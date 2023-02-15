Эрик Абидаль: «Месси – один из значимых игроков последнего десятилетия, у него был последний шанс выиграть ЧМ. Аргентина заслужила победу в финале»
Экс-защитник «Барселоны» Эрик Абидаль высказался о победе Аргентины над Францией на ЧМ.
– Вы болельщик сборной Франции, но в финале команде противостояла Аргентина, за которую играл Лионель Месси, ваш бывший одноклубник. Для него это была последняя возможность выиграть Кубок мира. Не испытывали ли вы из-за этого каких-то сложных, противоречивых эмоций в финале?
– Историю сборной Аргентины на международной арене знают все. Как вы сказали, наверняка для Месси это был последний шанс добиться этого трофея.
По правде говоря, у них собралась очень сплоченная и конкурентоспособная команда. Футболисты сделали все возможное, чтобы завоевать этот титул. Месси – один из значимых футболистов последнего десятилетия.
– Можем ли мы сказать, что Месси заслужил выиграть этот финал?
– Аргентина в финале проделала хорошую работу с начала до самого конца матча. По ходу игры может произойти много вещей, но они выглядели целостно на протяжении всего матча и заслужили эту победу, – сказал Абидаль.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
5 комментариев