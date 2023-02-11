Джикия о победе в Winline Зимнем кубке РПЛ: «Хотели, чтобы кубок поднял Классен, но он отказался. Мы его не отпустим, это ключевой игрок»
Георгий Джикия высказался о победе «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ.
«Приятно выиграть. Понятное дело, что это был очередной спарринг с хорошей командой [«Сочи»], так что все идет своим чередом.
Хотели, чтобы кубок поднял Леон Классен, но он отказался. Не знаю почему, просто хотели, чтобы он поднял. Мы его не отпустим. Это ключевой игрок. Хотели дать молодому поднять трофей, чтобы он ощутил это.
Первый раз сегодня вышли вместе [с Дуарте и Таварешом]. Ребята прибавляют, адаптируются. Провели с ними один тайм, поэтому взаимопонимание становится лучше», – сказал защитник «Спартака».
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