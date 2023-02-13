Прокуроры по делу Алвеса попросили оставить его в тюрьме, ссылаясь на ситуацию с Робиньо. Они опасаются, что Дани тоже уедет в Бразилию, откуда его не выдадут

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Робиньо Дани Алвес Ла Лига происшествия девушки и спорт Футбол

Прокуратура сравнила дело Дани Алвеса с преступлением Робиньо.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии был заключен под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Ранее защита Алвеса попросила освободить клиента под залог, однако этому воспрепятствовали прокуроры Барселоны.

По информации UOL, прокуратура сослалась на дело бывшего форварда «Милана» Робиньо, чтобы не допустить освобождения Алвеса. Робиньо был приговорен итальянским судом к 9 годам лишения свободы за групповое изнасилование 23-летней албанской девушки.

Обвинители по делу Алвеса отметили, что судимый в Италии Робиньо свободно живет в Бразилии. Поэтому у прокуроров есть опасения, что Дани уедет в Бразилию, откуда его не экстрадируют, как и в случае с Робиньо.

Кроме того, прокуроры заявили, что существуют «научные доказательства», подтверждающие версию потерпевшей об изнасиловании.

Судмедэкспертиза подтвердила, что Алвес занимался сексом с жертвой. Сперма в теле девушки, на ее одежде и на полу туалета – его

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

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20 комментариев

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Ivan Ivanych
Всё правильно делают, нельзя выпускать.
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Vadim Medvedev
Ответ HI MARS
Зачем бразильцам портить свой имидж и скрывать у себя Робиньо?Это минус стране и их руководству
ни одно государство в мире не выдаёт своих граждан
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Vadim Medvedev
Ответ arriva
Так заберите у него паспорт и все дела. Никуда он не улетит в таком случае
на границе испании нет паспортного контроля
а дальше с его деньгами через условную польшу бизнес джетом в коробке улетит
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#SharkTeam
Ответ zalexir
В Вагнер вступить
В тюрьму раз или пулю в глаз?
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Xm.md
Ответ Rad0
Обожаю спортсовских экспертов, которые под каждой новостью про Алвеса любят выносить профессиональный вердикт. Шерлоки.
Держи +
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server34
Ответ Verhovn
Ну, как вариант. Этот членовредитель Промес, ещё тут.
В России насильников не любят.
0
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Ярик01
Ответ Гусеконь
странно что со сменой президента в Бразилии не стали выдавать таких преступников.
Граждан своей страны нигде не выдают, даже если они убили десяток человек.
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Verhovn
Ответ cmorblr
В Россию ещё можно
Ну, как вариант. Этот членовредитель Промес, ещё тут.
0
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HI MARS
Зачем бразильцам портить свой имидж и скрывать у себя Робиньо?Это минус стране и их руководству
+1
-1
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arriva
Так заберите у него паспорт и все дела. Никуда он не улетит в таком случае
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Alex Pron
Ответ zalexir
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И будет называться Вагнер Лав.
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Rad0
Ответ Тиджани Бабангида
Прецедент Робиньо и «научные доказательства» упекут Дани Алвеса надолго. Бесславный конец карьеры
Обожаю спортсовских экспертов, которые под каждой новостью про Алвеса любят выносить профессиональный вердикт. Шерлоки.
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Ovsyankin
Это залет, воин
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Winterburn
Ответ cmorblr
В Россию ещё можно
В Спартак к Промесу.Там любят уголовщину собирать.
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Гусеконь
странно что со сменой президента в Бразилии не стали выдавать таких преступников.
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Cruel Snake
То единственное за что можно сказать, спасибо! Создал прецедент и теперь с преступниками таких ошибок не допускают.
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zalexir
Ответ cmorblr
В Россию ещё можно
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ChefJhonnyMorgan
Все идёт к тому, что Алвес по итогу не виноват будет
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cmorblr
В Россию ещё можно
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Тиджани Бабангида
Прецедент Робиньо и «научные доказательства» упекут Дани Алвеса надолго.
Бесславный конец карьеры
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+30
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