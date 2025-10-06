Григорян об 11-метровом в ворота «Спартака»: «По духу футбола это не пенальти, а фигня. Это вообще не контакт для меня»

Александр Григорян не согласился с назначенным пенальти в ворота «Спартака».

ЦСКА обыграл «Спартак» (3:2) в игре 11-го тура Мир РПЛ . На матче работала бригада судей во главе с Артемом Чистяковым.

В первом тайме в ворота красно-белых был назначен пенальти из-за контакта Жедсона Фернандеша с ногами Алеррандро.

– Пенальти был?

– На мой взгляд нет, я это не считаю пенальти.

– То есть контакт был за переделами штрафной?

– А дело не в этом, для меня это вообще не контакт. Правила меняются – дух футбола остается. По духу футбола это не пенальти, а фигня, – сказал Александр Григорян.