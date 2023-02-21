Надаль о номинации на приз спортсмену года: «Для меня большая честь, но в этом году... Лео Месси, ты заслужил»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Рафаэль Надаль Сборная Аргентины по футболу Футбол

Рафаэль Надаль считает, что Лионель Месси заслужил приз спортсмену года.

Испанский теннисист и аргентинский нападающий «ПСЖ» попали в число номинантов на премию Laureus в категории «Спортсмен года».

«Для меня большая честь снова быть номинированным на премию спортсмену года от Laureus, но в этом году...

Вперед, Лео Месси, ты это заслужил», – написал 22-кратный чемпион «Больших шлемов» в сторис инстаграма. 

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37 комментариев

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Серый
Ответ Я Гражданин Мира
Где вы хейтеры Месси!?????? Ваши мнения не кому не интересно, знайте!!!!! Все разумные люди на планете Месси считает лучшим спортсменом года. А вы хейтеры........хотя о чём я , вам не понять этого
Подожди. Если тебе неинтересно мнение хейтеров Месси, почему ты их ищешь? Подозрительно напоминает охоту за плюсами.
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Men77
Спортс,хватит разрушать мир гелевых!
У них свой мир, и пусть они в нем живут .
Siiiii
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fargys
Ответ Я Гражданин Мира
Ха ха ха ха. А ваши мнения тем более не кому не интересно.
никому*
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BeastI666I
дожили информацию из запрещенной соцсети публикуем... мдааа , а завтра что? Интервью у Навального возьмете?!
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-2
-2
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Имя Фамилия
Напомнило как меси говорил, что Левандовский заслужил красивого слова ради, но когда дошло до дела...))
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Имя Фамилия
Ответ zSERGIOz
А Надаль что делает в списках номинантов? при том, что Джоковича нет!
Тут Надаль в стиле меси, похвалил какого-то левого чела, а не реального фаворита Джока. Меси точно так же отдаёт голоса на ЗМ за своих друзей, но только когда те реально на приз не претендуют))
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wshnmn
Ответ Leva Arutyunyan
Некоторые клоуны со спортса после любого неудачного матча ПСЖ/Аргентины или самого Месси считают иначе
Некоторые клоуны со спортса после любого удачного действия Месси ласкают его призрачный _|_
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"Kuzya"
Ответ Гамлет Серобян
На всякий случай напомню что Надаль ярый фанат Мадрида! Но зачем разбираться в вопросе, ведь легче просто написать бездумный комментарий, людям на смех!
Как можно такой очевидный сарказм пропустит мимо?
+4
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+4
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Leva Arutyunyan
Некоторые клоуны со спортса после любого неудачного матча ПСЖ/Аргентины или самого Месси считают иначе
+2
-1
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Александр Ковалёвский
Ответ Kenny McCormik
Очередной болельщик сб.Аргентины и «Барсы», какой ответ еще можно было ожидать? Хотя, подождите…
Неужели у четверых выше в голове настолько пусто…
+9
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Bereke Pshembayev
Ответ Kenny McCormik
Очередной болельщик сб.Аргентины и «Барсы», какой ответ еще можно было ожидать? Хотя, подождите…
Тонко
+2
0
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Гамлет Серобян
Ответ Kenny McCormik
Очередной болельщик сб.Аргентины и «Барсы», какой ответ еще можно было ожидать? Хотя, подождите…
На всякий случай напомню что Надаль ярый фанат Мадрида!
Но зачем разбираться в вопросе, ведь легче просто написать бездумный комментарий, людям на смех!
+2
-4
-2
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ДЖИН
Ответ Имя Фамилия
От алчного пешехода таких слов не дождёшься, что Хави, Иньеста, Неймар, Мбаппе, вы заслужили. Меси просто помешан на золотых цацках.
место положения - Юкраина , все понятно теперь..
+1
-1
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zSERGIOz
А Надаль что делает в списках номинантов?
при том, что Джоковича нет!
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ДЖИН
Первый здоровый Мадритист на нашей памяти))), все нездоровые это дети легенды пустыни.
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Кино Музыка
Лео любят все.
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Имя Фамилия
От алчного пешехода таких слов не дождёшься, что Хави, Иньеста, Неймар, Мбаппе, вы заслужили. Меси просто помешан на золотых цацках.
0
-7
-7
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Rhett Butler
Ответ Kenny McCormik
Очередной болельщик сб.Аргентины и «Барсы», какой ответ еще можно было ожидать? Хотя, подождите…
Вообще то он за Реал болеет!
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/2470763.html
+4
-7
-3
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davidoser
Хорош Надаль! Главное - уважение
0
0
0
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Паша Новиков
Ответ Kenny McCormik
Очередной болельщик сб.Аргентины и «Барсы», какой ответ еще можно было ожидать? Хотя, подождите…
Надаль - известный болельщик Реала, если что
+7
-7
0
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Экспертное мнение
Ответ Vlad Vladimirovich
Если честно за что давать Месси золотой мяч и приз спортсмену года? Он полсезона в тени просидел и только на чм блеснул, а это всего то месяц в году! Ну и за псж временами, но все равно в тени Мбаппе и даже Нея!
Вернул Парижу чемпионский титул во Франции, слитый Неймаром и Мбаппе Лиллю сезоном ранее. В Финалиссиме уничтожили чемпиона Европы Италию под орех, этот трофей равен титулу отмененного Кубка Конфедерации. Ну и кубок мира, это апогей всей карьеры величайшего футболиста всех времен и народов.
+5
-1
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Rafa Mekhraliev
Ответ Vlad Vladimirovich
Если честно за что давать Месси золотой мяч и приз спортсмену года? Он полсезона в тени просидел и только на чм блеснул, а это всего то месяц в году! Ну и за псж временами, но все равно в тени Мбаппе и даже Нея!
Ну как минимум еще за то, что Влад Владимирович предъявляет претензии.
+1
-1
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Caterina
Объективный мадридист, сам великий спортсмен - это вам не глор со спортса, с причитаниями про пенальти и мировые заговоры.
+4
-3
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Vlad Vladimirovich
Если честно за что давать Месси золотой мяч и приз спортсмену года? Он полсезона в тени просидел и только на чм блеснул, а это всего то месяц в году! Ну и за псж временами, но все равно в тени Мбаппе и даже Нея!
+2
-10
-8
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Sincere
Джокович: "Согласен!"))
+5
0
+5
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