«Со стороны Украины идет серьезная агрессия, удивляюсь, что спортсмены начинают так себя вести». Экс-тренер «Зенита» Рапопорт о драке «Шинника» и «Миная»
Борис Рапопорт поделился мнением о конфликтах между спортсменами на почве национальности.
«Очень грустно, что все политические события, которые происходят, настолько перебрасываются на спорт.
Например, последняя ситуация с «Шинником» в Турции, когда произошла драка [с игроками украинского клуба «Минай»]. Очень серьезная агрессия идет со стороны Украины, потому что вся политическая ситуация нагнетается и переносится на спорт.
Я удивляюсь, что те же украинские спортсмены так себя начинают вести. Для меня это, честно говоря, удивительно, потому что они должны понимать, что в спорте надо побеждать на спортивных аренах. И только там. Все остальное уже не касается спорта.
Очень жаль, что сейчас мы отлучены от большого спорта, особенно это касается футбола. Жаль, что мы не играем в европейских турнирах.
Надеюсь, что это время все-таки пройдет, и в мире убедятся, что это ни в какой мере не поможет регулировать ситуацию между нашими странами, что это не имеет прямого отношения к политическим событиям, на мой взгляд», – сказал бывший тренер «Зенита».
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Но по телику разумеется такое не скажут.
Похоже, возраст к нему пришёл один..
Надо Федя, надо !