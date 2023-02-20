Кирьяков о Кокорине: «Что у него с головой беда и большие проблемы, было видно. Это и помешало раскрыть талант, он на 60% реализовался»
Сергей Кирьяков рассказал, почему Александр Кокорин не смог реализовать свой потенциал.
– Кокорина все тренеры называли дико талантливым. Что в нем такого было?
– Стартовая скорость, дриблинг, удары с обеих ног. Уже в раннем возрасте это было видно невооруженным взглядом. На юношеском уровне он выделялся даже на фоне топ-сборных. Был сильнее.
Но было видно, что с головой беда и большие проблемы. Создавалось ощущение, что это помешает ему раскрыть свой талант полностью. К сожалению, это и произошло. Все эти трудности перевесили.
Для меня он процентов на 60 себя реализовал, не больше. Остальное закопал в песок.
– Насчет проблем – имеете в виду несерьезность? К футболу он очень расслабленно относился.
– Да, это имею в виду. Не было настроя на постоянную работу, мог позволить себе вещи, которые мешали футболу.
С другой стороны, он видел, что он сильнее сверстников – и на этом фоне позволял себе меньше тренироваться, – сказал «Матч ТВ» тренер «Ленинградца», ранее работавший помощником главного тренера в молодежной сборной России.
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роль саши во всей этой движухе "в голову я ем, а ногой я пинаю мячик". сейчас все смеются над глупым футболистом и никому не интересны фамилии тех кто подписывал те самые контракты с невероятными зарплатами. так и было задумано изначально.
Одно непонятно :
Что же тут плохого ?
На здоровье !
Они понимают что играли лучше чем кокорин, но заработать не получилось.
Вот и бомбит у всех