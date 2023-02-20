Дудек о Месси и Роналду: «Все равно что спросить, что ты предпочитаешь: Lamborghini или Ferrari. Они разные, но это игроки мирового класса»

высказался о соперничестве и .

– Кого вы выберете между Месси и Роналду?

– Месси или Роналду – это все равно что спросить, что ты предпочитаешь: Lamborghini или Ferrari. Они разные, но они игроки мирового класса.

Месси ознаменовал то, как играла «Барселона». Он понимал тики-таку. Он был игроком этой системы. Криштиану был другим. Он был гораздо более всесторонним. Он никогда не сдавался. Он всегда первым приезжал на тренировки и уезжал последним.

Было потрясающе видеть, как они меряются силами на поле. Трудно сказать, кто был лучше для команды. Может быть, Месси для «Барсы», но Криштиану может играть где угодно, в любой лиге, и я не уверен, что Месси смог бы это сделать. Это говорит о том, насколько он [Роналду] силен.

Мы должны быть счастливы, что видели это соперничество, – сказал бывший вратарь «Ливерпуля» и «Реала».