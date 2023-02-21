Хавбек «Ахмата» Бериша: «Моя семья из Швейцарии, мы знаем, что такое безопасность. В Грозном все супер»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Чемпионат.com Футбол

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался о жизни в Грозном. 

«Я готов провести экскурсию по Грозному. У меня есть много любимых мест, мы часто гуляем по ним с семьей. Каждый день Грозный в чем-то становится лучше. Я жил в Албании, Швейцарии, поэтому мне есть с чем сравнивать и интересно в этом городе. Очень важно, что это мусульманское место. Мне нравится, что есть много хороших мест, где можно помолиться.

Каждый, кто думает, что в Грозном небезопасно, должен приехать сюда. Я здесь шесть лет и ни разу не сталкивался с опасностью. Повторюсь, моя семья из Швейцарии – одной из самых безопасных стран в мире, мы знаем, что такое безопасность. В Грозном все супер, очень красивый город», – сказал Бериша. 

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9 комментариев

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Tigo_Volchara93
Очень безопасно.
Особенно когда вламываются в дом в одном городе, и за шкварню привозят в Грозный и сажают в тюрьму.
А некоторых на бутылку, да еще и на видео снимают.
Ну все равно, в Грозном безопасно, так сказал Бериша
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Mechel**
Жене и проводи своей экскурсии
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k_terekhov
Ответ Sobachkin
Прогулялся в шортах с женой, на кирпичный завод извиняттся поедешь...
Вы в Чечне были то?) Там девушки уже даже без хиджабов ходят и никто им ничего не говорит

В сёлах, аулах старшие могут что-то сказать за те же шорты, но абсолютно спокойно

Я сам был в Чечне несколько раз и только положительные впечатления
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Marienburg
Ответ Sobachkin
Прогулялся в шортах с женой, на кирпичный завод извиняттся поедешь...
Значит, надо выбрать другое место)
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RAMIK
Ответ Sobachkin
Прогулялся в шортах с женой, на кирпичный завод извиняттся поедешь...
В Москве просят приезжих уважать местные традиции. В Чечне просят приезжих уважать местные традиции. В чем проблема?
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Alex1104
Ответ Sobachkin
Прогулялся в шортах с женой, на кирпичный завод извиняттся поедешь...
Сходи в шортах в квартал ортодоксальных евреев.
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HI MARS
Я готов провести экскурсию по Грозному.У меня есть много любимых мест.Вот например сквер имени Ахмат-Хаджи Кадырова или торговый центр имени Ахмат-Хаджи Кадырова
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Sobachkin
Прогулялся в шортах с женой, на кирпичный завод извиняттся поедешь...
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Мосгорсуд
Чечня, это как Монако во Франции...там свои законы
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