Григорян об 11-метровом в ворота «Спартака»: «По духу футбола это не пенальти, а фигня. Это вообще не контакт для меня»
Александр Григорян не согласился с назначенным пенальти в ворота «Спартака».
ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2) в игре 11-го тура Мир РПЛ. На матче работала бригада судей во главе с Артемом Чистяковым.
В первом тайме в ворота красно-белых был назначен пенальти из-за контакта Жедсона Фернандеша с ногами Алеррандро.
– Пенальти был?
– На мой взгляд нет, я это не считаю пенальти.
– То есть контакт был за переделами штрафной?
– А дело не в этом, для меня это вообще не контакт. Правила меняются – дух футбола остается. По духу футбола это не пенальти, а фигня, – сказал Александр Григорян.
Как вам дерби?12483 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости