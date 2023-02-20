Алвес о том, почему менял показания по делу об изнасиловании: «Я хотел защитить эту девушку. Я не трогал ее, она направилась прямо ко мне»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес представил новую версию событий, приведших к его аресту. 

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Алвес объяснил в суде, почему ранее неоднократно менял свои показания по этому делу.

«Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она направилась прямо ко мне. Я не трогал эту девушку», – приводят слова Алвеса источники ARA.

Жена Алвеса сказала, что Дани был пьян и не помнит, что произошло в ночь изнасилования 23-летней девушки

Адвокат Алвеса заявил, что у Дани с жертвой был секс с проникновением, но по согласию – иначе у девушки были бы повреждения

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67 комментариев

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solyarize2
Алвес в тот день что-то самого утра почувствовал, решил спрятаться в тёмном туалете какого-то клуба... и тут дверь открывается...
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evil
она направлялась прямо ко мне, своим пешком
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Компотов
И так семь раз.
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Иван Петров
Ответ Полуэктов Пётр
Мне кажется, если Алвесу нужно, чтобы его смена показаний звучала бы более правдоподобно, то стоило сказать, что он накидался до такого состояния, что просто не помнит нормально, что же там было. Поэтому и менял показания, потому что пытался по крупицам собрать мозаику, а память подкидывала всё новые и новые нюансы. А "пытался защитить"? Ну это что за жалкий бред? Как можно защитить кого-то подобным образом?
Он имеет ввиду, что он отрицал секс, так как думал что это порочит честь девушки. Может так и было, кто знает что в его голове творится.
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Pikachu Pikachu
Он пытался защитить девушку от своего члена, но член оглушил Алвеса и сделал свое черное дело пока Дани был в отключке
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Юрий Антонович
Ну теперь выходит,что она сама в себя Алвесом проникла.
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Полуэктов Пётр
Мне кажется, если Алвесу нужно, чтобы его смена показаний звучала бы более правдоподобно, то стоило сказать, что он накидался до такого состояния, что просто не помнит нормально, что же там было. Поэтому и менял показания, потому что пытался по крупицам собрать мозаику, а память подкидывала всё новые и новые нюансы.
А "пытался защитить"? Ну это что за жалкий бред? Как можно защитить кого-то подобным образом?
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Иван Петров
Оказалось что Алвес просто хороший парень как юзеры двача.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Леван Мкртчян
Похоже у Алвеса ,выданный государством , бесплатный адвокат стажер, который просто тренируется выдумывать новые показания и окончательно забил на судьбу Алвеса. Иначе хрен знает, что происходит
Не похоже:
Кристобаль Мартель считается одним из лучших юристов в Испании. Он представлял интересы аргентинского нападающего Лионеля Месси, семьи экс-защитника «Барселоны» Карлеса Пуйоля, экс-президента «Барселоны» Хосепа Луиса Нуньеса, а также самого клуба по делу о переходе Неймара в «ПСЖ».
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sunny bunny
Мы все знаем, как защищается Алвес. Всегда в топе по гол+пас
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Константин Кв
Это самая странная "защита" про которую я слышал в жизни. Он же вроде футболист, а не боксер, неужели мячик по голове так сильно бьет?
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Max9999
Вот молодец. Все бы так девушек защищали. Погоди ка щас я тебя пару раз защитю.
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Michael Boldyrev
Это все объясняет))
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ShanGuide
Хрен знает,что происходит заявил Алвес через 2 месяца после происшествия
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Can
чел сделал бы подкат до штрафной! чего уж теперь
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MaxBridge
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Дани в этот день с утра что-то подозревал. Он мне рассказывал, говорит: «я утром встал, точно думаю, что сегодня изнасилование будет. Пойду в клуб спрячусь». Он говорит, точно знал: сегодня в городе будет изнасилование, у него интуиция есть. Он поехал в клуб. Для храбрости выпил бутылку водки, ну чтоб как, такое известие внутреннее. Он спрятался за столиком, «чтоб вообще ни с кем не встречаться, хочу»- говорит. И тут, вот эта жительница Барселоны целенаправленно через зал шла. Целенаправленно. Видит-Дани прячется за столик-она к нему. Он за другой столик-она к нему. Он говорит: «Что ты от меня хочешь?». Она на себе платье порвала, насильно вытащила ремень у Дани, связала себе руки, а после уже потащила его в туалет и нажала на смыв. Дани уехал домой, а она вот так вот кувырками упала на раковину и потеряла сознание.©
Опередил 🤣🤣🤣🤣
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Пылесос
Я зотел защитить девушку, но он вырывался, и я не смог его удержать.
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igls54
В битве Алвеса с членом - победу одержал последний
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And-Rover
Он допрашивал её с пристрастием, проникнув внутрь.
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андрэ
Ответ Леван Мкртчян
Похоже у Алвеса ,выданный государством , бесплатный адвокат стажер, который просто тренируется выдумывать новые показания и окончательно забил на судьбу Алвеса. Иначе хрен знает, что происходит
Эльман Пашаев походу взялся за дело
+1
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Фут.Боль
И вообще девушка ходит на вокал и в этот день тренировалась и распевала звук "О".
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Пылесос
Как в анекдоте:
Девушка проходит ночью мимо грузина, который справляет нужду. Она боязливо на него смотрит, а он ей:
-Дэвушка, нэ бойся, я его дэржу.
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Olajuvon
Дани, смени адвоката и говори только правду!
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Добрый Ретроград
Анекдоты категории "Б".
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Evgueniy
Я хотел защитить эту девушку в туалете покрепче сцепившись вместе
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