Камавинга о полуфинале ЛЧ с «Сити»: «На 99% было ясно, что «Реал» вылетает. Но с «Мадридом» никогда не бывает покончено, здесь учат играть до свистка»

Хавбек Эдуардо Камавинга поделился воспоминаниями о матче « » с «Манчестер Сити».

В ответном полуфинальном матче чемпионов сезона-2021/22 мадридцы ушли от поражения, забив на 90-й минуте и в компенсированное время, а в дополнительное время вырвали победу в противостоянии.

«Я пересматривал этот матч по ТВ, и на 99% было понятно, что « » проходит дальше. И только один процент – что пройдем мы. Но с «Мадридом» никогда не бывает покончено, какие бы шансы ни были.

Нас списали со счетов, но здесь ты учишься играть до финального свистка. И в результате мы стали победителями. То, что происходило в прошлом сезоне, останется со мной до конца моих дней», – сказал полузащитник.