Месси забивает со штрафных 16 лет подряд. У Роналду была такая же серия – с 2005-го по 2020-й
Лионель Месси забивает со штрафных 16 лет подряд.
Вчера нападающий «ПСЖ» забил победный гол в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (4:3) прямым ударом со штрафного на 95-й минуте.
Теперь на счету Месси 61 гол со штрафных. Он забивает прямыми ударами со штрафных 16 лет подряд – начиная с 2008-го. Больше всего голов со штрафных у Месси в 2018 году – 10.
Отметим, что серия Криштиану Роналду по голам со штрафных также длилась 16 лет – с 2005-го по 2020-й. Она прервалась в 2021 году.
Таким образом, в следующем году Месси может превзойти серию Роналду по длительности.
Месси оторвался от Роналду на 3 гола со штрафных. У Лео – 61, у Криштиану – 58
Месси сбрил бороду после трех поражений – и забил победный на 95-й. Здесь все-все-все его образы
А если серьезно - в АПЛ же забивал в прошлом сезоне
Зачем читать новость и даже заголовок, да?
А я вам скажу: 18 марта 2018 года против Жироны )
Месси же делал покер в последний раз 22 февраля 2020 года )