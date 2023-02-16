Федор Чалов: «В Швейцарии я увидел, какие люди открытые. В России реакция такая: «Че ты выделяешься? Ты Месси, что ли, чтобы интервью давать?»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Базель высшая лига Швейцария Федор Чалов Иван Обляков Футбол

Федор Чалов сравнил отношение игроков к публичным выступлениям в России и Швейцарии.

– Ребята из ЦСКА отмечают, что ты стал открытым и к съемкам, и вообще к медиа.

– На это повлиял «Базель». Там все максимально открыты. Понимаю, из-за чего у нас не так: иногда переходят грань, какие-то моменты, которые лучше не показывать, – это выходит наружу. Отсюда недоверие.

– А грань кто переходит, журналисты?

– Порой мнение журналиста выходит на какой-нибудь платформе, и потом все болельщики так считают. Мне кажется, так вышло с Ваней Обляковым. Пару людей что-то про него высказали, и это стало всеобщим.

Но в Швейцарии я увидел, как это бывает, какие люди открытые. И я подумал: а почему бы не открыться?

– Футбол у нас не шоу, он не работает на привлечение зрителя. Если этого не делать в Европе, перестанут ходить на матчи, клуб пропадет.

– Факт. Мы же играем для болельщиков. Знаешь, в России, мне кажется, боятся показаться смешными, неуклюжими. Реакция такая: «Че ты выделяешься? Ты Месси, что ли, чтобы интервью давать?»

– Такое могут и партнеры сказать? «Ну, звезда пошла», что-то вроде.

– Да: «Что ты там рассказываешь?»

А за границей нет такого, все открытые. И футболистам легче вливаться, адаптация проходит гораздо быстрее.

– Кто в этом особенно помогал?

– Партнеры. И там один человек помогает футболистам с любыми вопросами: жилье, машина, куда сходить можно. Он и молодых футболистов подтягивал, благодаря чему все как-то общались друг с другом, – сказал форвард ЦСКА.

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39 комментариев

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Rested
Ответ Бобынин
Значит требуй от государства.
А вот для этого государство ввело закон,о запрете митингов ,забастовок и прочее)))
Если Вам лет чуть больше ,чем 21 ,и Вы не сидите у папы и мамы на шее,то знали бы это))
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Бобынин
Ответ Rested
Уровень мин,зарплаты устанавливает государство.Тарифные сетки оно же.
Значит требуй от государства.
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Rested
Ответ Бобынин
Абсолютли
Уровень мин,зарплаты устанавливает государство.Тарифные сетки оно же.
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Bleffinho
где он такую реакцию увидел? заграницей тебя за неправильные слова линчевать могут, легко выгонят из команды, а в России всё почему-то дозволено. О какой открытости заграницей он говорит? абсолютно отрешённый от реальности человек
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Бобынин
Ответ Rested
Серьезно?!
Абсолютли
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Бобынин
Ответ nobrainnopain
Прям как Медведев говорите))) отчасти да, но только отчасти , проблема глубже и запутаннее
Нет, не как медведев. Я ж знаю этих "работяг")) подавляющее большинство- очень ленивые и абсолютно равнодушные люди, которые ни развиваться, ни права свои отстаивать не хотят. Никчёмные. Я сам кстати ленивый и не считаю что достоин большего чем та сотка с небольшим, которую я получаю. Более того, я ещё хорошо устроился)) критичней надо к себе относиться.
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marklefortov@mail.ru
А ,я не понял про Облякова.
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Rested
Ответ Бобынин
Ну на самом деле, это проблемы работяг, если они за 30 работают и их всё устраивает...какие вопросы?))
Серьезно?!
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Мистер G
А как же "угол головы" Савина?..
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Rested
А еще там выше уровень жизни,медицины,качественные продукты,коррупция не 100%…но спасибо хоспади что мы живем в России!
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DekiB
Ответ Олег910
Народишко не тот попался великому футболеру.
Фёдор Новодворский!
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Overkiller
Ответ Алекс Я
Мне ,как зрителю,нужно не шоу ,а качественная игра.даже смотря игры по ТВ я включаю и выключаю трансляцию по свистку арбитра.все остальное для недалёких людей которых такие же недалекие почему то считают возможным поучать что правильно ,а что нет.
Да счёт после матча посмотрите и достаточно, зачем 90 минут напрягаться то...
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Олег910
Народишко не тот попался великому футболеру.
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Slavnov
так а что спрашивать у паспортиста и кому это интересно?я хз кто читает интервью или смотрит игроков рфпл,я и спартаковские то не читаю,максимум коменты под интервью
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nobrainnopain
Ответ Ковид 07.10.52
Там зарабатывают на зрителях, а у нас получают госсредства...вот и нужны им Миллеры и губернаторы...
На первых порах без них никуда, но должна быть стратегия, а не как у нас заливание баблом
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nobrainnopain
Ответ AryanPamir1488
Как ты связал одно с другим? В условной АПЛ люди получают намного больше, чем обычные жители и что дальше?
Мы сейчас про Швейцарию говорим, и там зп далеки от АПЛ. АПЛ это другой случай
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Антонио Мартынов
Федя, что ты рассказываешь? Когда кто-то из футболистов боялся показаться глупым в интервью? Вот твой партнет Дивеев, то рассказывает, что Лукаку(который уничтожил его) ничем не удивил, то все интервью жуёт и в зубах ковыряется. Когда ведешь себя глупо и в Европе будут смеяться
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nobrainnopain
Ответ Бобынин
Ну на самом деле, это проблемы работяг, если они за 30 работают и их всё устраивает...какие вопросы?))
Прям как Медведев говорите))) отчасти да, но только отчасти , проблема глубже и запутаннее
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FilinMD
Если бы Чалов остался там не на полгода, а на подольше, увидел бы побольше и поточнее) а так обычный опус в стиле «у них там даже воздух свободный»
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interested
Ах обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад. А тем временем российские вклады "скоммуниздили".
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DekiB
Ответ evil
Ну вот и тема подъехала, для программы "Есть тема"
Это тема для евродрочеров из коментов спортсру, которые уже выдают сентенции одна уморительнее другой)))
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Алекс Я
Ответ Ковид 07.10.52
Нельзя быть таким категоричным...сразу видно, что вы звук не отключаете...
Т.е.после окончания матча вам надо ,что бы кто то обьяснил ,как проходила игра ,кто играл хорошо ,а кто плохо?вы сами понять это не в состоянии?
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AryanPamir1488
Ответ nobrainnopain
Там разница в зп между футболистами и зрителями минимальная, а тут стадион работяг со средней 30 тыс руб,/ мес, а тебе за 30 т евро в падлу играть, 60 минимум подавай , а играешь на ту же тридцатку рублей . Вот и недопонимание
Как ты связал одно с другим? В условной АПЛ люди получают намного больше, чем обычные жители и что дальше?
+2
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Бобынин
Он ещё не иноагент?
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Бобынин
Ответ nobrainnopain
Там разница в зп между футболистами и зрителями минимальная, а тут стадион работяг со средней 30 тыс руб,/ мес, а тебе за 30 т евро в падлу играть, 60 минимум подавай , а играешь на ту же тридцатку рублей . Вот и недопонимание
Ну на самом деле, это проблемы работяг, если они за 30 работают и их всё устраивает...какие вопросы?))
+4
-6
-2
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