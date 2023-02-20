Кроос и Тчуамени не сыграют в 1-м матче с «Ливерпулем» – их нет в заявке «Реала»

«Реал» опубликовал заявку на матч против «Ливерпуля».

В список игроков, которые смогут сыграть на «Энфилде», не вошли и .

В заявку мадридского клуба на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с « » вошли:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес Андугар;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Альваро Одриосола, Лукас Васкес, Тони Рюдигер;

Полузащитники: Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Феде Вальверде, Дани Себальос, Марио Мартин, Серхио Аррибас;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Альваро Даниэль Родригес.

Матч « » и «Ливерпуля» состоится завтра, 20 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.