«К русскому языку это не имеет отношения. На фан-секторе запрещено снимать видео, но это не оправдывает насилие». «Базель» об инциденте с сыном пресс-атташе тульского «Арсенала»

Теги премьер-лига Россия Базель высшая лига Швейцария происшествия болельщики Первая лига Арсенал Тула Серветт стадионы Евгений Овсянников Артем Овсянников Футбол

В «Базеле» высказались об инциденте с участием сына пресс-атташе тульского «Арсенала».

Артем Овсянников заявил, что подвергся нападению со стороны фанатов на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии между «Базелем» и «Серветтом».

Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер прокомментировал ситуацию.

«На этом видео парень говорит: «Удалите это!» Проблема в том, что у наших ультрас такая политика съемок в пределах своего сектора, независимо от того, где находится человек и на каком языке он говорит. Они не любят такие съемки.

Это не имеет никакого отношения к русскому языку», – сказал Уолтер.

Также он заявил, что «Базель» продолжит расследование этой ситуации.

«Мы будем копать глубже. Конечно, мы не приемлем любое насилие и будем расследовать это. Опять же, на секторе активной поддержки нельзя снимать видео, но, конечно, это не оправдывает никакого насилия. Я передам это нашему департаменту безопасности», – заявил Уолтер.

«Услышал: «Ты почему по-русски разговариваешь?» Впервые столкнулся с национализмом». Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» заявил, что на него напали на матче «Базеля»

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64 комментария

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kVazy
Ответ Максим Пантелеев
Смотрите недавнее видео с трибун в Швейцарии Петьки-Планетки. Там ровно тож самое. Может чувак спецом хотел хайпануть,а про русский язык приплел. Не думаю что швейцарцы шарят по языкам.Или просто как причина прыгнуть.На месте русского мог быть и итальянский язык и какой угодно.
ну швейцарцы плюс минус одни из самых прошаренных по языкам и это точно не мог быть итальянский - он там государственный язык
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Максим Новиков
Ответ chiga
Ну в принципе логично. Ультрасам не очень приятно когда идет видеофиксация. Думаю на любом фанатском секторе ему бы на это намекнули. Может в менее, а может и в более грубой форме.
А что в этом такого? Ну снимает он и что? Он же не снимает лица крупным планом и не снимает, что они там гашиш фасуют для продажи. Получается любой турист под угрозой в любой стране если купил билет на фансектор и снимает там?
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Antismus
Рафинированный сынок-мажорик получил по щам и сразу начал ныть в соц. сетях)) Правильно сделали, что втащили. Куда ему на фан-сектор лезть? К Кузьмичам пускай шурует. Кстати запрет съемок на фан-секторах обычное дело. Если бы сладенький чуть больше интересовался этой субкультурой, то знал бы. Ну, теперь выучит урок.
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кракадил
Ответ Corde Fidelium
По правилам.
Что за правила такие? Где написаны? Знаки стоят - снимать запрещено?
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Максим Пантелеев
Смотрите недавнее видео с трибун в Швейцарии Петьки-Планетки. Там ровно тож самое. Может чувак спецом хотел хайпануть,а про русский язык приплел. Не думаю что швейцарцы шарят по языкам.Или просто как причина прыгнуть.На месте русского мог быть и итальянский язык и какой угодно.
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Corde Fidelium
Ответ кракадил
Короче, я так понял из каментов в Европе на законы всем плевать, по понятиям надо жить. Сам виноват пацанчик, не знал понятий
По правилам.
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Максим Пантелеев
Ответ спортикетт
лул помню блогер в ютубе канал ПЛАНЕТКА тож туда поехал и начал снимать, так на него фанатье это бешенное напала. минутка европейского общества...
Тоже смотрел. Чувак видимо хотел повторить опыт, а для "сенсации" приплел про русский язык.
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Павел Мельников
Ответ Pol Belov
вообще конечно паренек оказался весьма продуманным... для бучи выбрал самую удачную страну - и скандал спровоцировал, и по морде лица даже не получил ... далеко пойдет однако...
Да еще и папа случайно на пресс-должности. Звонит в газету, расскажите, мол, сынка за куртку схватили. Чувствую, мы еще услышим о них.
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кракадил
Короче, я так понял из каментов в Европе на законы всем плевать, по понятиям надо жить. Сам виноват пацанчик, не знал понятий
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Pol Belov
вообще конечно паренек оказался весьма продуманным... для бучи выбрал самую удачную страну - и скандал спровоцировал, и по морде лица даже не получил ... далеко пойдет однако...
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Борис _____
Ответ Iuasamotu
И действительно, ну какие из швейцарцев националисты, если у них четыре официальных языка и страна напичкана международными организациями , от представительства ООН, МОК до всеми уважаемой Международной федерации филателистов. Просто лжеантифашисты потеряли берега своей родины и им везде мерещатся националисты, ибо это единственный шанс, чтобы на них обратили внимание и пожалели
А президент Международной федерации филателистов еврей? Это тоже крайне важно, прошу уточнить.
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Severfan
Ответ chiga
Ну в принципе логично. Ультрасам не очень приятно когда идет видеофиксация. Думаю на любом фанатском секторе ему бы на это намекнули. Может в менее, а может и в более грубой форме.
был с бывшей на выезде на фанке ЦСКА, она конечно офигела от атмосферы, пошла перед сектором снимать видос на память, через пару минут к ней подбежали два паренька и вежливо попросили не снимать на секторе: «Не надо пожалуйста снимать, нас потом палят по этим фотками и видосам»
никакого негатива, агрессии и чего-либо ещё не было (хотя даже я сам отреагировал резче, мол, какого туя ты не зная правил пошла палить щщи пацанов)
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Павел Мельников
Ответ Afinogenov
Как всегда у наших мудрецов на Спортсе, мир делится на чёрное и белое: 1. Либо парень "отхватил" на почве русофобии. 2. Либо же русофобия - методичка роспропананды. Да, этот "профи" отхватил по делу за свой непрофессионализм, а теперь пытается запрятать свой косяк под русофобию. Но в этой ситуации с немцем или испанцем было бы глобально всё тоже самое. "Быть наглым и прорывным" - завет журналистики, но иногда за это прилетает. Не надо теперь строить из себя несчастную жертву. Да, живут русские в Европе. У них там налажена жизнь. В градообразующих государствах Европы, конечно же, не впадают в первобытное состоянии в отношении русских, но в странах поменьше - вполне себе: бить дальнобойщов из России и Белоруссии и отжимать футбольный клуб за связи с Россией - это, конечно же, не русофобия - а Мосфильм. Но наличие русофобии в странах Запада не оправдывает человека, который за своё плохое поведение просто прикрывается актуальной темой. Это не по-русски.
Где избили дальнобойщиков? Вы, надеюсь, понимаете, что стадный инстинкт, шовинизм, пещерная реакция "свой-чужой" - они везде понемногу есть? Так вот, Мосфильм - это когда их рисуют гиперболизированными. Опросите сейчас участников Манежки-2010, можем ли повторить? :) Скажут - будут условия, сделаем, 99%. Но Мосфильму эта тема неинтересна, это - будто перелистанная страница истории. Но то пока только кажется.
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Maxim Ermolin
Ответ CriminalJoint62
Как же надоели эти русофобы. Пареньку нужно возвращаться в Россию, нечего делать в этой Европе
главные русофобы сидят в кремле)
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heivani
Ну,дали там людей какому-то сынку пресс- аташе ; и что? Что он делает в преддверии грандиозного шухера в не дружественной России стране? Ладно бы,там ,дипломата с неприкосновенностью,другое дело.Вообще,эта инфа,и шкурки выделенной не стоит.
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Алексей Ненахов
Ответ chiga
Ну в принципе логично. Ультрасам не очень приятно когда идет видеофиксация. Думаю на любом фанатском секторе ему бы на это намекнули. Может в менее, а может и в более грубой форме.
Намекнули бы , сначала словом а потом и по бестолковке …
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Pol Belov
Ответ Afinogenov
Как всегда у наших мудрецов на Спортсе, мир делится на чёрное и белое: 1. Либо парень "отхватил" на почве русофобии. 2. Либо же русофобия - методичка роспропананды. Да, этот "профи" отхватил по делу за свой непрофессионализм, а теперь пытается запрятать свой косяк под русофобию. Но в этой ситуации с немцем или испанцем было бы глобально всё тоже самое. "Быть наглым и прорывным" - завет журналистики, но иногда за это прилетает. Не надо теперь строить из себя несчастную жертву. Да, живут русские в Европе. У них там налажена жизнь. В градообразующих государствах Европы, конечно же, не впадают в первобытное состоянии в отношении русских, но в странах поменьше - вполне себе: бить дальнобойщов из России и Белоруссии и отжимать футбольный клуб за связи с Россией - это, конечно же, не русофобия - а Мосфильм. Но наличие русофобии в странах Запада не оправдывает человека, который за своё плохое поведение просто прикрывается актуальной темой. Это не по-русски.
это как "по-русски", не то, как в фильмах, а то как в современной жизни ведет себя русский человек...
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Павел Мельников
Ответ valrus-6
У путешественника Пети Ловыгина есть серия о Швейцарии, где получил п...здюлей от фанов Базеля за то же самое, что и этот персонаж.
Передайте Ловыгину, что его опыт оказался бесполезным.
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BeastI666I
Ответ градус ненависти
Есть ощущение, что у чувака потребовали не снимать и дали профилактического пинка, а про русофобию - это уже его собственная фантазия включилась
впрочем ничего нового.
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valrus-6
У путешественника Пети Ловыгина есть серия о Швейцарии, где получил п...здюлей от фанов Базеля за то же самое, что и этот персонаж.
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+4
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BeastI666I
Ответ гилберт
Так у них там в Швейцарии ультрас рулят на стадиках. Демократия!
ты хоть понял что сказал? "не любят" и "рулят" это только в РФ равно. Когда Дед что-то не любит, то этот тут же становится законом. Вот ты и привык.
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kostyan_31
Ответ chiga
Ну в принципе логично. Ультрасам не очень приятно когда идет видеофиксация. Думаю на любом фанатском секторе ему бы на это намекнули. Может в менее, а может и в более грубой форме.
Был несколько раз на фанке Юве (финал кубка Италии с Миланом в Риме, Локо-Юве в Москве) - никто там не запрещает снимать. Сидел прям в толпе итальянских ультрасс.
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гилберт
Так у них там в Швейцарии ультрас рулят на стадиках. Демократия!
+2
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гилберт
Ответ CriminalJoint62
Как же надоели эти русофобы. Пареньку нужно возвращаться в Россию, нечего делать в этой Европе
В Россию, в Артёмовск. Зачем ему Базель?
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Winbreaker
Ответ Геннадий Тимченко
ездил по Европе: искал, где надают по .оппе❓🤣
Та ну не чуди малый)) 🤣🤣🤣
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