Джикия о победе в Winline Зимнем кубке РПЛ: «Хотели, чтобы кубок поднял Классен, но он отказался. Мы его не отпустим, это ключевой игрок»

высказался о победе «Спартака» в Winline Зимнем кубке .

«Приятно выиграть. Понятное дело, что это был очередной спарринг с хорошей командой [«Сочи»], так что все идет своим чередом.

Хотели, чтобы кубок поднял , но он отказался. Не знаю почему, просто хотели, чтобы он поднял. Мы его не отпустим. Это ключевой игрок. Хотели дать молодому поднять трофей, чтобы он ощутил это.

Первый раз сегодня вышли вместе [с Дуарте и Таварешом]. Ребята прибавляют, адаптируются. Провели с ними один тайм, поэтому взаимопонимание становится лучше», – сказал защитник « ».

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