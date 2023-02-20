Месси, «Реал», Мбаппе, Рыбакина, Чен, Надаль, Карри, Ферстаппен, Аргентина и Марокко претендуют на призы лучшим спортсменам и командам года от Laureus
Названы претенденты на премию Laureus в разных категориях.
Laureus World Sports Awards ежегодно вручают спортсменам за достижения за год. Премия была учреждена в 1999 году.
«Спортсмен года»: Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ», футбол), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ», футбол), Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Формула-1»), Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Рафаэль Надаль (Испания, теннис), Стефен Карри (США, «Голден Стэйт», баскетбол).
«Спортсменка года»: Алексия Путельяс (Испания, «Барселона», футбол), Ига Швентек (Польша, теннис), Кэтлин Ледеки (США, плавание), Микаэла Шиффрин (США, горные лыжи), Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, бег), Синди Маклафлин (США, бег).
«Команда года»: мужская сборная Аргентины (футбол), женская сборная Англии (футбол), сборная Франции (регби), «Голден Стэйт» (НБА, баскетбол), «Ред Булл» («Формула-1»), «Реал» (футбол).
«Прорыв года»: Елена Рыбакина (Казахстан, теннис), Карлос Алькарас (Испания, теннис), сборная Марокко (футбол), Наэтан Чен (США, фигурное катание), Скотти Шеффлер (США, гольф), Тоби Амусан (Нигерия, бег).
«Возвращение года»: Кристиан Эриксен (Дания, «Манчестер Юнайтед», футбол), Тайгер Вудс (США, гольф), Клэй Томпсон (США, «Голден Стэйт», баскетбол), Франческо Баньяя (Италия, мотогонки), Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег), Аннемик ван Влетен (Нидерланды, велоспорт).
Аргентина
Маклафлин без вариантов.
Алексия Путельяс.
Сборная Аргентины.
Сборная Марокко.
Кристиан Эриксен.
Роналду за это звание поберется с такими спортсменками как Загитова, шахматистом Магнусом Карлсеном, боксером Саулем Альваресом. У всех столько же очков в плей-офф ЧМ по футболу, сколько у Криша.
Прорыв года - Сборная Марокко.
Спортсмен года - Килиан Мбаппе? Раз уж не поставили сюда лучшего игрока того сезона Карима Бензема.
Так что Надаль, Швёнтек, ГСВ (?), Алькарас, Эриксен наверное после остановки сердца.
2) Швентек
3) Аргентина
4) Алькарас/Марокко
5) Вудс
Ждём дубль ?
А хотя стоп