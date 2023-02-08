Винисиус, Лунин, Родриго, Алаба, Тчуамени и Вальверде – в старте «Реала» на матч с «Аль-Ахли»
«Реал» опубликовал стартовый состав на игру с «Аль-Ахли» в 1/2 финала КЧМ.
В команде тренера Карло Анчелотти с первой минуты выйдут следующие игроки:
Вратарь: Андрей Лунин;
Защитники: Давид Алаба, Начо Фернандес, Антонио Рюдигер;
Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Винисиус Жуниор;
Нападающий: Родриго Гоэс.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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(И где Винисиус Тобиас?
У Зидана вон Хакими в основе появлялся в своё время.)
Аррибас - Мариано - Родриго (а во втором тайме уже Вини и кто-то из полузащиты, чтобы Феде ушёл направо.