«У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. Не очень хорошо, что они выиграли 4 титула подряд». Хавбек «Ахмата» Бериша о команде Семака

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Ахмат Краснодар Бернард Бериша Чемпионат.com деньги Футбол

Хавбек «Ахмата» Бернард Бериша считает «Зенит» сильнейшим клубом в Мир РПЛ.

«У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. За все эти годы в России я понял, что это высший класс – они много тратятся на игроков. При этом другие клубы тоже тратят довольно много денег, но у «Зенита» есть преимущество – они верят в Семака. Он работает в команде уже много лет, а доверять тренеру очень важно.

Все это выгодно отличает питерский клуб от остальных. Но, конечно, не очень хорошо, что «Зенит» выиграл четыре титула подряд. Раньше, к примеру, ЦСКА был сильнее. Но «Спартак» становится лучше, «Краснодар» выглядит интересно. Вторая половина сезона должна получиться захватывающей», – заявил Бериша.

 

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5 комментариев

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Данко Лазович
Спасибо Бернард. Удачи в Ахмате. Надеюсь никогда не увидеть тебя в Зените.
+3
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Big Nick
Ответ Великий Алонсо
Господи, какой Семак, там хоть дядь Васю алкаша тренера поставь, все равно Зенит станет чемпионом, потому что игроки уровнем намного сильнее остальных. Ни в одном клубе больше нет Вендела, Малкома, Клаудиньо. Семак может дома сидеть пивко пить, они и без него чемпионами стали бы.
Так почему у других не получилось? Почему до Семака, три сезона не могли выиграть? Состав был не слабее.
0
0
0
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xQcoW
Щедрость Газпрома превратила РПЛ в Газпром Лигу
+1
-3
-2
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Iuasamotu
Повезло Ахмату с хавбеком. Расхваливает конкурента, как самого себя родного в форме Зенита
0
-1
-1
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Великий Алонсо
Господи, какой Семак, там хоть дядь Васю алкаша тренера поставь, все равно Зенит станет чемпионом, потому что игроки уровнем намного сильнее остальных. Ни в одном клубе больше нет Вендела, Малкома, Клаудиньо. Семак может дома сидеть пивко пить, они и без него чемпионами стали бы.
+3
-5
-2
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