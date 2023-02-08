Винисиус, Лунин, Родриго, Алаба, Тчуамени и Вальверде – в старте «Реала» на матч с «Аль-Ахли»

« » опубликовал стартовый состав на игру с «Аль-Ахли» в 1/2 финала КЧМ.

В команде тренера с первой минуты выйдут следующие игроки:

Вратарь: Андрей Лунин;

Защитники: , , ;

Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Винисиус Жуниор;

Нападающий: Родриго Гоэс.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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