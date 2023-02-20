«Базель» извинился перед сыном пресс-атташе тульского «Арсенала» за нападение фанатов: «Пригласим вас на другую игру на нашу главную трибуну»

Теги премьер-лига Россия Базель высшая лига Швейцария происшествия Первая лига Арсенал Тула Спорт-Экспресс Артем Овсянников Футбол

В «Базеле» извинились за инцидент с сыном пресс-атташе тульского «Арсенала». 

Сын Евгения Овсянникова, Артем, ранее сообщил о том, что подвергся нападению со стороны фанатов на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии между «Базелем» и «Серветтом».

«Уважаемый Артем! Мы сожалеем о том, что вам пришлось пережить на нашей игре против «Серветта», и надеемся, что с вами все в порядке. Мы как клуб строго дистанцируемся от любого вида насилия.

Проблема заключалась в том, что наши ультрас придерживаются нулевой политики в отношении съемок в пределах «своего» сектора Muttenzerkurve, независимо от того, где находится человек и на каком языке он говорит.

Это не связано с тем, что вы говорите по-русски, а с тем, что вы снимали сначала на трибуне прямо перед виражом, а потом еще раз внутри стадиона в «их» секторе. Но это, конечно, не оправдывает никакого насилия. Наша служба безопасности знает об этих событиях и будет анализировать их вместе с полицией.

Мы проведем дополнительную разъяснительную работу с сотрудниками нашей службы безопасности на случай подобных инцидентов в будущем и рассмотрим обстоятельства, при которых вам было непонятно, что вы купили билеты на сектор ультрас. Это, конечно, не оптимально. 

Мы с удовольствием пригласим вас и вашего спутника на другую игру по вашему выбору на нашу главную трибуну», – говорится в письме, которое «Базель» отправил Артему Овсянникову.

«Он столкнулся с проявлением национализма – в семье не без урода». Пресс-атташе тульского «Арсенала» о нападении на сына на матче «Базеля»

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15 комментариев

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WelcomeBackPURE
Представители древнейшей цивилизации и праотцы всего живого наверняка обалдели от такой наглости швейцарцев
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Вадим Макаров
Пригласим вас и вашего спутника… Потенциально история приобретает другой окрас и причину жизни в Европе😂
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Андрей Никитин99
Удивительно конечно,но где -то люди нормально живут
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Александр Кудрявцев
Ответ инок
Мне интересно, а сын пресс-атташе тульского Арсенала хоть раз был на футболе в Туле?
🤷🤷🤷🤷
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Злобный Конь
" и рассмотрим обстоятельства, при которых вам было непонятно, что вы купили билеты на сектор ультрас".

Ну так то при покупке билетов ,будь то сайт или касса, всегда указывается что это сектор фанатов. И если Артём не понял - у него беда с головой.
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Ковид 07.10.52
Ответ HI MARS
В Швейцарии жизни Артема Овсянникова угрожает опасность.Надо его отправить на родину,в Россию
В новые территории...например в Херсон....
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Kobra Kobra
Этого всего бы не было, будь в Швейцарии Fan Id
+2
0
+2
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инок
Мне интересно, а сын пресс-атташе тульского Арсенала хоть раз был на футболе в Туле?
+1
-1
0
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Ковид 07.10.52
Лохи...теперь этот тип будет провоцировать фанов, чтобы на халяву ходить на футбол....
+1
-1
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Игорь Замаруев
Ответ Iuasamotu
Типичное поведение националистов в отношении русских
Не все выкупили сарказм))
0
-3
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rigobersong
Швейцарские гопники, ничего удивительного:)
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-2
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Барсик Юрана
А уже поздно, он уже в окопе
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Злобный Конь
Бедный Артём,как же он мучается в Швейцарии! Папаша тоже туда лыжи навострит случись чего?
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Iuasamotu
Типичное поведение националистов в отношении русских
+3
-6
-3
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HI MARS
В Швейцарии жизни Артема Овсянникова угрожает опасность.Надо его отправить на родину,в Россию
+13
-5
+8
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