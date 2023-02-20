«Мбаппе и Рэшфорд – лучшие нападающие мира на данный момент. Кажется, Маркусу передалась энергия Роналду – я не знаю, что случилось с парнем!» Саа об игроке «МЮ»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Луи Саа премьер-лига Англия Килиан Мбаппе Маркус Рэшфорд Эрлинг Холанд Футбол

Луи Саа считает Маркуса Рэшфорда одним из лучших форвардов мира на данный момент. 

«На данный момент в мировом футболе не так много игроков лучше Рэшфорда, но Килиан Мбаппе по-прежнему лучший – он был невероятен последние три года и был боссом «ПСЖ», хотя там были и Неймар с Лионелем Месси.

Мбаппе и Рэшфорд – двое лучших [нападающих] в мире на данный момент. Эрлинг Холанд играет хорошо, но он не дает так много. Видя азарт, скорость, уверенность этого парня [Рэшфорда] на данный момент, понимаешь, что против него невозможно играть, и Килиан Мбаппе такой же – невозможно защититься против этих умелых игроков.

Кажется, ему [Маркусу] передалась энергия Криштиану Роналду после его ухода – я не знаю, что случилось с парнем!» – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Lord Ping. 

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60 комментариев

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Aibek Zhaparov
Ответ Иван Пименов
Саа играл в МЮ, вот и пиарит по старой памяти. Плюс он француз, потому лучшим в мире назвал Мбаппе. Вроде все сходится по логике.
Ну, да Руни тоже играл в МЮ. Он тоже пиарил Роналду по старой памяти.

Хотя, и здесь подождите...
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REALITY
Ответ Великолепная Семёрка
Нормальный человек у которго айкью выше 120 тот не сравнивает обычного бегунка Реша с лучшим игроком мира Мбаппе!!! Это все равно что сравнивать Ивана Жидкова с Джонни Депом!
Бегунок с негативным IQ это ты, бегаешь по веткам и мелишь бредятину🤷🏻‍♂️
Твой рейтинг на сайте красноречив
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Иван Пименов
Ответ Aibek Zhaparov
Ну, да англичанину Саа нужно же пиарить своего соотечественника. Хотя, подождите....
Саа играл в МЮ, вот и пиарит по старой памяти. Плюс он француз, потому лучшим в мире назвал Мбаппе. Вроде все сходится по логике.
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Marek mgn
а хохххланд с 26 годами?
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shava72
Рэшфорд? А Холанд, я так понимаю, у него не в счет? Каждый кулик хвалит свое болото.
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Великолепная Семёрка
Нормальный человек у которго айкью выше 120 тот не сравнивает обычного бегунка Реша с лучшим игроком мира Мбаппе!!! Это все равно что сравнивать Ивана Жидкова с Джонни Депом!
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QWertY
Ответ RealJon
Кто ты?
Твой батя, сынок
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Инженер Управляющий
Ответ The Best
Откуда столько ненависти к Роналду?) Постоянно где не читаю новости про МЮ или Роналду ты там постоянно что-то строчишь.
у неё фамилия настоящая Майорга) видимо болит до сих пор
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Aibek Zhaparov
Ответ Lifar Skladchikov
Пиар англичан, которые играют в АПЛ - классика )
Ну, да англичанину Саа нужно же пиарить своего соотечественника.

Хотя, подождите....
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Никки Бат
Его надо сравнивать с Винициусом, Хвичой, Салахом а не с Кейном, Холландом или Осимхеном. Решфорд играет на фланге(очень редко в центре)
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Neron
Ответ RealJon
Решфорд сейчас между пространствами хорошо двигается, открывается, и забивает. Да, кураж поймал Но, если завтра Бензема решиться уйти, а Реалу предлагают Кейна и Решфорда, думаю Флорентино бы выбрал именно Кейна.
Рэшфорд не 9-ка! Он спокойно в одном составе может играть и с Холландом и с Кейном, а вот они друг друга дублировать будут!
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REALITY
Холанд хорош в завершении но бесполезен в криативе и обороне.. и теряется в больших матчах когда против него плотно играют🤷🏻‍♂️ такой игрок никогда не получит ЗМ .. Кейн в разы сильнее но не такой распиаренный как норвежский брусок
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Lifar Skladchikov
Ответ anti4ex
Холланд:ну да, ну да пошёл я....
Пиар англичан, которые играют в АПЛ - классика )
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Lavinka
Что там за энергия была у Роналду ? Устраивать истерики , махать руками , давать интервью называя некрасивыми людьми бывших своих партнёров .
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Любезный Коссутий
мне кажется, Мбаппе стоит особняком. а потом уже Рэшфорд, Хааланд, Осимхен и Коло-Муани.
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RealJon
Ответ QWertY
Потому что МЮ пошлет с-реал в пешее эро путешествие
Кто ты?
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Крамбопулос Майкл
Ответ Rio (BLR)
Синдром окончания контракта?
Синдром багажа Роналду😄
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QWertY
Ответ RealJon
Решфорд сейчас между пространствами хорошо двигается, открывается, и забивает. Да, кураж поймал Но, если завтра Бензема решиться уйти, а Реалу предлагают Кейна и Решфорда, думаю Флорентино бы выбрал именно Кейна.
Потому что МЮ пошлет с-реал в пешее эро путешествие
+2
-6
-4
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Lana Rhoades
Ответ Александра Александрова
Мне все равно какой он спортсмен , если он как человек редкостное г.... О !
А Дани Алвес хороший человек?
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Совесть Черданцева
Куда Холланда и Осимхена дели?
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Александра Александрова
Ответ Lana Rhoades
Ну Роналду выдающийся спортсмен, это факт. Против истории футбола не попрешь. Под 40 лет сдулся, да А Месси сверхвыдающийся, это тоже факт Чего не скажешь об его неадекватных фанатиках
Мне все равно какой он спортсмен , если он как человек редкостное г.... О !
0
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benjamin92
Рэш сейчас контракт переподпишет и обратно в депутатское кресло
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Lana Rhoades
Ответ Александра Александрова
Комментарий удален пользователем
Ну Роналду выдающийся спортсмен, это факт. Против истории футбола не попрешь.
Под 40 лет сдулся, да
А Месси сверхвыдающийся, это тоже факт
Чего не скажешь об его неадекватных фанатиках
+5
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Eduard Rastryopin
Ответ Александра Александрова
Комментарий удален пользователем
"Кринжуха" "который ведёт себя в жизни как г... О"
"И фанатики у него такие же"
Извини,но судя по твоему стилю общения,ты и есть это самое " г... О" и "фанатики у него такие же"
Или бревна в обеих глазах настолько поросли зеленью,что ты этого не заметила?
+7
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Lana Rhoades
Ответ Константин Эсперов
Посильнее в какой этап карьеры ? Можешь ещё сравнить его с ним через 3 года ,может что то поменяется .
Мышление отсутствует у персонажа
+2
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