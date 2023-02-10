Георгий Джикия: «Дзюба – качественный футболист, он 100% усилит «Локомотив». Будет приятно играть против сильных нападающих»

высказался о переходе в « ».

– Уже думали, как сдержать Дзюбу?

– Нет, не думал.

– Рады за Артема, что он все-таки нашел новый клуб?

– Артем – качественный футболист. Он 100 процентов усилит «Локомотив». Поэтому будет приятно играть против сильных нападающих, кем Артем и является.

Что Артем, что – огромные молодцы. Я их поздравляю, что они в хорошей, сильной команде. Думаю, они помогут «Локомотиву».

– Как считаешь, есть ли шансы у Игоря и Артема, учитывая их возраст, вернуться в сборную?

– Это не ко мне вопрос, – сказал защитник « ».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!