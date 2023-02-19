Осимхен быстрее Месси и Роналду забил 100 голов – за 197 матчей. Лео понадобилось 210 игр, Криштиану – 301

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен забил 100 голов в карьере.

24-летний форвард «Наполи» достиг этой отметки благодаря голу в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (2:0).

Чтобы забить 100 мячей, Осимхен понадобилось 197 матчей.

Стоит отметить, что Лионель Месси забил 100 голов за первые 210 матчей, а Криштиану Роналду – за 301.

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31 комментарий

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butukov
Ответ Arrahmano Matcyev
Не фанат Роналду,но в мю рон играл обороняющимся вратарем
От создателей «Месси - ложный опорный полузащитник»))
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Kanan Jarrus
Ответ JuVero
Роналду и Месси не начинали забивать в чемпионате Бельгии))
осимхен не играл в топах за мю и барсу против колхозов
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Кую коней
Ответ AF007
Месси в принципе никогда не играл тупорылого замыкалу. Всю жизнь разгоняет атаки с центра поля, и при этом на 99% обгонит манекена по числу голов. Вот кто идеал футболиста
Идеал с 3-4 скилами из десятков? В ПСЖ мы видим карлито как игрока чуть выше среднего. И беспомощность без работающей на него всей команды
+2
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штат Иллинойс
Ответ Алекс 777
сделал он это в 24 года, криштиану в 23, месси в 22, мбапе в 20,5 лет. сравнение лукавое, он просто начал забивать в зрелом возрасте.
Во! Я тоже это хотел написать. Что некорректно так сравнивать. Нужно всех возраст указывать!)
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Александр Данилов
Ответ Camp_Nou
А если сравнить с Роналдо и Холандом?
Холланда надо с РоналдО сравнивать
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Человек1991
Месси первые 50 матчей за Барселону выходил на 20-30 минут , получается Месси понадобилось для первых 100 голов около 170 матчей.
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Александр Данилов
Ответ Alex-R
Он там "начинал" один сезон. Роналду тоже не на Олд Траффорде родился.
Спортинг это топ клуб, для справочки с 19 титулами и 22 раза со 2 местом, а титул они выиграли в 2002😂Не вывез
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Street Fighter
Ответ bulldozer
Смотрю на пару Осимхен-Кварацхелия и думаю, что их скоро купит топ-клуб. Потом вспоминаю, как N лет назад я точно так же смотрел на пару Сон-Кейн и понимаю, что может быть всякое…)
Сон и Кейн стали парой при Моуре, т.е. не так уж и давно... И они на тот момент уже были постарше этих неаполитанских ребят
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Street Fighter
Ответ Отец Абду
персофаны игрока Аль Насра: роналду в начале карьеры был охранником Олд Траффорда)))
Ну он не играл на позиции нападающего в начале карьеры, он играл на правом фланге полузащиты в 4-4-2 , где в последствии играли Нани и Валенсия при САФе. Это известный факт
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whereissuso
Ответ bulldozer
Смотрю на пару Осимхен-Кварацхелия и думаю, что их скоро купит топ-клуб. Потом вспоминаю, как N лет назад я точно так же смотрел на пару Сон-Кейн и понимаю, что может быть всякое…)
Часть команды - часть Наполи. Свободу можно только в кости выиграть у Деви Лаурентиса
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Фёдор Кузнецов
Ответ Black Phoenix
Вот кого Реалу надо вместо Карима Бензема на перспективу брать. Думаю, нигериец спокойно потянул бы в королевском клубе.
Не него будет ценник минимум 120 миллионов
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whereissuso
Только Месси в 24 забил 50)
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Alex-R
Ответ JuVero
Роналду и Месси не начинали забивать в чемпионате Бельгии))
Он там "начинал" один сезон. Роналду тоже не на Олд Траффорде родился.
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AF007
Ответ Artem Piatkov
Да, 123+61 за Спортинг и Манчестер (2002-2009) Лучший бомбардир (2008) и Лучший ассистент (2007) АПЛ
Уныло в сравнении с Богоравным Лео Кингом
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инок
Осимхен в Наполи в этом сезоне разрывает всех,
а связка с Хвичей просто великолепна!
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AF007
Ответ Artem Piatkov
Криштиану начинал как правый/левый полузащитник и только с 2009 года начал играть нападающего При таком раскладе 100 голов за первые 301 матчей очень даже круто П. С.: За 1 сезон в Спортинге (2002-2003) и шесть в Манчестере (2003-2009) у него 7+54 ассиста и статус лучшего ассистента АПЛ сезона 2006/2007 Показательно, поэтому оценивать Криша в этот период лучше по гол+пас
Месси в принципе никогда не играл тупорылого замыкалу. Всю жизнь разгоняет атаки с центра поля, и при этом на 99% обгонит манекена по числу голов. Вот кто идеал футболиста
+7
-3
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JuVero
Ответ Юрий Кечко
Ну не все топ игроки в топ 5 начинают же сразу Да и Так сказано как будто Бельгия чемпионат двора
ну и не надо тогда сравнивать ж. с пальцем, приводя такие примеры, как в новости))
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Artem Piatkov
Ответ AF007
рончик пока на его статку всем Реалом не начали пахать чет совсем тухлый был...
Да, 123+61 за Спортинг и Манчестер (2002-2009)

Лучший бомбардир (2008) и Лучший ассистент (2007) АПЛ
+4
-7
-3
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AF007
рончик пока на его статку всем Реалом не начали пахать чет совсем тухлый был...
+5
-5
0
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Юрий Кечко
Ответ JuVero
Роналду и Месси не начинали забивать в чемпионате Бельгии))
Ну не все топ игроки в топ 5 начинают же сразу
Да и Так сказано как будто Бельгия чемпионат двора
+12
-5
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Sergio666
Ответ Artem Piatkov
Криштиану начинал как правый/левый полузащитник и только с 2009 года начал играть нападающего При таком раскладе 100 голов за первые 301 матчей очень даже круто П. С.: За 1 сезон в Спортинге (2002-2003) и шесть в Манчестере (2003-2009) у него 7+54 ассиста и статус лучшего ассистента АПЛ сезона 2006/2007 Показательно, поэтому оценивать Криша в этот период лучше по гол+пас
Пирс Морган: чемпионат Португалии в сотню раз тяжелее Бельгийского!
+3
-1
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bulldozer
Смотрю на пару Осимхен-Кварацхелия и думаю, что их скоро купит топ-клуб. Потом вспоминаю, как N лет назад я точно так же смотрел на пару Сон-Кейн и понимаю, что может быть всякое…)
+13
-1
+12
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Arrahmano Matcyev
Ответ Artem Piatkov
Криштиану начинал как правый/левый полузащитник и только с 2009 года начал играть нападающего При таком раскладе 100 голов за первые 301 матчей очень даже круто П. С.: За 1 сезон в Спортинге (2002-2003) и шесть в Манчестере (2003-2009) у него 7+54 ассиста и статус лучшего ассистента АПЛ сезона 2006/2007 Показательно, поэтому оценивать Криша в этот период лучше по гол+пас
Не фанат Роналду,но в мю рон играл обороняющимся вратарем
+34
-8
+26
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Camp_Nou
А если сравнить с Роналдо и Холандом?
0
0
0
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Отец Абду
персофаны игрока Аль Насра: роналду в начале карьеры был охранником Олд Траффорда)))
+7
-9
-2
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