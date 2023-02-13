Прокуроры по делу Алвеса попросили оставить его в тюрьме, ссылаясь на ситуацию с Робиньо. Они опасаются, что Дани тоже уедет в Бразилию, откуда его не выдадут

Прокуратура сравнила дело Дани Алвеса с преступлением Робиньо.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной был заключен под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Ранее защита Алвеса попросила освободить клиента под залог, однако этому воспрепятствовали прокуроры Барселоны.

По информации UOL, прокуратура сослалась на дело бывшего форварда «Милана» Робиньо, чтобы не допустить освобождения Алвеса. Робиньо был приговорен итальянским судом к 9 годам лишения свободы за групповое изнасилование 23-летней албанской девушки.

Обвинители по делу Алвеса отметили, что судимый в Италии Робиньо свободно живет в Бразилии. Поэтому у прокуроров есть опасения, что Дани уедет в Бразилию, откуда его не экстрадируют, как и в случае с Робиньо.

Кроме того, прокуроры заявили, что существуют «научные доказательства», подтверждающие версию потерпевшей об изнасиловании.

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