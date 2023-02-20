«Базель» извинился перед сыном пресс-атташе тульского «Арсенала» за нападение фанатов: «Пригласим вас на другую игру на нашу главную трибуну»

В «Базеле» извинились за инцидент с сыном пресс-атташе тульского «Арсенала».

Сын Евгения Овсянникова, Артем, ранее сообщил о том, что подвергся нападению со стороны фанатов на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии между « » и «Серветтом».

«Уважаемый Артем! Мы сожалеем о том, что вам пришлось пережить на нашей игре против «Серветта», и надеемся, что с вами все в порядке. Мы как клуб строго дистанцируемся от любого вида насилия.

Проблема заключалась в том, что наши ультрас придерживаются нулевой политики в отношении съемок в пределах «своего» сектора Muttenzerkurve, независимо от того, где находится человек и на каком языке он говорит.

Это не связано с тем, что вы говорите по-русски, а с тем, что вы снимали сначала на трибуне прямо перед виражом, а потом еще раз внутри стадиона в «их» секторе. Но это, конечно, не оправдывает никакого насилия. Наша служба безопасности знает об этих событиях и будет анализировать их вместе с полицией.

Мы проведем дополнительную разъяснительную работу с сотрудниками нашей службы безопасности на случай подобных инцидентов в будущем и рассмотрим обстоятельства, при которых вам было непонятно, что вы купили билеты на сектор ультрас. Это, конечно, не оптимально.

Мы с удовольствием пригласим вас и вашего спутника на другую игру по вашему выбору на нашу главную трибуну», – говорится в письме, которое «Базель» отправил Артему Овсянникову.

«Он столкнулся с проявлением национализма – в семье не без урода». Пресс-атташе тульского «Арсенала» о нападении на сына на матче «Базеля»