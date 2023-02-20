Кроос и Тчуамени не сыграют в 1-м матче с «Ливерпулем» – их нет в заявке «Реала»

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«Реал» опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

В список игроков, которые смогут сыграть на «Энфилде», не вошли Орельен Тчуамени и Тони Кроос.

В заявку мадридского клуба на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» вошли:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес Андугар;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Тони Рюдигер;

Полузащитники: Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Феде Вальверде, Дани Себальос, Марио Мартин, Серхио Аррибас;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Альваро Даниэль Родригес.

Матч «Реала» и «Ливерпуля» состоится завтра, 20 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

33 комментария

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alim_liver_kz
Мяч круглый, поле ровное, игра все покажет! Главное чтобы судьи не натворили чего то
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Огнян Георгиев
Ответ Under
тем не менее 2.27 на Ливерпуль и 2.97 на Реал
Етат шутитсья с реалом?
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Огнян Георгиев
Ответ Анвар Масимов
ты серьезно ???? ты игру и мастер в таблице Ливера видел ???
КЛАСАТА Е ВЕЧНА!
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Огнян Георгиев
Ответ белошип
Тяжело придётся без двух топарей Реалу Но надеюсь что и без них лучший клуб в мире одержит победу в Англии)
В кой спорт? 🥨
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Dastanation
Ответ Under
тем не менее 2.27 на Ливерпуль и 2.97 на Реал
ну игра на энфилде, всегда приоритет у хозяев
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ruslan_khaibulov
Реал побеждал Ливерпуль когда они были в бещенной форме и выносили всех в АПЛ и в ЛЧ причем дважды. я конечно исторически болею против Реала (как в Германии против Баварии или в России путина против Зенита, то есть против клубов любимчиков власти). но Реал всегда умел проходить плей-офф ЛЧ. они могут профукать чемпионат, но барса их все равно не догонит там по титулам чемпиона, и настроиться на главные 7 игр года в ЛЧ. они обыграли лусщуюпо игре команду Европы год назад Ман Сити просто перевернув остаток матча. они доказали что настоящие бойцы в еврокубках.
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Gayrat Sultonov
Ливе сейчас мёртвый. Реал Кастилия даже справиться...
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mj23.net
Вот будет хохма века, если после провалов напов Ливера с Мадридом, их затащит Нуньез.
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Азамат Кабертай
Модрич, Вальверде, Камавинга будут в старте
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GuruFutbola
Отмазка глоров меньше чем клуба готова)
+2
-2
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Under
Ответ Анвар Масимов
ты серьезно ???? ты игру и мастер в таблице Ливера видел ???
тем не менее 2.27 на Ливерпуль и 2.97 на Реал
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-1
-1
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Under
Ответ KKKKKKK7
По-моему легчайшая для реала, ливер на дичайшем спаде сейчас Но все может быть, нужна тотальная концентрация
2.97 кэф на Реал, не упустите момент
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Иван Павлов
Ответ Mancar Camoran 2.0
Сезон не прекрасный, но они, вроде как, из штопора выходят постепенно.
Слишком преждевременные выводы после всего лишь двух побед подряд, при этом одна из этих побед одержана над командой, которая сама проводит отвратительный сезон и сидит рядом с зоной вылета.
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Rascola Victor
Ответ Musa Bark
Ливерпуль в двух последних матчах обыграл Эвертон и Ньюкасл, так что они в довольно неплохой форме
Ну Ньюкасл ещё ладно вроде в неплохой форме сейчас но Эвертон я вас умоляю)
+4
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+4
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Apti Dekant
Ответ Mancar Camoran 2.0
Если ливер и на этот раз отлетит от Мадрида, можно сказать, у них выработался комплекс.
Трудно будет и РЕАЛУ,Ливерпуль помнить всё,но мы болеем и переживаем за РЕАЛ.удачи ей в противостоянии с Ливерпулем.
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Burel
удачи Ливерпулю против символа режима франко✌❤
+3
-7
-4
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Mancar Camoran 2.0
Ответ Иван Павлов
Что значит "и на этот раз"? Как будто у Ливерпуля какой-то прекрасный сезон проходит, где они всех обыгрывают, и возможное поражение от Реала как-то выбивалось бы из общей картины. Любители, блин, комплексы диагностировать.
Сезон не прекрасный, но они, вроде как, из штопора выходят постепенно.
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Falsegoalkeeper
Удачи Реалу от болельщика Барсы. Все таки Испанский футбол мне ближе Английского
+1
-2
-1
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Анвар Масимов
Ответ error505
Тяжело будет Реалу, игра итак не очень, а тут такие игроки травмируются
ты серьезно ???? ты игру и мастер в таблице Ливера видел ???
+1
-1
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Анвар Масимов
Ответ Mancar Camoran 2.0
Если ливер и на этот раз отлетит от Мадрида, можно сказать, у них выработался комплекс.
за все встречи их последние , этот Ливер самый слабый . там судейский , мадридский проект пройдет с закрытыми глазами
+2
-6
-4
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Иван Павлов
Ответ Mancar Camoran 2.0
Если ливер и на этот раз отлетит от Мадрида, можно сказать, у них выработался комплекс.
Что значит "и на этот раз"? Как будто у Ливерпуля какой-то прекрасный сезон проходит, где они всех обыгрывают, и возможное поражение от Реала как-то выбивалось бы из общей картины.

Любители, блин, комплексы диагностировать.
0
-4
-4
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Musa Bark
Ответ KKKKKKK7
По-моему легчайшая для реала, ливер на дичайшем спаде сейчас Но все может быть, нужна тотальная концентрация
Ливерпуль в двух последних матчах обыграл Эвертон и Ньюкасл, так что они в довольно неплохой форме
+4
-2
+2
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madrilenos
Камавинга сейчас явно находится в лучшей форме чем Тчуамени, после ЧМ Тчуамени сам не свой. а вот потеря Тони в таком матче конечно будет очень ощутима.
+9
0
+9
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HI MARS
5х победитель ЛЧ и обладатель золотого мяча Модрич > Хави Иньеста Бускетс вместе взятые
+3
-3
0
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белошип
Ответ rigobersong
значит полное деклассирование риала будет, модрич всю жизнь за счет Антонины выезжал, носатый днарь будет так же позориться против Ливерпуля как и в помледнем матче с Барселоной, когда Гави положил его в карман:))
Гавя?
Что за бездарь?)
+2
-5
-3
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