Надаль о номинации на приз спортсмену года: «Для меня большая честь, но в этом году... Лео Месси, ты заслужил»

считает, что заслужил приз спортсмену года.

Испанский теннисист и аргентинский нападающий « » попали в число номинантов на премию Laureus в категории «Спортсмен года».

«Для меня большая честь снова быть номинированным на премию спортсмену года от Laureus, но в этом году...

Вперед, Лео Месси, ты это заслужил», – написал 22-кратный чемпион «Больших шлемов» в сторис инстаграма.