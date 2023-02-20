«Со стороны Украины идет серьезная агрессия, удивляюсь, что спортсмены начинают так себя вести». Экс-тренер «Зенита» Рапопорт о драке «Шинника» и «Миная»

Теги Зенит Борис Рапопорт Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия УЕФА ФИФА Первая лига Шинник Политика Минай Футбол

Борис Рапопорт поделился мнением о конфликтах между спортсменами на почве национальности.

«Очень грустно, что все политические события, которые происходят, настолько перебрасываются на спорт.

Например, последняя ситуация с «Шинником» в Турции, когда произошла драка [с игроками украинского клуба «Минай»]. Очень серьезная агрессия идет со стороны Украины, потому что вся политическая ситуация нагнетается и переносится на спорт.

Я удивляюсь, что те же украинские спортсмены так себя начинают вести. Для меня это, честно говоря, удивительно, потому что они должны понимать, что в спорте надо побеждать на спортивных аренах. И только там. Все остальное уже не касается спорта.

Очень жаль, что сейчас мы отлучены от большого спорта, особенно это касается футбола. Жаль, что мы не играем в европейских турнирах.

Надеюсь, что это время все-таки пройдет, и в мире убедятся, что это ни в какой мере не поможет регулировать ситуацию между нашими странами, что это не имеет прямого отношения к политическим событиям, на мой взгляд», – сказал бывший тренер «Зенита».

«Игроки «Миная» орали: «Убьем вас!» Мы не думали, что у людей может быть такая агрессия». Защитник «Шинника» Петрунин о драке

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33 комментария

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Burel
Ответ Андрей Никитин99
Со стороны Украины идёт агрессия? Лол
со стороны украинских спортсменов в сторону русских.. читай внимательнее
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Burel
Ответ Iuasamotu
И действительно, почему украинские спортсмены, так плохо относятся к россиянам? Неужели что-то произошло?
и что же произошло ? что сделали футболисты Шинника ?
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Злобный Конь
Понятно почему "Зенит" не выиграл ни одного матча с этим "тренером" в РПЛ.
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Teodrakis
Ответ yesp
Интересно, с чего это вдруг агрессия появилась? Наверное случилось что-то?
Долго будет этот шаблон баранский? Хочешь юморить - пошевели мозгами, тошно от однотипных шаблонов. Ещё про по весточку на Нетфликс юморни
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Maxim Vasnechov
Ответ Гамарджоба Генацвале
Чтобы там американские холуи были? Донбасс, как и Крым всегда были больше Россией, чем Украиной.
В каком-то альтернативном сне. Пророссийские силы в Крыму 4% набирали, в Донецке - состояли из сотни городских сумашедших. Несмотря на колоссальные гранты, которые вполне открыто им выделяла партия ЕдРо на озере Селигир. И там, и там победила партия, которая выступала за евроинтеграцию(да Партия Регионов шла на выборах именно под такими лозунгами).
Но по телику разумеется такое не скажут.
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WhatZ
Ответ Zenith forever
Пиши по украински, я пойму, если с русским языком проблемы.
А чего это ты с темы съезжаешь? Или стыдно признать, что ты не прав! А если прав, то назови ТЦ (о которых ты указал в посте выше), которые украинская сторона постоянно бомбила до 24 февраля 2022 года. Или все же ты соврал?
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OldRedWhite
Ответ Zenith forever
Комментарий удален модератором
Цитата из стихотворения Маяковского про Паспорт )))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Maxim Vasnechov
Комментарий удален модератором
Чтобы там американские холуи были? Донбасс, как и Крым всегда были больше Россией, чем Украиной.
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Teodrakis
Ответ teddy10
А почему до 2014 года на территории Донбасса не было никаких военных конфликтов, вы не задумывались? Донецк принимал Евро-2012, матчи Лиги Чемпионов, там устраивались крупные международные фестивали, город застраивался гостиницами и другой инфраструктурой, был вторым по уровню развития после Киева. И это все под властью ненавистных "бандеровцев" и "нацистов". А, вот, под протекторатом "скрепоносцев" и "русскомирцев" Донбасс почему-то превратился в постоянную горячую точку и восточно-европейский "сектор Газа", из которого люди были вынуждены бежать, чтобы спастись. Что же случилось?
Потому что в 2014 к власти пришли нацики. Вот ты и ответил сам на свой вопрос
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Footballeur
Срочно вызовите ветеринара!
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Zenith forever
Ответ teddy10
А почему до 2014 года на территории Донбасса не было никаких военных конфликтов, вы не задумывались? Донецк принимал Евро-2012, матчи Лиги Чемпионов, там устраивались крупные международные фестивали, город застраивался гостиницами и другой инфраструктурой, был вторым по уровню развития после Киева. И это все под властью ненавистных "бандеровцев" и "нацистов". А, вот, под протекторатом "скрепоносцев" и "русскомирцев" Донбасс почему-то превратился в постоянную горячую точку и восточно-европейский "сектор Газа", из которого люди были вынуждены бежать, чтобы спастись. Что же случилось?
Янукович с Кучмой и Кравчуком были не фонтан, но нельзя называть их "бандеровцами" и "нацистами". Эти к власти пришли при перевороте 14 года.
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Teodrakis
«Как бы плохо ни обстояли дела, всегда можно найти лучшее решение». Эрен Йегер
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teddy10
Ответ Zenith forever
Комментарий удален модератором
А почему до 2014 года на территории Донбасса не было никаких военных конфликтов, вы не задумывались? Донецк принимал Евро-2012, матчи Лиги Чемпионов, там устраивались крупные международные фестивали, город застраивался гостиницами и другой инфраструктурой, был вторым по уровню развития после Киева. И это все под властью ненавистных "бандеровцев" и "нацистов". А, вот, под протекторатом "скрепоносцев" и "русскомирцев" Донбасс почему-то превратился в постоянную горячую точку и восточно-европейский "сектор Газа", из которого люди были вынуждены бежать, чтобы спастись. Что же случилось?
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Zenith forever
Ответ WhatZ
Ану назови хотя бы один торговый центр, в который попала ракета ДО 24 февраля 2022 года (да чего, давай и после).
Пиши по украински, я пойму, если с русским языком проблемы.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Iuasamotu
И действительно, почему украинские спортсмены, так плохо относятся к россиянам? Неужели что-то произошло?
Ну явно футболисты "Шинника" же виноваты.
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Marcus-light
Ответ Arima Baki
это специальная спортивная операция а не агрессия
контроперация, тогда уж
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WhatZ
Ответ Zenith forever
Комментарий удален модератором
Ану назови хотя бы один торговый центр, в который попала ракета ДО 24 февраля 2022 года (да чего, давай и после).
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Сибирский литовец
Ответ Iuasamotu
С розгами придёте воспитывать цивилизованный мир?) Армии ведь нет, вся закончилась)
Сымай штаны
+1
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Iuasamotu
Ответ Сибирский литовец
Безусловно , сосед не в себе , придётся воспитывать . Надо Федя, надо !
С розгами придёте воспитывать цивилизованный мир?) Армии ведь нет, вся закончилась)
0
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WhatZ
Ответ Zenith forever
Комментарий удален модератором
Жаль, что родители и в школе тебя так и не научили думать и осмысливать происходящее самостоятельно
+8
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Arima Baki
Ответ Сибирский литовец
Это не эмиграция , это спецтуризм
это не оправдание военной агрессии,. это специальное проявление патриотизма
+1
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teddy10
Ох, уж эти украинские агрессоры, которые не дают житья мирной и демократичной сверхдержаве, которая занимается благородным делом и освобождает мир от американского ига (или какая там сейчас официальная риторика?)
+11
-3
+8
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левый край
Подрались бы году в 1944-м советская и германская команды--за кого был бы Рапопорт?
Похоже, возраст к нему пришёл один..
+4
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Сибирский литовец
Ответ Iuasamotu
Вот-вот кто плохо воспитан, к тому плохо и относятся в цивилизованном, воспитанном мире
Безусловно , сосед не в себе , придётся воспитывать .
Надо Федя, надо !
+2
-3
-1
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Maxim Vasnechov
Ответ Zenith forever
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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