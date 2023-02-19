У Месси 61 гол со штрафных: 2 за «ПСЖ», 50 за «Барсу» и 9 за Аргентину

Теги Лилль ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Футбол

Лионель Месси забил победный гол со штрафного в матче 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (4:3).

На 95-й минуте аргентинец точно пробил со штрафного в правый от себя нижний угол ворот.

У Месси 61 гол со штрафных – два за «ПСЖ», 50 за «Барселону» и 9 за сборную Аргентины.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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63 комментария

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Мадрид наказывает!
Ответ rigobersong
ты про этого?:) https://youtu.be/0NL-btgUe94
слушай, на 5-й секунде увидел плачущего катарца и выключил, противно)
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хамлохам
Да... пенсионер, а какой мастер!
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113k
Вратарь клоун.
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aslvowk@mail.ru
Ответ Temp LC
Может ещё учитывать его мячи во дворе?
Так ведь мячи Фрукта во дворе саудовских шейхов считают
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Игорь Климов
Красиво Месси исполнил штрафной!
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Александр Гончаров
50 за Барсу не считаем! там судьи купленные были
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Darshan
Ответ blaugrano
Победный. Предпоследняя минута. Со штрафного. Чёрный день у фанатов верблюжьей лиги.
Если Роналду ничего не стоит что же фанаты Месси его к месту и ни к месту вспоминают. Сейчас сдал, но сделал так много что забыть не могут. Посмотрим на Месси через пару лет - так как игра его меньше завязана на физику - может и сохранится. А может и нет))))
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-2
-2
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obidnyi
Ответ Nick Y
Жуниньо, роналдиньо топ 2) Жуниньо 77 вроде
вроде бы Пеле с 70 второй после Пернамбукану
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Decard Show
Против лилия и против труа он хорош! Против Баварии,Юве или Марселья то есть против собранного команды он бездарен к сожалению! Или он хорош против топов когда ему помогает главы фифа ,шейхи и судьи! Например такие случилось в ЧМ 22
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-2
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Андрей Хенто
Шикарно конечно положил, мастер ещё и в такой ответственный момент.
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Flow market Victor Mercedes
Если бы не Неймар возможно уже 71й был бы
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blaugrana_man
Ответ Мадрид наказывает!
в чемпионате двора такие каждый день)) Особенно повеселил уровень лошка в воротах Лиля, топ-стенку поставил))
Ну вы Саудовскую лигу каждую неделю смотрите, само собой знаете как обстоят дела в чемпионате двора)
+1
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+1
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Станислав Л
Ответ Имя Фамилия
Какая разница сколько ему лет, если он приносит команде больше вреда чем пользы? ПСЖ до 94-й минуты отыграл вдесятером, Витинья был вынужден открываться впереди вместо меси, в итоге Верратти постоянно оставался один сзади под давлением соперника, халтура меси стоила ПСЖ пропущенной трёшки. Он постоянно терял мяч, принимал идиотские решения по развитию атаки и халтурил без мяча. Один удачный стандарт и близко не стоит с тем ущербом, который он наносит команде.
к врачу
+4
0
+4
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rigobersong
Ответ Мадрид наказывает!
в чемпионате двора такие каждый день)) Особенно повеселил уровень лошка в воротах Лиля, топ-стенку поставил))
ты про этого?:)

https://youtu.be/0NL-btgUe94
+3
0
+3
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Александра Александрова
У Месси вообще больше всех голов из-за пределов штрафной в истории футбола , ну как может быть по другому , если это лучший в истории !
+5
0
+5
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Никита Мальковский
зверь
0
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Артём Горбенко
Ответ Мадрид наказывает!
в чемпионате двора такие каждый день)) Особенно повеселил уровень лошка в воротах Лиля, топ-стенку поставил))
не плачь
+7
-1
+6
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Я Гражданин Мира
Супер гол, Супер Месси
0
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Имя Фамилия
Ответ a.sh.s.
Мбаппе топ игрок в этом нет никаких сомнение но и Месси когда надо может включится и может поставить жирную точку и ещё не забывайте Месси скоро 36 а Мбаппе только 24.
Какая разница сколько ему лет, если он приносит команде больше вреда чем пользы? ПСЖ до 94-й минуты отыграл вдесятером, Витинья был вынужден открываться впереди вместо меси, в итоге Верратти постоянно оставался один сзади под давлением соперника, халтура меси стоила ПСЖ пропущенной трёшки. Он постоянно терял мяч, принимал идиотские решения по развитию атаки и халтурил без мяча. Один удачный стандарт и близко не стоит с тем ущербом, который он наносит команде.
+3
-10
-7
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Goofts
Ответ blaugrano
Победный. Предпоследняя минута. Со штрафного. Чёрный день у фанатов верблюжьей лиги.
Странно что Роналду давно не забивал
В лиге песка с такими вратарями должен дожить один за одним
Видимо клубника испортилась
+3
-1
+2
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Мадрид наказывает!
Ответ rigobersong
Какой потрясающий матч, один из лучших в этом сезоне, что за накал страстей и как вишенка на торте победный гол гения со штрафного на последних секундах:)) Смотреть как плачут хейтеры Лео бесценно:))
Комментарий скрыт
+1
-14
-13
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Интеллигентный колхозник
Если не ошибаюсь, топ исполнителей штрафных в истории выглядит так:
Жуниньо 77 голов
Пеле 70
Легротальи, Роналдиньо 66
Бэкхем 65
Сени 64
Марадона, Зико 62
Месси 61

9-е место в истории пока.

По разным данным в диапазоне от 65 до 85 голов может быть у Ассунсао, Динамита, Марселиньо и Михайловича, но там очень сложно с подтверждением данных по низшим лигам.
+10
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Арыч Фаворитик
Месси конечно все кинематографично делает, кубок мира взять в 35 это вообще отдельный сериал конечно. А тут счет 3-3 95 минута, штрафной... и на тебе)
Очень важные очки кстати, учитывая что след.матч против Марселя.
+9
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Jovid Mirzoev
🐪🐫🐪🐫🐪🐫🐪🐫🤦
0
0
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Temp LC
Ответ Человек1991
Месси величайший мастер штрафных ударов . Если учитывать товарищеские матчи , и матчи за молодёжные сборные Барселоны и Аргентины , то у Месси 70 голов со штрафных .
Может ещё учитывать его мячи во дворе?
0
-4
-4
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