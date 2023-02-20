Кирьяков о Кокорине: «Что у него с головой беда и большие проблемы, было видно. Это и помешало раскрыть талант, он на 60% реализовался»

рассказал, почему не смог реализовать свой потенциал.

– Кокорина все тренеры называли дико талантливым. Что в нем такого было?

– Стартовая скорость, дриблинг, удары с обеих ног. Уже в раннем возрасте это было видно невооруженным взглядом. На юношеском уровне он выделялся даже на фоне топ-сборных. Был сильнее.

Но было видно, что с головой беда и большие проблемы. Создавалось ощущение, что это помешает ему раскрыть свой талант полностью. К сожалению, это и произошло. Все эти трудности перевесили.

Для меня он процентов на 60 себя реализовал, не больше. Остальное закопал в песок.

– Насчет проблем – имеете в виду несерьезность? К футболу он очень расслабленно относился.

– Да, это имею в виду. Не было настроя на постоянную работу, мог позволить себе вещи, которые мешали футболу.

С другой стороны, он видел, что он сильнее сверстников – и на этом фоне позволял себе меньше тренироваться, – сказал «Матч ТВ» тренер «Ленинградца», ранее работавший помощником главного тренера в молодежной сборной России.

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