Дудек о Месси и Роналду: «Все равно что спросить, что ты предпочитаешь: Lamborghini или Ferrari. Они разные, но это игроки мирового класса»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Ежи Дудек Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Ежи Дудек высказался о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду

– Кого вы выберете между Месси и Роналду?

– Месси или Роналду – это все равно что спросить, что ты предпочитаешь: Lamborghini или Ferrari. Они разные, но они игроки мирового класса.

Месси ознаменовал то, как играла «Барселона». Он понимал тики-таку. Он был игроком этой системы. Криштиану был другим. Он был гораздо более всесторонним. Он никогда не сдавался. Он всегда первым приезжал на тренировки и уезжал последним.

Было потрясающе видеть, как они меряются силами на поле. Трудно сказать, кто был лучше для команды. Может быть, Месси для «Барсы», но Криштиану может играть где угодно, в любой лиге, и я не уверен, что Месси смог бы это сделать. Это говорит о том, насколько он [Роналду] силен.

Мы должны быть счастливы, что видели это соперничество, – сказал бывший вратарь «Ливерпуля» и «Реала».

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50 комментариев

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Усама Бен Ладен
Ответ РобиБаджо
Вечновторого на 5-и ЧМ кто то видел? 0+0 в плей офф, потому что там литва, люксембурги неиграют.
а где у пешехода голы в плей-офф за псж ? ну правильно , тут пенки как на чм не ставят
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Игорь Климов
Лео Месси - Чемпион Мира и дважды признавался MVP этого турнира, а также Лео более универсальный футболист.
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abrbal
Ответ Алексей Венедиктов
Мессюн - Ламборгини что ли?) не слышал, чтоб они ездили пешком
лаброгини ездили...
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Alexey Belskiy
В марте выйдет преемник Aventador.Ждем❤ Ну а оба футболиста гораздо круче этих марок.
Вечновторой окончательно понял что безполезно тяготься с Месси. После мундиалья наверняка сам Насыреддин признал ,кто является хозяйном мирового футбола!
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Алексей Венедиктов
Мессюн - Ламборгини что ли?) не слышал, чтоб они ездили пешком
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abrbal
Ответ Ира15577
Совершенно согласна!!! И на этом адекватном комментарии давайте закроем этот вопрос!!!
нет уж давай поанализируем
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MissiAV
Ответ VictorVallecano
Мбаппе тогда Бугатти?
Скорее просто Пежо спортивное
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abrbal
чукча читатель. феррари
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Ира15577
Совершенно согласна!!! И на этом адекватном комментарии давайте закроем этот вопрос!!!
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VictorVallecano
Мбаппе тогда Бугатти?
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Tazemyrat Kemalow
В мире футбола которые болеют за рьанальда, сравнивают её только с Месси! А Месси сравнивают с Пеле и Марадоной! Это доказывает что Месси это ландгрузер 200, а кринж7 это уаз потирёт! 😂
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Экспертное мнение
У Роналду нет никаких преимуществ перед Месси, годами криштиботы кормили народ сказками о его независимости от партнеров, оказалось лютый пшик! "Независимый игрок" с 0+0 в плей-офф во всех ЧМ, это просто дикий кринж. Хейтеры Месси годами критиковали его за отсутствие голов в плей-офф ЧМ, хотя у него всегда были ассисты. А у Рончика 0+0, и ничего, всё нормас, какое же лицемерие))) Теперь конечно им стало выгодно выдать их за равных, так не пойдет ребятки. Игрок с пятью ЗМ не способен родить хотя бы ассист (не говорю о голе) в плей-офф главного футбольного турнира (главный турнир - кстати по словам самих хейтеров Месси до 18 декабря 2022).
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udiekemen
Ответ Экспертное мнение
Человек, который разбирается в футболе наверняка в курсе, что у Роналду 0+0 в плей-офф на пяти ЧМ, не сходится
Та не, только фаны Мессье на этом клеились)
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Alexey Belskiy
В марте выйдет преемник Aventador.Ждем❤ Ну а оба футболиста гораздо круче этих марок.
0
0
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Усама Бен Ладен
Ответ rej1sta
Давненько тебя после ЧМ не было. Долго отходил?)
наслаждаюсь очередным позором месси в лч
+2
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РобиБаджо
Ответ Усама Бен Ладен
Всё так ,пешеход вечно второй
Вечновторого на 5-и ЧМ кто то видел? 0+0 в плей офф, потому что там литва, люксембурги неиграют.
+2
-2
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rej1sta
Ответ Усама Бен Ладен
Всё так ,пешеход вечно второй
Давненько тебя после ЧМ не было. Долго отходил?)
+3
-3
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AF007
>рыгалду
>более всесторонний

Ясно, мозгов у Дудека маловато
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-4
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Рашид Алыпкачев
Феррари не трактор по крайней мере
0
-2
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РобиБаджо
До мундиалья был лучше Месси для большинства болельщиков мира. По личным индивдуальном плане был гораздо лучше с отрывом , только по нац.сборной уступал . А теперь какие сравнение?
+4
-4
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Decard Show
Португалец7 лучший современности как минимум по той причине что не находился в условиях аквариумной рыбки всю свою карьеру как аргентинец30! А так меси конечно великий игрок но Португалец7 это вышка! И это надо признать!
+7
-5
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Сергей К
Какое-то неправильное сравнение, если честно.
Зная историю двух великих футболистов и двух выдающихся автомобилестроителей...
0
0
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Экспертное мнение
Ответ udiekemen
Месси конечно крутой игрок, но человек, который разбирается в футболе, выберет Роналду.. Так может написать любой персонаж 👍
Человек, который разбирается в футболе наверняка в курсе, что у Роналду 0+0 в плей-офф на пяти ЧМ, не сходится
+3
-6
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rigobersong
Сейчас бы тракторы Ламборгини сравнивать с эстетикой Феррари:))
+4
-9
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Arthurino
Ответ Товарищ Бразаускас
Честно скажу, ни разу не ездил ни на Ламбе, ни на Феррари, это слишком круто. Фольксваген Тигуан максимум. Но Месси безусловно лучший, это даже не Ламборджини, это Буран, один вырвавшийся в космос.
Поздравляю, ты ездил на Бастиане Швайнштайгере
+6
-1
+5
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