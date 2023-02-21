«У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. Не очень хорошо, что они выиграли 4 титула подряд». Хавбек «Ахмата» Бериша о команде Семака

Хавбек « » считает «Зенит» сильнейшим клубом в Мир .

«У « » нет конкурентов в РПЛ. За все эти годы в России я понял, что это высший класс – они много тратятся на игроков. При этом другие клубы тоже тратят довольно много денег, но у «Зенита» есть преимущество – они верят в Семака. Он работает в команде уже много лет, а доверять тренеру очень важно.

Все это выгодно отличает питерский клуб от остальных. Но, конечно, не очень хорошо, что «Зенит» выиграл четыре титула подряд. Раньше, к примеру, был сильнее. Но «Спартак» становится лучше, «Краснодар» выглядит интересно. Вторая половина сезона должна получиться захватывающей», – заявил Бериша.