Шустер о Месси после победы на ЧМ: «Многие великие уходили на вершине. Лео может играть еще несколько лет, но нужно желание»

Теги ПСЖ Лионель Месси Бернд Шустер лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Бернд Шустер высказался о мотивации Лионеля Месси после победы на ЧМ-2022.

«Я не знаком с Месси лично, чтобы знать, что именно он думает. Но я встречал многих великих игроков, которые говорили, что уйдут из футбола, как только достигнут вершины. Они добиваются этого последнего финала, последнего трофея, этого успеха, а потом уходят. Как минимум – из сборной.

Месси может играть еще несколько лет. Для этого нужно желание. Футбол живет в его голове. «ПСЖ» – это комфортное место, хороший клуб для него. К нему больше нет тех требований, что к лучшим игрокам Европы. Конечно, они хотят выиграть Лигу чемпионов хотя бы раз после стольких попыток. Месси может отыграть еще пару лет в «ПСЖ», – сказал бывший игрок «Барселоны», «Реала» и сборной ФРГ в интервью Super Depor Radio.

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4 комментария

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Raybar
желаю Месси найти мотивацию
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Altyn Asyr
именно....
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Андрей Хенто
Лионель добился главного своего трофея в жизни и теперь может играть в свое удовольствие. То, что его критикуют - это нормально, сейчас критикуют абсолютно всех, а великим игрокам всегда достаётся больше, не важно Месси это или Роналду. В Париже и дальше будет брать трофеи и в скором времени обойдёт Алвеса по трофеям за карьеру.
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Барсик Юрана
Получается Кринж не великий
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