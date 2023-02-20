«Со стороны Украины идет серьезная агрессия, удивляюсь, что спортсмены начинают так себя вести». Экс-тренер «Зенита» Рапопорт о драке «Шинника» и «Миная»

Борис Рапопорт поделился мнением о конфликтах между спортсменами на почве национальности.

«Очень грустно, что все политические события, которые происходят, настолько перебрасываются на спорт.

Например, последняя ситуация с « » в Турции, когда произошла драка [с игроками украинского клуба «Минай»]. Очень серьезная агрессия идет со стороны Украины, потому что вся политическая ситуация нагнетается и переносится на спорт.

Я удивляюсь, что те же украинские спортсмены так себя начинают вести. Для меня это, честно говоря, удивительно, потому что они должны понимать, что в спорте надо побеждать на спортивных аренах. И только там. Все остальное уже не касается спорта.

Очень жаль, что сейчас мы отлучены от большого спорта, особенно это касается футбола. Жаль, что мы не играем в европейских турнирах.

Надеюсь, что это время все-таки пройдет, и в мире убедятся, что это ни в какой мере не поможет регулировать ситуацию между нашими странами, что это не имеет прямого отношения к политическим событиям, на мой взгляд», – сказал бывший тренер « ».

«Игроки «Миная» орали: «Убьем вас!» Мы не думали, что у людей может быть такая агрессия». Защитник «Шинника» Петрунин о драке