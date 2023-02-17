Заключенный из тюрьмы Алвеса: «Дани считает, что останется тут. Он говорит, что никого не принуждал к сексу и не бил»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Заключенный из тюрьмы, где сидит Дани Алвес, рассказал об отношении игрока к ситуации.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

«Алвес помогает чем может. Он покупает еду заключенным и все такое. Он старается оставаться незамеченным, очень приветлив с людьми. Не ведет себя как звезда. Есть полицейские, которые выслуживаются перед ним, есть те, кто рад видеть его в тюрьме.

[Про изнасилование] он говорит мало, но сказал, что никого не принуждал [к сексу] и не бил. А еще, что не стал бы делать этого, если бы девушка не захотела, не принуждал ее.

Он считает, что останется в тюрьме. Когда девушка сказала, что  не хочет ни денег, ни чего-либо еще... Ну, на него это повлияло. Но он считает, что он тут не по делу, ему здесь нехорошо», – приводит слова заключенного El Programa de Ana Rosa.

Адвокат Алвеса заявил, что у Дани с жертвой был секс с проникновением, но по согласию – иначе у девушки были бы повреждения

Все о деле Дани Алвеса: он постоянно меняет показания, уже получил тюремные 100 евро, грозит до 12 лет

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51 комментарий

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Я Гражданин Мира
Ответ Серый
Нечестно, должны были отгадывать другие пользователи
Извините, значить я не совсем понял
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Мельников Михаил
Ответ Северный болельщик
2043 год....заключенный из тюрьмы, где сидел Дани Алвес, где он?
Я вот прочитал два коммента под твоим... про Бахмут и про сперму. И расстроился даже. Какая сильная концентрация пошлой тупости в одном месте. НЕ должно так быть
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Мельников Михаил
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Оригинальная версия для детектива
Что в этой версии оригинального? Изъезжена голливудскими сценаристами фильмов категории Б
+3
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+3
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Мудринич
Спортс через 10 лет: "Заключенный из Тюрьмы Алвеса. Где он сейчас?"
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janitor
Ответ Altim
Наблюдая за Алвесом всю его карьеру, я абсолютно уверен, что он реально не стал бы, если бы она действительно оказала ему сопротивление, а она сама за ним пошла, а потом ещё 2 раза ему отсосала по её же собственным словам. Как это можно сделать насильно? Я не понимаю. Даже собственные жёны о нём говорят, что он так не мог, включая бывшую.
Любая история про маньяка или убийцу начинается со слов соседей о том, что он был тихим и спокойным человеком.
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Серый
Ответ GuruFutbola
У меня iq 154 Не завидуй)
Упаси Господи завидовать кому-либо.
+1
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maximilian_15
Ответ Северный болельщик
2043 год....заключенный из тюрьмы, где сидел Дани Алвес, где он?
2030 - сперма Алвеса пошла в школу или где она сейчас?
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Fatty Toni
Ответ Роберт Дауни-средний
Начальник испанской тюрьмы: "Он остаётся"
Дани: "И пусть я немного боюсь, Но я, я остаюсь! Я остаюсь, чтобы жить!"
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GuruFutbola
Ответ Серый
А к тебе вообще неприменимо словосочетание "умственные способности".
У меня iq 154
Не завидуй)
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Серый
Ответ GuruFutbola
Если бы все детективы были бы с твоими умственными способностями, ни одно дело бы не раскрыли)
А к тебе вообще неприменимо словосочетание "умственные способности".
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Роберт Дауни-средний
Начальник испанской тюрьмы: "Он остаётся"
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GuruFutbola
Ответ Серый
Так, если учесть, что гуру, ригоберка, хавигавипаратрупер, барсамания - все твои альтер-эго, то у меня в четыре раза меньше аккаунтов, чем у тебя.
Если бы все детективы были бы с твоими умственными способностями, ни одно дело бы не раскрыли)
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Серый
Ответ Я Гражданин Мира
😀😀😀За какие бы клубы не болел я , это точна не из за Алвеса. Я болею за те клубы где играет Месси.
Нечестно, должны были отгадывать другие пользователи
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Я Гражданин Мира
Ответ Серый
Угадайте, за какие клубы болеет этот гражданин? Подсказка: один начинается на "Б", другой - на " П".
😀😀😀За какие бы клубы не болел я , это точна не из за Алвеса.
Я болею за те клубы где играет Месси.
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Серый
Ответ GuruFutbola
Сколько у тебя мультиков? 🤣
Так, если учесть, что гуру, ригоберка, хавигавипаратрупер, барсамания - все твои альтер-эго, то у меня в четыре раза меньше аккаунтов, чем у тебя.
+1
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Calum
Здесь виновных нет, ты что, не знал?©️
+1
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Совесть Черданцева
"Заключённый из тюрьмы Алвеса"
Звучит как хорошая идея для ника на Спортсе
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GuruFutbola
Ответ Серый
Комментарий удален модератором
Сколько у тебя мультиков? 🤣
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Александр Фиц
подсадной
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Natsunoss
Как было в КВН: если послушать шансон, то в тюрьме сидят самые добрые и любящие маму люди
+3
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Natsunoss
Ответ Назар Игорь
Интересные порядки в испанских тюрьмах, зэки дают интервью прессе. Причëм это в модуле 13, где почти самые строгие порядки, там сидят за изнасилования.
У нас зеки Твиттер ведут, например
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Magico!
Заключенные из тюрьмы Дани Алвеса. Где они сейчас.
0
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Pb-SE
Ответ Северный болельщик
2043 год....заключенный из тюрьмы, где сидел Дани Алвес, где он?
Под Бахмутом.
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Flavius
Ответ Slavnov
когда в тюрьме с алвесом сделают тоже самое,говорить будут точь в точь,слово в слово
То же самое - это когда Алвес будет кочевать по столикам между мексиканцами и бразильцами, его весь вечерм будут трогать за интимные места, а потом Алвес предложит сходить в туалет пососать какой-нибудь леденец и чем-нибудь заняться?

Сомневаюсь, что Алвес будет заниматься чем-то таким
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Pb-SE
Спросите у этого персонажа, что он про высказывание Кокорина думает?
0
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