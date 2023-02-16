Федор Чалов: «В Швейцарии я увидел, какие люди открытые. В России реакция такая: «Че ты выделяешься? Ты Месси, что ли, чтобы интервью давать?»

сравнил отношение игроков к публичным выступлениям в России и Швейцарии.

– Ребята из ЦСКА отмечают, что ты стал открытым и к съемкам, и вообще к медиа.

– На это повлиял « ». Там все максимально открыты. Понимаю, из-за чего у нас не так: иногда переходят грань, какие-то моменты, которые лучше не показывать, – это выходит наружу. Отсюда недоверие.

– А грань кто переходит, журналисты?

– Порой мнение журналиста выходит на какой-нибудь платформе, и потом все болельщики так считают. Мне кажется, так вышло с Ваней Обляковым. Пару людей что-то про него высказали, и это стало всеобщим.

Но в Швейцарии я увидел, как это бывает, какие люди открытые. И я подумал: а почему бы не открыться?

– Футбол у нас не шоу, он не работает на привлечение зрителя. Если этого не делать в Европе, перестанут ходить на матчи, клуб пропадет.

– Факт. Мы же играем для болельщиков. Знаешь, в России, мне кажется, боятся показаться смешными, неуклюжими. Реакция такая: «Че ты выделяешься? Ты Месси, что ли, чтобы интервью давать?»

– Такое могут и партнеры сказать? «Ну, звезда пошла», что-то вроде.

– Да: «Что ты там рассказываешь?»

А за границей нет такого, все открытые. И футболистам легче вливаться, адаптация проходит гораздо быстрее.

– Кто в этом особенно помогал?

– Партнеры. И там один человек помогает футболистам с любыми вопросами: жилье, машина, куда сходить можно. Он и молодых футболистов подтягивал, благодаря чему все как-то общались друг с другом, – сказал форвард .