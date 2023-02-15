Эрик Абидаль: «Месси – один из значимых игроков последнего десятилетия, у него был последний шанс выиграть ЧМ. Аргентина заслужила победу в финале»

Теги ПСЖ Эрик Абидаль Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Экс-защитник «Барселоны» Эрик Абидаль высказался о победе Аргентины над Францией на ЧМ.

– Вы болельщик сборной Франции, но в финале команде противостояла Аргентина, за которую играл Лионель Месси, ваш бывший одноклубник. Для него это была последняя возможность выиграть Кубок мира. Не испытывали ли вы из-за этого каких-то сложных, противоречивых эмоций в финале?

– Историю сборной Аргентины на международной арене знают все. Как вы сказали, наверняка для Месси это был последний шанс добиться этого трофея.

По правде говоря, у них собралась очень сплоченная и конкурентоспособная команда. Футболисты сделали все возможное, чтобы завоевать этот титул. Месси – один из значимых футболистов последнего десятилетия.

– Можем ли мы сказать, что Месси заслужил выиграть этот финал?

– Аргентина в финале проделала хорошую работу с начала до самого конца матча. По ходу игры может произойти много вещей, но они выглядели целостно на протяжении всего матча и заслужили эту победу, – сказал Абидаль.

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5 комментариев

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Frakiec 77
Ответ kinza
А по моему все таки ты, судя по количеству комментариев , которых ты оставлял в защиту своего ненаглядного))))
Затрещало да у тебя тоже? Гвоздями прибей, да синей изалентой обмотай😂
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kinza
Ответ Артём Горбенко
пока порвался только ты
А по моему все таки ты, судя по количеству комментариев , которых ты оставлял в защиту своего ненаглядного))))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Горбенко
Ответ kinza
Чувствую как сейчас многие порвутся от такой недостаточно признающей заслуг ГномГномыча формулировки)))
пока порвался только ты
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kinza
Чувствую как сейчас многие порвутся от такой недостаточно признающей заслуг ГномГномыча формулировки)))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Che Borz
Месси лучший игрок в истории футбола - факт!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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