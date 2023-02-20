«В России есть кумовство, многое решается на уровне знакомств, звонков, лоббирования. Профессиональные вещи уходят на второй-третий план». Кирьяков о футболе

поделился мнением о проблеме российского футбола.

– в интервью «Матч ТВ» рассказывал, что для работы в тренеру надо постоянно прогибаться – перед агентами, менеджерами. Так?

– Я бы сказал по-другому. У нас очень многое решается на уровне знакомств, звонков, лоббирования.

Если ты знаешь серьезных людей более высокого уровня, которые могут позвонить и предложить твою кандидатуру, это может оказаться решающим фактором. Профессиональные вещи уходят на второй-третий план.

В той же Германии, например, ротация тренеров очень приличная. Там не ходят одинаковые фамилии из клуба в клуб. Постоянно новые лица, молодые специалисты. Может, даже те, кто не играл в футбол, не вопрос. В любом случае предоставляется шанс.

У нас одно время вообще ходили одни и те же люди из клуба в клуб. Когда кого-то увольняли, его тут же сватали в другую команду. Может, сейчас эта тенденция немного нарушена, но есть кумовство и лоббирование, – сказал бывший форвард сборной России и тренер «Ленинградца», лидирующего во .