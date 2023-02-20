Георгий Джикия: «В «Спартаке» всегда было много давления, и ничего не меняется. Как и всегда – максимальный спрос»

высказался о давлении на « ».

– Год назад на зимнюю паузу вы ушли девятыми в таблице Премьер-лиги, сейчас же – вторыми. Прогресс ощущается?

– Всегда приятно быть в лидерах и бороться за самые высокие места. У нас хорошее настроение, рабочая атмосфера. Хотим продолжить свой путь, который, как вы правильно отметили, прогрессивный.

– Можно сказать, что из-за успешных результатов на «Спартак» осенью оказывалось чуть меньше давления, чем, к примеру, в конце весны?

– За время моего пребывания в «Спартаке» всегда было много давления, и ничего не меняется. Все прекрасно знают почему. Конечно, когда ты проигрываешь, на тебя оказывается чуть иное давление, чем когда ты побеждаешь. Как и всегда – со «Спартака» максимальный спрос, – сказал защитник красно-белых.