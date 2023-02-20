Луи Саа считает одним из лучших форвардов мира на данный момент.

«На данный момент в мировом футболе не так много игроков лучше Рэшфорда, но Килиан Мбаппе по-прежнему лучший – он был невероятен последние три года и был боссом « », хотя там были и Неймар с Лионелем Месси.

Мбаппе и Рэшфорд – двое лучших [нападающих] в мире на данный момент. играет хорошо, но он не дает так много. Видя азарт, скорость, уверенность этого парня [Рэшфорда] на данный момент, понимаешь, что против него невозможно играть, и Килиан Мбаппе такой же – невозможно защититься против этих умелых игроков.

Кажется, ему [Маркусу] передалась энергия после его ухода – я не знаю, что случилось с парнем!» – сказал бывший форвард « » в интервью Lord Ping.