Дончич о победе Месси на ЧМ-2022: «Невероятно. Он один из лучших игроков в истории»

Теги ПСЖ Даллас Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу НБА ЧМ-2022 Лука Дончич Футбол

Лука Дончич высказался о победе Лионеля Месси на чемпионате мира.

«Невероятно, невероятно. Он один из лучших игроков в истории, мне очень нравится смотреть его игру.

Я смотрел все матчи сборной Аргентины. Он невероятный талант», – сказал разыгрывающий защитник «Далласа» на пресс-конференции после Матча всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити.

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30 комментариев

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leeexxxxtml
Ответ cukken
А почему Месси? Почему Роналду не выбрали? 😔
Фамилией не вышел.
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cukken
Ответ leeexxxxtml
Месси подарили кубок масоны, сам Месси позорный пенальтист. Марадона поднял кубок ЧМ 29.06.1986 Месси поднял кубок - 18.12.2022 То есть прошло ровно 36 лет 5 месяцев и 19 дней между поднятием кубка ЧМ Марадоны и Месси. или 33 года, 33 месяца, 33 недели и 33 дня. Берем 33 месяца = 2 года+9 месяцев. Или 35 лет 9 месяцев 33 недели 33 дня 33 недели * 7 дней = 231 дней. Итого : 35 лет 9 месяцев 231 дней+33 дня 9 месяцев умножаем на 30 (в среднем за год в в каждом месяце 30,4 дней) = 270 дней Итого получаем 35 лет+270дней+231дней+33дня Или 35 лет 534 дня В году 365 дней. 534 дней - 365 = 169 дней Или 36 лет + 169 дней Или 36 лет 5 месяцев и 19 дней. Все сошлось. матч закончился 3-3. Забили Ди Мария и Месси = Дева Мария и Мессия. В 86 Марадона поднимает кубок ЧМ и через год рождается Месси. Марадона умирает и Месси поднимает кубок ЧМ ровно спустя 33 года, 33 месяца, 33 недели и 33 дня. 33 - Возраст Иисуса Христа, когда его распяли. Священное число масонов. Аргентине дали 5 пенальти, больше всех за всю историю ЧМ за один турнир. В общем, бедуины провели свой священный ритуал и подарили Месси кубок ЧМ, подстроив все. Липовейший ЧМ, основанный на фанатизме.
А почему Месси? Почему Роналду не выбрали? 😔
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Iuasamotu
Ответ Дмитрий Симончик
Лучший футболист, среди всего спорта можно выделить достаточно выдающихся личностей в других видах спорта, например как Федерер, Фелпс, погибший Кобе и др.
Речь идёт о действующих спортсменах, а не о погибших или закончивших карьеру. На сегодняшний день, Месси - намбер ван в спортивном мире
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Free Walker
Ответ Дмитрий Симончик
Лучший футболист, среди всего спорта можно выделить достаточно выдающихся личностей в других видах спорта, например как Федерер, Фелпс, погибший Кобе и др.
Кобе не лучший, он не входит в топ 10 баскетболистов всех времён.
Если бы назвал Леброна, то другое дело.
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leeexxxxtml
Ответ Archer_Great
Расчеты - фигня полная. Как у вас 169 дней превратились ровно в 5 месяцев и 19 дней? Где вы видели 5 подряд месяцев продолжительностью ровно 30 дней? Ваше "возьмем 30, ведь в среднем в месяце 30,4" - это неправильное действие, искажающее значения в угоду вашим псевдорасчетам. Нумеролог-конспиролог из вас такой себе, конечно
Ты реально до этого докопался, может еще секунды посчитаешь? Не кажется ли тебе это слишком странным, что все вот так совпало странным образом, ну пусть будет с огрехом в 1-2 дня и то не факт. Слишком много невероятных случаянностей, а ты зацепился за +-1 день и больше ничего не понял.
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Last Hero
Ответ Blaumerc
вот какой из пенальти был не поделу, или хотябы спорным? можно по фактам?
Да там штук 5 было, как минимум на в скидку ща вспоминаю на Щенсном
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Blaumerc
Ответ Last Hero
Пенальти надо было заслужить, а не левые с симуляциями с мерзким сборным
вот какой из пенальти был не поделу, или хотябы спорным? можно по фактам?
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Wild91688
Ответ Last Hero
Пенальти надо было заслужить, а не левые с симуляциями с мерзким сборным
Ты это кому объясняешь они же на голову ....тые
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Last Hero
Ответ Blaumerc
а пенальти надо было не забивать и промазать? что бы такие как вы потом говорили:- даже пенальти не смог реализовать. вы же говорили что пенальти ещё надо уметь исполнять, когда половина голов Роналду в чемпионате были забиты с пенальти, а Месси в то время пару раз промазал.
Пенальти надо было заслужить, а не левые с симуляциями с мерзким сборным
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Wild91688
Заметьте месибои,он говорит что он один из лучших а не лучший, как любят говорить сек-танты
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Doug DeMuro99
Карьера Месси в футболе идеал который трудно даже вообразить.
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Комил Мирзаев
лучше игрок история футбол лео Месси
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Blaumerc
Ответ Дмитрий Симончик
Опять заголовки в стиле "победил игрок/проиграла команда".
а многие радовались таким заголовкам когда Португалия с третьего места в группе еле дотащила до финала, и выиграла финал благодаря Эдеру с прыгающим Роналду на бровке.
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Archer_Great
Ответ leeexxxxtml
Месси подарили кубок масоны, сам Месси позорный пенальтист. Марадона поднял кубок ЧМ 29.06.1986 Месси поднял кубок - 18.12.2022 То есть прошло ровно 36 лет 5 месяцев и 19 дней между поднятием кубка ЧМ Марадоны и Месси. или 33 года, 33 месяца, 33 недели и 33 дня. Берем 33 месяца = 2 года+9 месяцев. Или 35 лет 9 месяцев 33 недели 33 дня 33 недели * 7 дней = 231 дней. Итого : 35 лет 9 месяцев 231 дней+33 дня 9 месяцев умножаем на 30 (в среднем за год в в каждом месяце 30,4 дней) = 270 дней Итого получаем 35 лет+270дней+231дней+33дня Или 35 лет 534 дня В году 365 дней. 534 дней - 365 = 169 дней Или 36 лет + 169 дней Или 36 лет 5 месяцев и 19 дней. Все сошлось. матч закончился 3-3. Забили Ди Мария и Месси = Дева Мария и Мессия. В 86 Марадона поднимает кубок ЧМ и через год рождается Месси. Марадона умирает и Месси поднимает кубок ЧМ ровно спустя 33 года, 33 месяца, 33 недели и 33 дня. 33 - Возраст Иисуса Христа, когда его распяли. Священное число масонов. Аргентине дали 5 пенальти, больше всех за всю историю ЧМ за один турнир. В общем, бедуины провели свой священный ритуал и подарили Месси кубок ЧМ, подстроив все. Липовейший ЧМ, основанный на фанатизме.
Расчеты - фигня полная. Как у вас 169 дней превратились ровно в 5 месяцев и 19 дней? Где вы видели 5 подряд месяцев продолжительностью ровно 30 дней? Ваше "возьмем 30, ведь в среднем в месяце 30,4" - это неправильное действие, искажающее значения в угоду вашим псевдорасчетам. Нумеролог-конспиролог из вас такой себе, конечно
+1
-1
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Blaumerc
Ответ Last Hero
но есть нюанс... с пенальти
а пенальти надо было не забивать и промазать? что бы такие как вы потом говорили:- даже пенальти не смог реализовать.
вы же говорили что пенальти ещё надо уметь исполнять, когда половина голов Роналду в чемпионате были забиты с пенальти, а Месси в то время пару раз промазал.
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DpeMa111
Лучший про лучшего
+3
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Я Гражданин Мира
Ответ Last Hero
он же тролль да?
Завидуйте молча!!!!!!!
Месси лучший футболист всех времена!!!!
+3
-1
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rigobersong
Это всем и так ясно, кроме ущербной части общества:)
+4
-6
-2
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Дмитрий Симончик
Ответ Iuasamotu
Да, так оно и есть, Месси - лучший спортсмен современности
Лучший футболист, среди всего спорта можно выделить достаточно выдающихся личностей в других видах спорта, например как Федерер, Фелпс, погибший Кобе и др.
+3
-1
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Last Hero
Ответ Игорь Климов
Лучшие игроки в истории: Пеле, Марадона, Месси. Лучший игрок современности: Месси.
Ты вот зачем здесь эту свою ерунду постишь?!
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Last Hero
Ответ Станислав Л
он и решил, забив Франции (а до этого всем другим командам в плейофф)
но есть нюанс... с пенальти
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Дмитрий Симончик
Опять заголовки в стиле "победил игрок/проиграла команда".
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Alexandr Turner
Ответ Last Hero
он же тролль да?
скорее нумеролог😄
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Станислав Л
Ответ А. Мостовой
лучший игрок не ждет всю игру пенальти в подарок от судей, а решает всё на поле.
он и решил, забив Франции (а до этого всем другим командам в плейофф)
+2
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Игорь Климов
Ответ leeexxxxtml
Месси подарили кубок масоны, сам Месси позорный пенальтист. Марадона поднял кубок ЧМ 29.06.1986 Месси поднял кубок - 18.12.2022 То есть прошло ровно 36 лет 5 месяцев и 19 дней между поднятием кубка ЧМ Марадоны и Месси. или 33 года, 33 месяца, 33 недели и 33 дня. Берем 33 месяца = 2 года+9 месяцев. Или 35 лет 9 месяцев 33 недели 33 дня 33 недели * 7 дней = 231 дней. Итого : 35 лет 9 месяцев 231 дней+33 дня 9 месяцев умножаем на 30 (в среднем за год в в каждом месяце 30,4 дней) = 270 дней Итого получаем 35 лет+270дней+231дней+33дня Или 35 лет 534 дня В году 365 дней. 534 дней - 365 = 169 дней Или 36 лет + 169 дней Или 36 лет 5 месяцев и 19 дней. Все сошлось. матч закончился 3-3. Забили Ди Мария и Месси = Дева Мария и Мессия. В 86 Марадона поднимает кубок ЧМ и через год рождается Месси. Марадона умирает и Месси поднимает кубок ЧМ ровно спустя 33 года, 33 месяца, 33 недели и 33 дня. 33 - Возраст Иисуса Христа, когда его распяли. Священное число масонов. Аргентине дали 5 пенальти, больше всех за всю историю ЧМ за один турнир. В общем, бедуины провели свой священный ритуал и подарили Месси кубок ЧМ, подстроив все. Липовейший ЧМ, основанный на фанатизме.
Ты вот зачем здесь эту свою ерунду постишь?!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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