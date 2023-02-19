Осимхен быстрее Месси и Роналду забил 100 голов – за 197 матчей. Лео понадобилось 210 игр, Криштиану – 301

забил 100 голов в карьере.

24-летний форвард « » достиг этой отметки благодаря голу в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:0).

Чтобы забить 100 мячей, Осимхен понадобилось 197 матчей.

Стоит отметить, что забил 100 голов за первые 210 матчей, а – за 301.