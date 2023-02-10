Георгий Джикия: «Дзюба – качественный футболист, он 100% усилит «Локомотив». Будет приятно играть против сильных нападающих»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Игорь Смольников Георгий Джикия Спорт-Экспресс Футбол

Георгий Джикия высказался о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».

– Уже думали, как сдержать Дзюбу?

– Нет, не думал.

– Рады за Артема, что он все-таки нашел новый клуб?

– Артем – качественный футболист. Он 100 процентов усилит «Локомотив». Поэтому будет приятно играть против сильных нападающих, кем Артем и является.

Что Артем, что Игорь Смольников – огромные молодцы. Я их поздравляю, что они в хорошей, сильной команде. Думаю, они помогут «Локомотиву».

– Как считаешь, есть ли шансы у Игоря и Артема, учитывая их возраст, вернуться в сборную?

– Это не ко мне вопрос, – сказал защитник «Спартака».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Александр Иванов
Там разные турниры, не путайте пожалуйста
Жаль. Хотя формат в общем-то одинаковый, и тоже с Матчем связан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Иванов
Ответ Dan Kennedy
Кстати, поздравляем Георгия, теперь он четырехкратный обладатель Кубка Матч ТВ :D
Там разные турниры, не путайте пожалуйста
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Иванов
Ответ OldRedWhite
А что бы Вы хотели - что бы Джикия сказал ? Да ещё будучи капитаном ?
Здюбу на юг посылай)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Кстати, поздравляем Георгия, теперь он четырехкратный обладатель Кубка Матч ТВ :D
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Владимир Молявин
В игре на Кубок посмотрим в какой форме Дзюба.
Да в Кубке от Дзюбы ждать много не стоит, думаю первый матч с лавки начнет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар Фарукшин
Завтра домой. Кто вопросы задаёт. Жоре как раз только о нем думу думать😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Молявин
В игре на Кубок посмотрим в какой форме Дзюба.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
А что бы Вы хотели - что бы Джикия сказал ?
Да ещё будучи капитаном ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
У Дзюбы 100% есть шанс вернуться в сборную, ведь там его любимый тренер Валерий Карпин :)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий