«У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. Не очень хорошо, что они выиграли 4 титула подряд». Хавбек «Ахмата» Бериша о команде Семака
Хавбек «Ахмата» Бернард Бериша считает «Зенит» сильнейшим клубом в Мир РПЛ.
«У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. За все эти годы в России я понял, что это высший класс – они много тратятся на игроков. При этом другие клубы тоже тратят довольно много денег, но у «Зенита» есть преимущество – они верят в Семака. Он работает в команде уже много лет, а доверять тренеру очень важно.
Все это выгодно отличает питерский клуб от остальных. Но, конечно, не очень хорошо, что «Зенит» выиграл четыре титула подряд. Раньше, к примеру, ЦСКА был сильнее. Но «Спартак» становится лучше, «Краснодар» выглядит интересно. Вторая половина сезона должна получиться захватывающей», – заявил Бериша.
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