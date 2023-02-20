«В России есть кумовство, многое решается на уровне знакомств, звонков, лоббирования. Профессиональные вещи уходят на второй-третий план». Кирьяков о футболе
Сергей Кирьяков поделился мнением о проблеме российского футбола.
– Канчельскис в интервью «Матч ТВ» рассказывал, что для работы в РПЛ тренеру надо постоянно прогибаться – перед агентами, менеджерами. Так?
– Я бы сказал по-другому. У нас очень многое решается на уровне знакомств, звонков, лоббирования.
Если ты знаешь серьезных людей более высокого уровня, которые могут позвонить и предложить твою кандидатуру, это может оказаться решающим фактором. Профессиональные вещи уходят на второй-третий план.
В той же Германии, например, ротация тренеров очень приличная. Там не ходят одинаковые фамилии из клуба в клуб. Постоянно новые лица, молодые специалисты. Может, даже те, кто не играл в футбол, не вопрос. В любом случае предоставляется шанс.
У нас одно время вообще ходили одни и те же люди из клуба в клуб. Когда кого-то увольняли, его тут же сватали в другую команду. Может, сейчас эта тенденция немного нарушена, но есть кумовство и лоббирование, – сказал бывший форвард сборной России и тренер «Ленинградца», лидирующего во Второй лиге.
Это было, есть и будет всегда. До тех пор, пока не исчезнет грёбаное человечество.
У нас на работе мастером поставили человека , которого опыт еду развозить , зато племянник
А вообще, Европа - это что за страна такая? Но особенно жду критерии оценки, ты же их изучил и не полагаешься на пустую пропаганду.
Мало появилось молодых?
Или просто Кирьякова никто не зовет в РПЛ?
Есть целый рейтинг...
И если в РФ создается окррупция, а оптом ширма в фвиде футбола, ФК, строительству дорог , то в развитых странах создается социальный проект ,а нем пытаются наладить коррупционные схемы. А РФ коррупция это отрасль эокномики основная.
Разницу чувствуешь?!
Это не только в футболе, к сожалению.