Надаль о номинации на приз спортсмену года: «Для меня большая честь, но в этом году... Лео Месси, ты заслужил»
Рафаэль Надаль считает, что Лионель Месси заслужил приз спортсмену года.
Испанский теннисист и аргентинский нападающий «ПСЖ» попали в число номинантов на премию Laureus в категории «Спортсмен года».
«Для меня большая честь снова быть номинированным на премию спортсмену года от Laureus, но в этом году...
Вперед, Лео Месси, ты это заслужил», – написал 22-кратный чемпион «Больших шлемов» в сторис инстаграма.
У них свой мир, и пусть они в нем живут .
Siiiii
Но зачем разбираться в вопросе, ведь легче просто написать бездумный комментарий, людям на смех!
при том, что Джоковича нет!
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/2470763.html