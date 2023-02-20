Камавинга о полуфинале ЛЧ с «Сити»: «На 99% было ясно, что «Реал» вылетает. Но с «Мадридом» никогда не бывает покончено, здесь учат играть до свистка»
Хавбек Эдуардо Камавинга поделился воспоминаниями о матче «Реала» с «Манчестер Сити».
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/22 мадридцы ушли от поражения, забив на 90-й минуте и в компенсированное время, а в дополнительное время вырвали победу в противостоянии.
«Я пересматривал этот матч по ТВ, и на 99% было понятно, что «Манчестер Сити» проходит дальше. И только один процент – что пройдем мы. Но с «Мадридом» никогда не бывает покончено, какие бы шансы ни были.
Нас списали со счетов, но здесь ты учишься играть до финального свистка. И в результате мы стали победителями. То, что происходило в прошлом сезоне, останется со мной до конца моих дней», – сказал полузащитник.
Сезон 2021/22 принёс всем нам, мадридистам, неописуемые эмоции наслаждения и кайфа, с которыми может сравниться разве что 92:48.
Это «Реал» - клуб который никогда не сдаётся. И это было видно ещё с «Дортмундом» в 2013-м.
Есть множество путей, чтобы поймать кайф от футбола в целом. Но ни один из них не сравнится с болением за «Реал Мадрид»!
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