Месси, «Реал», Мбаппе, Рыбакина, Чен, Надаль, Карри, Ферстаппен, Аргентина и Марокко претендуют на призы лучшим спортсменам и командам года от Laureus

Названы претенденты на премию Laureus в разных категориях.

Laureus World Sports Awards ежегодно вручают спортсменам за достижения за год. Премия была учреждена в 1999 году.

«Спортсмен года»: ( , «ПСЖ», футбол), (Франция, « », футбол), (Нидерланды, « »), (Швеция, прыжки с шестом), (Испания, теннис), (США, «Голден Стэйт», баскетбол).

«Спортсменка года»: (Испания, «Барселона», футбол), (Польша, теннис), (США, плавание), (США, горные лыжи), (Ямайка, бег), Синди Маклафлин (США, бег).

«Команда года»: мужская сборная Аргентины (футбол), женская сборная Англии (футбол), сборная Франции (регби), « » ( , баскетбол), « » (« »), « » (футбол).

«Прорыв года»: (Казахстан, теннис), ( , теннис), сборная (футбол), Наэтан Чен (США, фигурное катание), Скотти Шеффлер (США, гольф), Тоби Амусан (Нигерия, бег).

«Возвращение года»: (Дания, «Манчестер Юнайтед», футбол), Тайгер Вудс (США, гольф), (США, «Голден Стэйт», баскетбол), Франческо Баньяя (Италия, мотогонки), Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег), Аннемик ван Влетен (Нидерланды, велоспорт).