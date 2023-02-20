Кирьяков о Кокорине: «Что у него с головой беда и большие проблемы, было видно. Это и помешало раскрыть талант, он на 60% реализовался»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Арис Лимасол Сергей Кирьяков Александр Кокорин Матч ТВ Ленинградец Футбол

Сергей Кирьяков рассказал, почему Александр Кокорин не смог реализовать свой потенциал.

– Кокорина все тренеры называли дико талантливым. Что в нем такого было?

– Стартовая скорость, дриблинг, удары с обеих ног. Уже в раннем возрасте это было видно невооруженным взглядом. На юношеском уровне он выделялся даже на фоне топ-сборных. Был сильнее.

Но было видно, что с головой беда и большие проблемы. Создавалось ощущение, что это помешает ему раскрыть свой талант полностью. К сожалению, это и произошло. Все эти трудности перевесили.

Для меня он процентов на 60 себя реализовал, не больше. Остальное закопал в песок.

– Насчет проблем – имеете в виду несерьезность? К футболу он очень расслабленно относился.

– Да, это имею в виду. Не было настроя на постоянную работу, мог позволить себе вещи, которые мешали футболу.

С другой стороны, он видел, что он сильнее сверстников – и на этом фоне позволял себе меньше тренироваться, – сказал «Матч ТВ» тренер «Ленинградца», ранее работавший помощником главного тренера в молодежной сборной России.

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17 комментариев

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Кую коней
Ответ Tigo_Volchara93
У всех бомбит что Саня за карьеру заработал в 50 раз больше, чем те футболисты которые играли в 90-х в Европе. Они понимают что играли лучше чем кокорин, но заработать не получилось. Вот и бомбит у всех
И? Что по твоему ему нужно было ответить на вопрос? Я тут недавно ужаснулся, что еще до Анжи-Зенита в Динамо Коко получал 5 млн евро в год. Пять (!) матьих миллионов евро, на уровне топ20 мира в то время
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Дуойка Бубнова
Ответ Aleksey Yashin
Возможно талант он реализовал и на 60%, но зп получает на все 146
кокорина взяла в оборот агентская мафия, которая с его помощью успешно пилила с пиджаками из дотационных клубов нереальное бабло в тучные времена нефте-газового благополучия.

роль саши во всей этой движухе "в голову я ем, а ногой я пинаю мячик". сейчас все смеются над глупым футболистом и никому не интересны фамилии тех кто подписывал те самые контракты с невероятными зарплатами. так и было задумано изначально.
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Деметрио
Ответ Moffo
А каком таланте речь? Если футболист на евроуровне даже толком не играл. Про победы вообще молчу. Талант это Квара, Головин и все те кто конкурентноспособен на уровне топ лиг. Кокорин талантливо фармил бабло с оверпрайсовых клубов и чемпа, это да, но футболом там и не пахло.
Да, ох уж этот мифический талант Кокорина. Многие о нем говорят, но мало кто видел.
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rusichi
Нереализованный талантище!
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OldRedWhite
Ответ Aleksey Yashin
Возможно талант он реализовал и на 60%, но зп получает на все 146
Так же можно и про Малкома сказать )))
Одно непонятно :
Что же тут плохого ?
На здоровье !
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Moffo
А каком таланте речь? Если футболист на евроуровне даже толком не играл. Про победы вообще молчу. Талант это Квара, Головин и все те кто конкурентноспособен на уровне топ лиг. Кокорин талантливо фармил бабло с оверпрайсовых клубов и чемпа, это да, но футболом там и не пахло.
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Mechel**
Кирьяков, ты же сам недалёкий и скудоумный персонаж
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kos.vohrt
Всегда было очень интересно (нет), как они получают «величину раскрытия». Спасибо, что не 62%.
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Дима Рогач
Ответ HI MARS
Утомили эти разговоры о нераскрытом таланте.Как будто как Винисиус зажигал в его возрасте и мировой футбол потерял гения
Это легенда Фиорентины
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Tigo_Volchara93
У всех бомбит что Саня за карьеру заработал в 50 раз больше, чем те футболисты которые играли в 90-х в Европе.
Они понимают что играли лучше чем кокорин, но заработать не получилось.
Вот и бомбит у всех
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Игорь Новиков
Ответ Altim
Да про Винисиуса самого говорят, что он талант не до конца раскрыл))
В 22 года вердикт? У него вся карьера впереди.
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HI MARS
Ответ Altim
Да про Винисиуса самого говорят, что он талант не до конца раскрыл))
Винисиусу бы мозги Родриго.Идеальный футболист получился бы
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Evil Man
а если бы раскрылся на 100%... Ух тогда берегись один маленький аргентинец, половины ЗМ бы не досчитался.
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Altim
Ответ HI MARS
Утомили эти разговоры о нераскрытом таланте.Как будто как Винисиус зажигал в его возрасте и мировой футбол потерял гения
Да про Винисиуса самого говорят, что он талант не до конца раскрыл))
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U. M. A. Muhammad
Выложить интервью в одной новости - No. Выложить интервью разбив его на тысячу частей Yes yes yes yes.
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HI MARS
Утомили эти разговоры о нераскрытом таланте.Как будто как Винисиус зажигал в его возрасте и мировой футбол потерял гения
+17
-4
+13
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Aleksey Yashin
Возможно талант он реализовал и на 60%, но зп получает на все 146
+19
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