры скажут, что это отскок и т.д. А мне, болельщику «Реала», всё равно! Я поддерживал этот клуб и при 0:4 от «Ливерпуля» и «Алькоркона», и при 2:6 и 5:0 от «Барсы», и при 3 кубках ЛЧ подряд.
Сезон 2021/22 принёс всем нам, мадридистам, неописуемые эмоции наслаждения и кайфа, с которыми может сравниться разве что 92:48.
Это «Реал» - клуб который никогда не сдаётся. И это было видно ещё с «Дортмундом» в 2013-м.
Есть множество путей, чтобы поймать кайф от футбола в целом. Но ни один из них не сравнится с болением за «Реал Мадрид»!
+9
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QWertY
Свисток многое решает, Камавинга прав. Свистни судья фол, когда Бенз завалил Доннаруму и забил, вот тогда Реал уже поехал бы домой.
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Gravdaar Iyaad
Где эт он увидел 99% ?
На статистике лайва спортс.ру?
0
-1
-1
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Андрей Хенто
Камавинга, кстати, один из главных героев этого полуфинала, вышел на замену и принял участие в трех голах Мадрида в ворота Сити.
+7
-2
+5
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