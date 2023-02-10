Кроос в июне сообщит «Реалу», продлит ли контракт. Он уйдет из футбола, если перестанет быть лидером клуба

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тони Кроос Федерико Вальверде Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Футбол

Тони Кроос еще не решил, продлит ли контракт с «Реалом».

Как пишет El Debate, немец стал первым из числа тех, чей контракт истекает летом 2023-го, кто получил от «Реала» предложение о продлении контракта. Это произошло еще около года назад. Кроосу предложили новое соглашение сроком до 2024-го.

Тогда Тони ответил руководству «Реала», что еще не решил, готов ли продлить контракт, так как думает, продолжать ли карьеру. Кроос попросил у «Мадрида» дать ему возможность принять окончательное решение в июне, когда завершится сезон.

Отмечается, что Тони уйдет из футбола, если потеряет лидирующую роль в «Реале». Он отложил решение о продлении контракта, так как в «Мадриде» идет перестройка. Кроос сомневается, что будет регулярно выходить в старте, учитывая, что в команде есть Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

Руководство «Реала» заверило Тони, что он не потеряет ведущие позиции в команде.

В этом сезоне на счету 33-летнего полузащитника 2 гола и 4 результативные передачи в 29 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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20 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Если продлит-то играть в следующем сезоне ещё будет, но уже заметно меньше чем в этом(хотя Перес заверит в обратном)
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Дядя ТУРА
Ответ Brigande
В июне ? Круто ! А чего не в сентябре ? Неужели он не знает , что трансфер ведётся не только в ТО , а в течение чуть-ли не года , поэтому зачем так подставлять клуб . Тони легенда клуба , но если собрался уходить , скажи заранее , чтобы функционеры могли сделать качественную работу по замене .
что значит подставлять? клуб не развалится. список кто может его заменить по позиции думаю есть
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Merdan Ataberdiyev
Он ещё в состоянии играть на высоком уровне ещё один год как минимум
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Berekella 999
Ноги в руки Кроосу и бежать С реала.
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Вадим Сидоров
Как-то эгоистично звучит.
А если перестанет быть основным начнёт скулить "Что много сделал для клуба и не заслужил неуважения итд"
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бек саидов
Кросс должен продлевать контракт в Реалом.
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Азамат Кабертай
Ответ Shikari
Кросс и Модрич не должны уйти вместе, просто.
я бы хотел , чтобы Модрич буквально ещё один сезон провел в Реале и завершил карьеру. но в следующем сезоне уже будет , в основном, игроком ротации, учитывая возраст. в важнейших матчах он всё ещё делает разницу. Если Модрич имеет желание на таком уровне ещё сезон играть, было бы великолепно.
а Кроос и в следующем сезоне будет игроком основы, если всё будет хорошо.
Потом уже вместе завершить карьеры и дать дорогу молодым.
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Пацанчик реальный
Ответ Barcelona For Life83
Комментарий удален модератором
Ну ты то уже закупил вагон сего средства - скоро 23 февраля и МЮ!
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Shikari
Ответ Азамат Кабертай
ещё год бы хотя бы. Кроос очень нужен Реалу. Даже с учётом наличия молодых полузащитников , такой опытный монструозный игрок в центре поля обязательно должен быть , тем более, относительно не такой уж возрастной
Кросс и Модрич не должны уйти вместе, просто.
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AnMe
Надеюсь продлит и будет играть еще, как и Модрич.
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HI MARS
Жалко конечно,если завершит карьеру в таком возрасте,в такой шикарной форме.Был бы основным в условном Интере,Арсенале,Ювентусе,Ливерпуле ещё несколько лет
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Barcelona For Life83
Комментарий удален
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Killer_na_belom_barse$
А как же дедлайн Реала в марте? Или Крооса это не касается?
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Игорь Новиков
Да продлит на год, скорее всего. Это будет правильно.
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Brigande
В июне ? Круто ! А чего не в сентябре ?
Неужели он не знает , что трансфер ведётся не только в ТО , а в течение чуть-ли не года , поэтому зачем так подставлять клуб . Тони легенда клуба , но если собрался уходить , скажи заранее , чтобы функционеры могли сделать качественную работу по замене .
+9
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+3
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Homelender_666
Играет отлично. Надеюсь, что продлит контракт на год и вместе с Модричем, Бензема и Начо уйдёт из футбола в 2024 под овации Сантьяго Бернабеу.
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Максим Горький
Молодёжь часто даёт сбой и исправлять их ошибки выходят кросс и модрич. Ребята уже не в той форме, но техника у них всё та же. Хотя бы ещё на один сезон эти старички нужны. Легенды реала, настоящие мадридисты
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Golden Valley
Саудия как вариант на пенсию
0
-2
-2
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Азамат Кабертай
ещё год бы хотя бы. Кроос очень нужен Реалу. Даже с учётом наличия молодых полузащитников , такой опытный монструозный игрок в центре поля обязательно должен быть , тем более, относительно не такой уж возрастной
+33
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+30
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ZA.RMA
Кроос - ещё один сезон…пожалуйста!
+16
-2
+14
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Мадрид наказывает!
Годик еще можно думаю.
+2
-3
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