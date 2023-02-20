Алвес о том, почему менял показания по делу об изнасиловании: «Я хотел защитить эту девушку. Я не трогал ее, она направилась прямо ко мне»

представил новую версию событий, приведших к его аресту.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Алвес объяснил в суде, почему ранее неоднократно менял свои показания по этому делу.

«Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она направилась прямо ко мне. Я не трогал эту девушку», – приводят слова Алвеса источники ARA.

Жена Алвеса сказала, что Дани был пьян и не помнит, что произошло в ночь изнасилования 23-летней девушки

Адвокат Алвеса заявил, что у Дани с жертвой был секс с проникновением, но по согласию – иначе у девушки были бы повреждения