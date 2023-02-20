Кирьяков о молодых игроках: «Процентов 80 не смотрит футбол с 14-15 лет – у них с утра гаджеты. Некоторые даже не знают, кто чемпионом мира стал, думаю»

высказался о влиянии современных технологий на молодых игроков.

– Средний возраст состава «Ленинградца» чуть старше 24 лет. Работа с молодыми сейчас отличается от того, что было лет 12-13 назад?

– Большой разницы не вижу, главное отличие – гаджеты. Когда мы работали в молодежной сборной (а это не так давно), все примитивнее было. Сейчас прям многообразие – телефоны, приставки, айпады, ноутбуки. Ребята с утра встают и начинают – кто в телефоне, кто в приставках, кто в интернете. Они все там.

– Ограничивать надо?

– На юношеском уровне – однозначно. Насколько знаю, тренеры в академиях на каких-то турнирах вечером забирают телефоны. Другой вопрос, что это должны и родители контролировать, проводить работу. Чтобы молодые больше думали о футболе.

Сейчас надо чуть ли не заставлять их смотреть футбол. Матчи Лиги чемпионов неинтересны – выбирают поиграть в компьютер или приставку.

– Даже футболисты?

– Да. Думаю, процентов 80 и не смотрит ничего лет с 14-15. Помню себя в этом возрасте: любой матч чемпионата СССР, еврокубки – да вы что? Или чемпионат Европы или мира – сидишь, целый день с утра до вечера смотришь. Как играют и что делают лучшие. Это тоже важно.

Думаю, сейчас некоторые [молодые футболисты] не знают, кто чемпионом мира стал. О чем вы говорите? – сказал тренер «Ленинградца», лидирующего во лиге.