Осимхен быстрее Месси и Роналду забил 100 голов – за 197 матчей. Лео понадобилось 210 игр, Криштиану – 301
Виктор Осимхен забил 100 голов в карьере.
24-летний форвард «Наполи» достиг этой отметки благодаря голу в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:0).
Чтобы забить 100 мячей, Осимхен понадобилось 197 матчей.
Стоит отметить, что Лионель Месси забил 100 голов за первые 210 матчей, а Криштиану Роналду – за 301.
а связка с Хвичей просто великолепна!
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