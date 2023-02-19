У Месси 61 гол со штрафных: 2 за «ПСЖ», 50 за «Барсу» и 9 за Аргентину
Лионель Месси забил победный гол со штрафного в матче 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (4:3).
На 95-й минуте аргентинец точно пробил со штрафного в правый от себя нижний угол ворот.
У Месси 61 гол со штрафных – два за «ПСЖ», 50 за «Барселону» и 9 за сборную Аргентины.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
https://youtu.be/0NL-btgUe94
В лиге песка с такими вратарями должен дожить один за одним
Видимо клубника испортилась
Жуниньо 77 голов
Пеле 70
Легротальи, Роналдиньо 66
Бэкхем 65
Сени 64
Марадона, Зико 62
Месси 61
9-е место в истории пока.
По разным данным в диапазоне от 65 до 85 голов может быть у Ассунсао, Динамита, Марселиньо и Михайловича, но там очень сложно с подтверждением данных по низшим лигам.
Очень важные очки кстати, учитывая что след.матч против Марселя.