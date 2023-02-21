Дончич о победе Месси на ЧМ-2022: «Невероятно. Он один из лучших игроков в истории»
Лука Дончич высказался о победе Лионеля Месси на чемпионате мира.
«Невероятно, невероятно. Он один из лучших игроков в истории, мне очень нравится смотреть его игру.
Я смотрел все матчи сборной Аргентины. Он невероятный талант», – сказал разыгрывающий защитник «Далласа» на пресс-конференции после Матча всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити.
Если бы назвал Леброна, то другое дело.
вы же говорили что пенальти ещё надо уметь исполнять, когда половина голов Роналду в чемпионате были забиты с пенальти, а Месси в то время пару раз промазал.
Месси лучший футболист всех времена!!!!