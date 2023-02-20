Алвес о том, почему менял показания по делу об изнасиловании: «Я хотел защитить эту девушку. Я не трогал ее, она направилась прямо ко мне»
Дани Алвес представил новую версию событий, приведших к его аресту.
Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Алвес объяснил в суде, почему ранее неоднократно менял свои показания по этому делу.
«Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она направилась прямо ко мне. Я не трогал эту девушку», – приводят слова Алвеса источники ARA.
Жена Алвеса сказала, что Дани был пьян и не помнит, что произошло в ночь изнасилования 23-летней девушки
Адвокат Алвеса заявил, что у Дани с жертвой был секс с проникновением, но по согласию – иначе у девушки были бы повреждения
А "пытался защитить"? Ну это что за жалкий бред? Как можно защитить кого-то подобным образом?
Кристобаль Мартель считается одним из лучших юристов в Испании. Он представлял интересы аргентинского нападающего Лионеля Месси, семьи экс-защитника «Барселоны» Карлеса Пуйоля, экс-президента «Барселоны» Хосепа Луиса Нуньеса, а также самого клуба по делу о переходе Неймара в «ПСЖ».
Девушка проходит ночью мимо грузина, который справляет нужду. Она боязливо на него смотрит, а он ей:
-Дэвушка, нэ бойся, я его дэржу.