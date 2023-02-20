Георгий Джикия: «В «Спартаке» всегда было много давления, и ничего не меняется. Как и всегда – максимальный спрос»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия высказался о давлении на «Спартак». 

– Год назад на зимнюю паузу вы ушли девятыми в таблице Премьер-лиги, сейчас же – вторыми. Прогресс ощущается?

– Всегда приятно быть в лидерах и бороться за самые высокие места. У нас хорошее настроение, рабочая атмосфера. Хотим продолжить свой путь, который, как вы правильно отметили, прогрессивный.

– Можно сказать, что из-за успешных результатов на «Спартак» осенью оказывалось чуть меньше давления, чем, к примеру, в конце весны?

– За время моего пребывания в «Спартаке» всегда было много давления, и ничего не меняется. Все прекрасно знают почему. Конечно, когда ты проигрываешь, на тебя оказывается чуть иное давление, чем когда ты побеждаешь. Как и всегда – со «Спартака» максимальный спрос, – сказал защитник красно-белых.

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9 комментариев

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Максим Попов
Спартак так низко упал,радуется жалкому второму месту ,это такой позор,в нынешней ситуации для Спартака только 1 место, хотя неуважение к себе. поклонение зениту, очень жалко Спартак
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Зелёный гопник
Ответ Виталий
Удачи и без травм . Вперёд, Спартак !
На данный момент достойны 2-ого места, главное не расслабляться и серебро в руках 💪🏻
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marienburg
Ответ Tigo_Volchara93
Джикия многолетний капитан Спартака…
И?
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Данил Кублицкий
Максимальный спрос , максимальные зарплаты паспортистов , да да мы все знаем 👍🏻
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Владимир Молявин
Хорошо сказал, правильно.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
v.belorussky
Спартак - это команда-мем
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий
Удачи и без травм . Вперёд, Спартак !
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Onion
Спартак опровергает закономерности экономики. Спрос есть, а предложений соответствующих никак нет.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tigo_Volchara93
Джикия многолетний капитан Спартака…
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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