Кроос в июне сообщит «Реалу», продлит ли контракт. Он уйдет из футбола, если перестанет быть лидером клуба
Тони Кроос еще не решил, продлит ли контракт с «Реалом».
Как пишет El Debate, немец стал первым из числа тех, чей контракт истекает летом 2023-го, кто получил от «Реала» предложение о продлении контракта. Это произошло еще около года назад. Кроосу предложили новое соглашение сроком до 2024-го.
Тогда Тони ответил руководству «Реала», что еще не решил, готов ли продлить контракт, так как думает, продолжать ли карьеру. Кроос попросил у «Мадрида» дать ему возможность принять окончательное решение в июне, когда завершится сезон.
Отмечается, что Тони уйдет из футбола, если потеряет лидирующую роль в «Реале». Он отложил решение о продлении контракта, так как в «Мадриде» идет перестройка. Кроос сомневается, что будет регулярно выходить в старте, учитывая, что в команде есть Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.
Руководство «Реала» заверило Тони, что он не потеряет ведущие позиции в команде.
В этом сезоне на счету 33-летнего полузащитника 2 гола и 4 результативные передачи в 29 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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А если перестанет быть основным начнёт скулить "Что много сделал для клуба и не заслужил неуважения итд"
а Кроос и в следующем сезоне будет игроком основы, если всё будет хорошо.
Потом уже вместе завершить карьеры и дать дорогу молодым.
Неужели он не знает , что трансфер ведётся не только в ТО , а в течение чуть-ли не года , поэтому зачем так подставлять клуб . Тони легенда клуба , но если собрался уходить , скажи заранее , чтобы функционеры могли сделать качественную работу по замене .