Георгий Джикия: «Когда «Зенит» идет в лидерах, ЦСКА в верхней части таблицы – это всегда будут более интересные битвы. Они всегда будут более ажиотажными»

высказался о противостояниях с «Зенитом» и ЦСКА.

– Перед стартом сезона были определенные сомнения, что «Спартак» сможет на равных бороться с «Зенитом». Но пока выходит наоборот. В чем секрет промежуточного успеха?

– На такие вещи обращают внимания люди, которые смотрят со стороны, болеют, переживают. Что касается нас – мы это в расчет не воспринимаем. В чемпионате есть и другие команды, с которыми нам приходилось нелегко. Поэтому самое главное, что происходит внутри коллектива. Соперничество с другими клубами также важно, в том числе с теми, кто идет ниже «Спартака» в таблице.

– Раньше было ощущение, что вы побаиваетесь « », особенно в Санкт-Петербурге. После последних двух успешных игр с ними в Кубке можете сказать, что боязни нет?

– Не хочу говорить громких слов, но могу сказать одно – у нынешней команды появилась уверенность, которую хочется закреплять. В принципе, мы сейчас этим и заняты. Говорить громкие слова не хочется. Чемпионат продолжается, будет игра с «Зенитом» на выезде, поэтому спокойно делаем свое дело и смотрим вперед.

– Вы прекрасно понимаете значимость дерби с ЦСКА. Но нет ощущения, что в последние годы противостояние с «Зенитом» не менее принципиально?

– С ЦСКА у нас все-таки считается дерби, «Зенит» же представляет Санкт-Петербург. Большие игры всегда будут более смотрибельными и ажиотажными. Почему нет? Это совершенно нормально. Тем более, когда «Зенит» идет в лидерах, ЦСКА в верхней части таблицы – это всегда будут более интересные битвы, – сказал защитник « ».