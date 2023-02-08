Винисиус, Лунин, Родриго, Алаба, Тчуамени и Вальверде – в старте «Реала» на матч с «Аль-Ахли»

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«Реал» опубликовал стартовый состав на игру с «Аль-Ахли» в 1/2 финала КЧМ.

В команде тренера Карло Анчелотти с первой минуты выйдут следующие игроки:

Вратарь: Андрей Лунин;

Защитники: Давид Алаба, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер;

Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Винисиус Жуниор;

Нападающий: Родриго Гоэс.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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8 комментариев

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Rokamadur
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Андрей Хенто
При всем уважении к Аль-Ахли, которые кстати не проигрывали с августа месяца, Мадрид даже таким составом обязан выигрывать уверенно. Но будет архисложно, Мадриду в последнее время очень тяжело даются хорошие отрезки, тем более против команд такого уровня.
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Семен Клейменов
Анчелотти опять мудрит... Мариано неплохо вышел с «Мальоркой» и опять на лавку, Винисиусу пора бы отдохнуть, Камавинга вновь слева... Мог бы и Аррибаса выпустить.

(И где Винисиус Тобиас?

У Зидана вон Хакими в основе появлялся в своё время.)

Аррибас - Мариано - Родриго (а во втором тайме уже Вини и кто-то из полузащиты, чтобы Феде ушёл направо.
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Никита Самарин
Камавинга скорее всего будет играть левым защитником со смещением в центр.
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Gornostaev
Мир затаил дыхание в ожидании финала Аль-Хилаль и Аль-Ахли... Улицы всех городов планеты опустеют перед долгожданным и невероятным матчем...
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Удачи нашему модриду победить египтян в полуфинала кубка тойоты
А я уж думал, что за африканский клуб играет против Аль-Ахли:) Спасибо, что уточнил:)
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Тен мать его Хаг
Ответ GuruFutbola
Удачи нашему модриду победить египтян в полуфинала кубка тойоты
Не, ну кчм это круто не набрасывай, а то кулес неправильно поймут
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GuruFutbola
Удачи нашему модриду победить египтян в полуфинала кубка тойоты
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