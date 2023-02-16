Шустер о Месси после победы на ЧМ: «Многие великие уходили на вершине. Лео может играть еще несколько лет, но нужно желание»

высказался о мотивации после победы на .

«Я не знаком с Месси лично, чтобы знать, что именно он думает. Но я встречал многих великих игроков, которые говорили, что уйдут из футбола, как только достигнут вершины. Они добиваются этого последнего финала, последнего трофея, этого успеха, а потом уходят. Как минимум – из сборной.

Месси может играть еще несколько лет. Для этого нужно желание. Футбол живет в его голове. «ПСЖ» – это комфортное место, хороший клуб для него. К нему больше нет тех требований, что к лучшим игрокам Европы. Конечно, они хотят выиграть Лигу чемпионов хотя бы раз после стольких попыток. Месси может отыграть еще пару лет в « », – сказал бывший игрок «Барселоны», «Реала» и сборной ФРГ в интервью Super Depor Radio.

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