Эрик Абидаль: «Месси – один из значимых игроков последнего десятилетия, у него был последний шанс выиграть ЧМ. Аргентина заслужила победу в финале»

Экс-защитник «Барселоны» высказался о победе Аргентины над Францией на ЧМ.

– Вы болельщик сборной Франции, но в финале команде противостояла Аргентина, за которую играл , ваш бывший одноклубник. Для него это была последняя возможность выиграть Кубок мира. Не испытывали ли вы из-за этого каких-то сложных, противоречивых эмоций в финале?

– Историю сборной на международной арене знают все. Как вы сказали, наверняка для Месси это был последний шанс добиться этого трофея.

По правде говоря, у них собралась очень сплоченная и конкурентоспособная команда. Футболисты сделали все возможное, чтобы завоевать этот титул. Месси – один из значимых футболистов последнего десятилетия.

– Можем ли мы сказать, что Месси заслужил выиграть этот финал?

– Аргентина в финале проделала хорошую работу с начала до самого конца матча. По ходу игры может произойти много вещей, но они выглядели целостно на протяжении всего матча и заслужили эту победу, – сказал Абидаль.

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