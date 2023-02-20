Кирьяков о молодых игроках: «Процентов 80 не смотрит футбол с 14-15 лет – у них с утра гаджеты. Некоторые даже не знают, кто чемпионом мира стал, думаю»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Сергей Кирьяков Матч ТВ Ленинградец технологии Футбол

Сергей Кирьяков высказался о влиянии современных технологий на молодых игроков.

– Средний возраст состава «Ленинградца» чуть старше 24 лет. Работа с молодыми сейчас отличается от того, что было лет 12-13 назад?

– Большой разницы не вижу, главное отличие – гаджеты. Когда мы работали в молодежной сборной (а это не так давно), все примитивнее было. Сейчас прям многообразие – телефоны, приставки, айпады, ноутбуки. Ребята с утра встают и начинают – кто в телефоне, кто в приставках, кто в интернете. Они все там.

– Ограничивать надо?

– На юношеском уровне – однозначно. Насколько знаю, тренеры в академиях на каких-то турнирах вечером забирают телефоны. Другой вопрос, что это должны и родители контролировать, проводить работу. Чтобы молодые больше думали о футболе.

Сейчас надо чуть ли не заставлять их смотреть футбол. Матчи Лиги чемпионов неинтересны – выбирают поиграть в компьютер или приставку.

– Даже футболисты?

– Да. Думаю, процентов 80 и не смотрит ничего лет с 14-15. Помню себя в этом возрасте: любой матч чемпионата СССР, еврокубки – да вы что? Или чемпионат Европы или мира – сидишь, целый день с утра до вечера смотришь. Как играют и что делают лучшие. Это тоже важно.

Думаю, сейчас некоторые [молодые футболисты] не знают, кто чемпионом мира стал. О чем вы говорите? – сказал тренер «Ленинградца», лидирующего во Второй лиге.

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9 комментариев

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S.A.N.
Ответ Tahir Turk
Тру стори: у меня ребенок даже на стадионе минут 15 смотрел сам футбол, остальное время разглядывал фанатов
Значит, ребёнок идеально уловил суть похода на стадион) Просто посмотреть матч можно дома на мягком и удобном диване, а на стадион люди ходят как раз за болельщицкой атмосферой тысяч/десятков тысяч людей вокруг.
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Слэйд Вилсон
На одном футболе жизнь не заканчивается, и то что футболист не смотрит матчи, ничего не значит, это прежде всего работа, а отдыхать он может и по другому
+1
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Сергей Орлов
Ответ Spaten
Полез посмотреть сколько Киря забивал и там ещё интересно: в списке претендентов на Золотой мяч 1993 года разделил 21-е место с итальянцами Дино Баджо и Джузеппе Синьори, англичанином Дэвидом Платтом и французом Франком Созе.
Минута славы)
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Gornostaev
Ну, Кирьяков слишком сгустил тучи, конечно... Но то, что сегодня молодые игроки менее сосредоточены на игре, чем в его времена - это факт.
Но с другой стороны, на то они и другие времена, чтобы что-то менялось и развивалось... Думаю, сравни менталитет Кирьякова в молодости с юным Стрельцовым или Яшиным - там тоже найдется немало различий...
Тем не менее, мы имеем Мбаппе, Холанда, Мусиалу, Сака, Пиняева и многих других талантов... Не все потеряно, просто "все течет, все меняется"...
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sprmn
Ответ KeepRiot
Да, стоит согласиться с Фло Пересом и признать, что футбол перестает интересовать молодежь, он слишком нуден и скучен и надо что-то менять
Надо создать какую то систему как faceit для футбола. Где люди могли бы собираться и играть в футбол 5 на 5.
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Tahir Turk
Ответ KeepRiot
Да, стоит согласиться с Фло Пересом и признать, что футбол перестает интересовать молодежь, он слишком нуден и скучен и надо что-то менять
Тру стори: у меня ребенок даже на стадионе минут 15 смотрел сам футбол, остальное время разглядывал фанатов
+2
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Анатолий Magicbrain
То ли дело Серега: и футбол успевает посмотреть и про загнивающий запад с похмельного утра интервью дать. Вот он -живой пример для юных спортсменов)
+4
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KeepRiot
Да, стоит согласиться с Фло Пересом и признать, что футбол перестает интересовать молодежь, он слишком нуден и скучен и надо что-то менять
+10
-2
+8
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Spaten
Полез посмотреть сколько Киря забивал и там ещё интересно: в списке претендентов на Золотой мяч 1993 года разделил 21-е место с итальянцами Дино Баджо и Джузеппе Синьори, англичанином Дэвидом Платтом и французом Франком Созе.
+9
0
+9
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