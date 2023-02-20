«Мбаппе и Рэшфорд – лучшие нападающие мира на данный момент. Кажется, Маркусу передалась энергия Роналду – я не знаю, что случилось с парнем!» Саа об игроке «МЮ»
Луи Саа считает Маркуса Рэшфорда одним из лучших форвардов мира на данный момент.
«На данный момент в мировом футболе не так много игроков лучше Рэшфорда, но Килиан Мбаппе по-прежнему лучший – он был невероятен последние три года и был боссом «ПСЖ», хотя там были и Неймар с Лионелем Месси.
Мбаппе и Рэшфорд – двое лучших [нападающих] в мире на данный момент. Эрлинг Холанд играет хорошо, но он не дает так много. Видя азарт, скорость, уверенность этого парня [Рэшфорда] на данный момент, понимаешь, что против него невозможно играть, и Килиан Мбаппе такой же – невозможно защититься против этих умелых игроков.
Кажется, ему [Маркусу] передалась энергия Криштиану Роналду после его ухода – я не знаю, что случилось с парнем!» – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Lord Ping.
Хотя, и здесь подождите...
Твой рейтинг на сайте красноречив
Хотя, подождите....
Под 40 лет сдулся, да
А Месси сверхвыдающийся, это тоже факт
Чего не скажешь об его неадекватных фанатиках
"И фанатики у него такие же"
Извини,но судя по твоему стилю общения,ты и есть это самое " г... О" и "фанатики у него такие же"
Или бревна в обеих глазах настолько поросли зеленью,что ты этого не заметила?