Месси забивает со штрафных 16 лет подряд. У Роналду была такая же серия – с 2005-го по 2020-й

забивает со штрафных 16 лет подряд.

Вчера нападающий « » забил победный гол в матче 24-го тура Лиги 1 против « » (4:3) прямым ударом со штрафного на 95-й минуте.

Теперь на счету Месси 61 гол со штрафных. Он забивает прямыми ударами со штрафных 16 лет подряд – начиная с 2008-го. Больше всего голов со штрафных у Месси в 2018 году – 10.

Отметим, что серия по голам со штрафных также длилась 16 лет – с 2005-го по 2020-й. Она прервалась в 2021 году.

Таким образом, в следующем году Месси может превзойти серию Роналду по длительности.

Месси оторвался от Роналду на 3 гола со штрафных. У Лео – 61, у Криштиану – 58

Месси сбрил бороду после трех поражений – и забил победный на 95-й. Здесь все-все-все его образы