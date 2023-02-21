Дончич о победе Месси на ЧМ-2022: «Невероятно. Он один из лучших игроков в истории»

высказался о победе на чемпионате мира.

«Невероятно, невероятно. Он один из лучших игроков в истории, мне очень нравится смотреть его игру.

Я смотрел все матчи сборной . Он невероятный талант», – сказал разыгрывающий защитник « » на пресс-конференции после Матча всех звезд в Солт-Лейк-Сити.