Месси, «Реал», Мбаппе, Рыбакина, Чен, Надаль, Карри, Ферстаппен, Аргентина и Марокко претендуют на призы лучшим спортсменам и командам года от Laureus

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Названы претенденты на премию Laureus в разных категориях.

Laureus World Sports Awards ежегодно вручают спортсменам за достижения за год. Премия была учреждена в 1999 году.

«Спортсмен года»: Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ», футбол), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ», футбол), Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Формула-1»), Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Рафаэль Надаль (Испания, теннис), Стефен Карри (США, «Голден Стэйт», баскетбол).

«Спортсменка года»: Алексия Путельяс (Испания, «Барселона», футбол), Ига Швентек (Польша, теннис), Кэтлин Ледеки (США, плавание), Микаэла Шиффрин (США, горные лыжи), Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка, бег), Синди Маклафлин (США, бег).

«Команда года»: мужская сборная Аргентины (футбол), женская сборная Англии (футбол), сборная Франции (регби), «Голден Стэйт» (НБА, баскетбол), «Ред Булл» («Формула-1»), «Реал» (футбол).

«Прорыв года»: Елена Рыбакина (Казахстан, теннис), Карлос Алькарас (Испания, теннис), сборная Марокко (футбол), Наэтан Чен (США, фигурное катание), Скотти Шеффлер (США, гольф), Тоби Амусан (Нигерия, бег).

«Возвращение года»: Кристиан Эриксен (Дания, «Манчестер Юнайтед», футбол), Тайгер Вудс (США, гольф), Клэй Томпсон (США, «Голден Стэйт», баскетбол), Франческо Баньяя (Италия, мотогонки), Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег), Аннемик ван Влетен (Нидерланды, велоспорт).

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30 комментариев

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Oleg
Месси
Аргентина
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Эмиль Гусейнов
Ответ Экспертное мнение
Такое может сотворить условный Дзюба с 1+1 в плей-офф ЧМ, или хотя бы условный Эн-Несери с голом. Но никак не игрок с 0+0 в плей-офф за пять ЧМ по футболу.
Это ты про Месси до четырех пенальти?
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expertmer2020
Ответ Dottore
«Прорыв года»- Елена Рыбакина!!!
Поддерживаем
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Арман Бижанов
Месси единственный футболист кто выигрывал эту награду. Получается будет единственным футболистом кто выигрывал дважды))
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Dottore
«Прорыв года»- Елена Рыбакина!!!
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DpeMa111
Ну тут Месси, без вариков, в этом году он стал живой легендой
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expertmer2020
Мика уже Спортсменка года 2023.

Маклафлин без вариантов.
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Игорь Климов
Лео Месси.
Алексия Путельяс.
Сборная Аргентины.
Сборная Марокко.
Кристиан Эриксен.
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Экспертное мнение
Ответ che kaif
3 мяча в финале Чемпионата Мира)) этим все сказано. Если бы условный Роналду такое сотворил ему бы прям там вынесли ЗМ
Такое может сотворить условный Дзюба с 1+1 в плей-офф ЧМ, или хотя бы условный Эн-Несери с голом. Но никак не игрок с 0+0 в плей-офф за пять ЧМ по футболу.
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Sevuska
А где Дзюба в номинации « Возвращение года « !?
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che kaif
3 мяча в финале Чемпионата Мира)) этим все сказано. Если бы условный Роналду такое сотворил ему бы прям там вынесли ЗМ
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Экспертное мнение
Ответ sayemlo
Комментарий удален модератором
Кришти в другом списке будет, говорят учредили награду лучшему спортсмену мира среди тех, у кого 0+0 в плей-офф ЧМ по футболу.

Роналду за это звание поберется с такими спортсменками как Загитова, шахматистом Магнусом Карлсеном, боксером Саулем Альваресом. У всех столько же очков в плей-офф ЧМ по футболу, сколько у Криша.
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95-shishani-95
Команда года - Реал Мадрид.
Прорыв года - Сборная Марокко.
Спортсмен года - Килиан Мбаппе? Раз уж не поставили сюда лучшего игрока того сезона Карима Бензема.
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Йенс Мустерманн
Спортсмены из индивидуальных видов спорта обычно выше оцениваются, чем из командных, циклических и тем более технических, типа авто- и мотогонок.
Так что Надаль, Швёнтек, ГСВ (?), Алькарас, Эриксен наверное после остановки сердца.
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Барсик Юрана
Ответ Light Yagami
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То ли дело фигурное катание, медведобот
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Light Yagami
Комментарий удален
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Барсик Юрана
Все награды должен взять Месси и сборная Аргентины, этот триумф ждали миллиарды людей на планете
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Барсик Юрана
Ответ Мадрид наказывает!
Мессе?)) Бггг
Верблюд-Лига? Бгггг
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Men77
Месси вообще красавчик. Хлещет по щекам гелевых только так. Подрыв у них мощный уже который месяц 💣💣💣
+6
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TAGAY
Ответ sayemlo
Комментарий удален модератором
тут ты вряд ли найдешь спортсмена который весь год был стабильно хорош. Мбаппе забивает но по игре он слабее Лео половину года провел, + ничего кроме чемпа франции не выиграл. Лео же выиграл главный трофеи в футболе, являясь главным в команде, как на поле так и вне был лидером. Мбаппе например до финала никто даже не расcматривал как лучшего игрока не то что турнира но и даже в сборной Франции, и лишь провальный финал от Гриз позволил Мбаппе выйти на первое место, а так турнир он провел средне, но очень хладнокровно реализовал свой момент и 3 пенки в финале. а так по игре он даже у франции не был лучшим, тогда как Лео бесспорно лучший в турнире, стал лучшим игроком в 5 матчах из 7.. это говорит о многом!
+4
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Мадрид наказывает!
Мессе?)) Бггг
+1
-5
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Ярик01
Месси, Шиффрин, мужская сборная Аргентины (футбол), Алькарас (теннис), Ингебригтсен (первый белый мужик за 30+ лет, что взял золото на 5 км).
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kex18
1) Дюплантис
2) Швентек
3) Аргентина
4) Алькарас/Марокко
5) Вудс
0
-2
-2
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Фанат Лионеля Месси
Кстати ,Месси единственный футболист получавший эту награду
Ждём дубль ?
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Барсик Юрана
Опять продажная фифа хочет вручить приз Месси...
А хотя стоп
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