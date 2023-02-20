Месси забивает со штрафных 16 лет подряд. У Роналду была такая же серия – с 2005-го по 2020-й

Теги Лилль ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Лионель Месси забивает со штрафных 16 лет подряд.

Вчера нападающий «ПСЖ» забил победный гол в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3) прямым ударом со штрафного на 95-й минуте.

Теперь на счету Месси 61 гол со штрафных. Он забивает прямыми ударами со штрафных 16 лет подряд – начиная с 2008-го. Больше всего голов со штрафных у Месси в 2018 году – 10.

Отметим, что серия Криштиану Роналду по голам со штрафных также длилась 16 лет – с 2005-го по 2020-й. Она прервалась в 2021 году.

Таким образом, в следующем году Месси может превзойти серию Роналду по длительности.

Месси оторвался от Роналду на 3 гола со штрафных. У Лео – 61, у Криштиану – 58

Месси сбрил бороду после трех поражений – и забил победный на 95-й. Здесь все-все-все его образы

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31 комментарий

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AF007
Ответ Моутиньо оформляет 40
Если Дибала продолжит бить штрафные, то обгонит Месси
Абсолютно не факт. Погугли, что такое регрессия к среднему
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Denis Fomin
К рональды получается за два года с сотней ударов в стенку и по воробьям нет голов? Лучщий!
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Analjinn
Было бы интересно почитать экспертов по поводу того как эволюция мячей на это влияет и влияет ли.
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Merdan Jumageldiyev
Ответ Sergey Khachiyan
Крутой удар, чисто в бильярд поиграл
очень тонкий удар,
+1
-1
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Merdan Jumageldiyev
Что вы бы не написали про них, Роналду и Месси короли футбола и я рад что это происходить в моей жизни.
+1
-1
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Korwin ds
Ответ Tollie
вечно второй после великого Криша. всегда им был и будет, сколько бы липовых цацек на него не навешали. factos
"великий" Криш даже не в топ3, о чем ты тут пишешь 🤡🤡🤡
+3
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Alex Ser
Ответ Моутиньо оформляет 40
Ты - да, наверное. По реализации Месси не сравнится с Дибалой
пусть дибала сначала забьёт хоть половину что забил месси
+3
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Alex Ser
сказочный
Ты - да, наверное. По реализации Месси не сравнится с Дибалой
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Валентин Шишкин
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Последний гол со штрафного у Роналду, в матче с Испанией, если не ошибаюсь. Месси на другом уровне, по исполнению штрафных. Очень сильно добавил в исполнении штрафных ударов
Тот нельзя считать, тогда вратаря в раме не было )
А если серьезно - в АПЛ же забивал в прошлом сезоне
+1
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Alex Ser
Ответ Моутиньо оформляет 40
Если Дибала продолжит бить штрафные, то обгонит Месси
сказочный
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Лео полюбому должен стать единоличным лидером по этому показателю.
Если Дибала продолжит бить штрафные, то обгонит Месси
+1
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Sergey Khachiyan
Крутой удар, чисто в бильярд поиграл
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Последний гол со штрафного у Роналду, в матче с Испанией, если не ошибаюсь. Месси на другом уровне, по исполнению штрафных. Очень сильно добавил в исполнении штрафных ударов
"серия Криштиану Роналду по голам со штрафных также длилась 16 лет – с 2005-го по 2020-й"
Зачем читать новость и даже заголовок, да?
+3
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Кирилл
Ответ Великий Алонсо
Когда Месси последний раз покер забивал вообще? Дед коротышка только и может разок за год со штрафного забить. Вечно в тени Мбаппе и Неймара, на днях Мбаппе показал колоссальную разницу между ним и старым пешеходом который замедляет все атаки.
Когда Роналду в последний раз делал покер в серьёзном и конкурентоспособном чемпионате ?)
А я вам скажу: 18 марта 2018 года против Жироны )

Месси же делал покер в последний раз 22 февраля 2020 года )
+2
-2
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Великий Алонсо
Когда Месси последний раз покер забивал вообще? Дед коротышка только и может разок за год со штрафного забить. Вечно в тени Мбаппе и Неймара, на днях Мбаппе показал колоссальную разницу между ним и старым пешеходом который замедляет все атаки.
+3
-10
-7
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Александр Р
Ответ U. M. A. Muhammad
Фанат Лионеля Месси ":в 2011 у Месии было 4 ,у Рона 30:)" Тоесть в лучшие годы карьеры Мега великий за 4 года забил 4 гола выходит или кто-то врет или спортс с своей статистикой или безумный фанат.
В Барсе штрафные исполняли другие лидеры , Рональдиньо и Хави . Понимаю малолетние балбесы могут этого не знать
+36
-4
+32
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Салесар
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Пента-трик летом))))
0
-2
-2
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Rahym Hommadow
Ответ Tollie
вечно второй после великого Криша. всегда им был и будет, сколько бы липовых цацек на него не навешали. factos
Кристина второй после Талишкы Арабском чемп 🤣🤣
+3
-2
+1
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Altyn Asyr
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Один играет а париже в центре европы другой среди пески в атакаме, то спорт,Ору когда ж перестанешь орать про насредина?
да
0
-2
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U. M. A. Muhammad
Фанат Лионеля Месси ":в 2011 у Месии было 4 ,у Рона 30:)" Тоесть в лучшие годы карьеры Мега великий за 4 года забил 4 гола выходит или кто-то врет или спортс с своей статистикой или безумный фанат.
+1
-8
-7
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Altyn Asyr
Идол
Один играет а париже в центре европы другой среди пески в атакаме, то спорт,Ору когда ж перестанешь орать про насредина?
+2
-2
0
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Лео полюбому должен стать единоличным лидером по этому показателю.
Он и так единоличный .
+3
-3
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Ромарио
Комментарий скрыт
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-10
-10
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Tollie
Комментарий скрыт
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