«В России есть кумовство, многое решается на уровне знакомств, звонков, лоббирования. Профессиональные вещи уходят на второй-третий план». Кирьяков о футболе

Теги премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Вторая лига Сергей Кирьяков Матч ТВ Ленинградец Футбол

Сергей Кирьяков поделился мнением о проблеме российского футбола.

– Канчельскис в интервью «Матч ТВ» рассказывал, что для работы в РПЛ тренеру надо постоянно прогибаться – перед агентами, менеджерами. Так?

– Я бы сказал по-другому. У нас очень многое решается на уровне знакомств, звонков, лоббирования.

Если ты знаешь серьезных людей более высокого уровня, которые могут позвонить и предложить твою кандидатуру, это может оказаться решающим фактором. Профессиональные вещи уходят на второй-третий план.

В той же Германии, например, ротация тренеров очень приличная. Там не ходят одинаковые фамилии из клуба в клуб. Постоянно новые лица, молодые специалисты. Может, даже те, кто не играл в футбол, не вопрос. В любом случае предоставляется шанс.

У нас одно время вообще ходили одни и те же люди из клуба в клуб. Когда кого-то увольняли, его тут же сватали в другую команду. Может, сейчас эта тенденция немного нарушена, но есть кумовство и лоббирование, – сказал бывший форвард сборной России и тренер «Ленинградца», лидирующего во Второй лиге.

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43 комментария

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ryze expari
забавно как большая половина комментаторов в принципе по жизни не против кумовства, и используют его в удобном случае. тут сидят и хают то самое кумовство:)
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Adeen
Как меня раздражают такие заявления. Кумовство и лоббирование есть ВЕЗДЕ. В каждой грёбаной стране. Независимо от уровня демократии и расположения. Абсолютно везде. Это, мать их, основы спокойствия и гарантии ведения бизнеса и благополучных отношений.
Это было, есть и будет всегда. До тех пор, пока не исчезнет грёбаное человечество.
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Dexter Dallas
Т.е. все просто. У мостового нет друзей? Бедняжка. Или просто все завидуют гению?
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Александр Романов
Это везде так
У нас на работе мастером поставили человека , которого опыт еду развозить , зато племянник
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brig_Mercury
Ответ Каба
Кумовство есть везде. Новые лица в Германии? Там тренеры меняют по 15 клубов. Возьми любого тренера в Бундес 1, он уже где-то работал и не 1 раз, один Лаббадиа сменил уже 8 клубов. Там только Штрайх верен Фрайбургу. А новые лица есть и в РПЛ, удивительно, что Кирьяков не видит Гогниева, Галактионова, Пятибратова
Ну да, Галактионов совсем ноунейм: в структуре Динамо с 2007 года, тренер молодёжки до 17 лет уже в 2014 году. Гогниев в Алании с 2019 г., несколько лет до Химок провёл.
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Жорег Борщофф
Ответ BeastI666I
зря ты так думаешь. тебя пропаганда так заставила думать. между нами и западаными странами в плане коррупции просто пропасть!!! европа в десятке стран по уровню борьбы с коррупцией, а мы на 130+ месте рядом с Угандой. Разницу чувствуешь?!
Если одно называть коррупцией, а другое лоббированием, то так и будет. =) Можно узнать критерии оценки?
А вообще, Европа - это что за страна такая? Но особенно жду критерии оценки, ты же их изучил и не полагаешься на пустую пропаганду.
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Павел Мельников
Ответ Каба
Кумовство есть везде. Новые лица в Германии? Там тренеры меняют по 15 клубов. Возьми любого тренера в Бундес 1, он уже где-то работал и не 1 раз, один Лаббадиа сменил уже 8 клубов. Там только Штрайх верен Фрайбургу. А новые лица есть и в РПЛ, удивительно, что Кирьяков не видит Гогниева, Галактионова, Пятибратова
Гогниева? Он на что-то способен, кроме как наорать?
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Жорег Борщофф
Ответ BeastI666I
а что не смеетесь? не смешно, да? Это Россия!
При чём тут Россия? Это типичная ситуация для любой страны.
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Alex1104
Только мне кажется, что если просто посмотреть список тренеров сейчас и года 4-5 назад, то это совсем не одни и те же люди?
Мало появилось молодых?
Или просто Кирьякова никто не зовет в РПЛ?
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Павел Мельников
Ответ U. M. A. Muhammad
Тьфу ты Федотов, как специалист он может и хороший тренер, но как человек " тренер курильщика"
Годами тренируя в этом болоте завял даже Слуцкий, а перезапуститься не хватило терпения (провала в Витессе у него точно не было). Итог в Рубине вообще плачевный, почему-то напоминало, как Романцев согласился тренировать в утопающем и при том богатейшем Динамо Заварзина и Федорычева. Больше ОИР к большому футболу не возвращался.
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BeastI666I
Ответ Каба
Кумовство есть везде. Новые лица в Германии? Там тренеры меняют по 15 клубов. Возьми любого тренера в Бундес 1, он уже где-то работал и не 1 раз, один Лаббадиа сменил уже 8 клубов. Там только Штрайх верен Фрайбургу. А новые лица есть и в РПЛ, удивительно, что Кирьяков не видит Гогниева, Галактионова, Пятибратова
нет! дело не в наличии коррупции , а в борьбе государства с ней!!! это важно!
Есть целый рейтинг...
И если в РФ создается окррупция, а оптом ширма в фвиде футбола, ФК, строительству дорог , то в развитых странах создается социальный проект ,а нем пытаются наладить коррупционные схемы. А РФ коррупция это отрасль эокномики основная.
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Классный руководитель
То же мне "Америку" открыл, это и так все знают!
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alwes
За то не скучно.
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BeastI666I
Ответ Demon69
Так законы кооператива озеро ,пока не отменены..Есть небольшая Надежда....совсем небольшая
но она в тюрьме
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dimitrii36
где же ты кума, что под кумом не была
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BeastI666I
Ответ korobokchekhova
Ой, да ладно, везде так.
есть даже рейтинг стран по борьбе с коррупцией. поинтересуйтесь. главное потом не повеситсяо т разочарования в родине.
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BeastI666I
Ответ Александр Илькевич
У нас очень многое решается на уровне знакомств, звонков, лоббирования. ---------- Справедливости ради, хочу заметить, что испытываю сильное подозрение, что в условной Испании или Италии всё общение происходит сплошь через бумагу и официальные каналы
зря ты так думаешь. тебя пропаганда так заставила думать. между нами и западаными странами в плане коррупции просто пропасть!!! европа в десятке стран по уровню борьбы с коррупцией, а мы на 130+ месте рядом с Угандой.
Разницу чувствуешь?!
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BeastI666I
Ответ korobokchekhova
Ой, да ладно, везде так.
не нужно себя успокаивать. не везде.
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CherenkovF
"У нас одно время вообще ходили одни и те же люди из клуба в клуб. Когда кого-то увольняли, его тут же сватали в другую команду".

Это не только в футболе, к сожалению.
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BeastI666I
Ответ U. M. A. Muhammad
Нет я понимаю если в твоём окружении есть специалисты высшего уровня, опытные и трудоголики которым ты можешь доверять и эта команда показала себя с чистой совестью. Но когда ты тупо набираешь людей по родству и знакомству через друзей, знакомых жены, кузена, дядь и теть то это перебор.
а что не смеетесь? не смешно, да? Это Россия!
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BeastI666I
протрезвел что-ли? начала разумные вещи говорить
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Евгений Соболев
А это уже отдельный чемпионат по "распило-откату-заносу"?))
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Yurij Zhemchuzhnikov
Эх , если бы это было только в футболе .
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U. M. A. Muhammad
Ответ Павел Мельников
Он в общем-то прав. Про Германию в том числе, где можно наблюдать, как буквально на глазах вырастают Клопп, Флик, Тухель и выигрывают потом ЛЧ. У нас из более-менее что-то представляющих из себя за долгие годы только Федотов появился.
Тьфу ты Федотов, как специалист он может и хороший тренер, но как человек " тренер курильщика"
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-2
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Anton Alferiev
Можно подумать в Арсенал его в своё время взяли за проф. качества. Знает о чём говорит.
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