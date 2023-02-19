забил победный гол со штрафного в матче 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (4:3).

На 95-й минуте аргентинец точно пробил со штрафного в правый от себя нижний угол ворот.

У Месси 61 гол со штрафных – два за , 50 за «Барселону» и 9 за сборную Аргентины.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.