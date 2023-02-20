«К русскому языку это не имеет отношения. На фан-секторе запрещено снимать видео, но это не оправдывает насилие». «Базель» об инциденте с сыном пресс-атташе тульского «Арсенала»

В «Базеле» высказались об инциденте с участием сына пресс-атташе тульского «Арсенала».

Артем Овсянников заявил, что подвергся нападению со стороны фанатов на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии между « » и « ».

Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер прокомментировал ситуацию.

«На этом видео парень говорит: «Удалите это!» Проблема в том, что у наших ультрас такая политика съемок в пределах своего сектора, независимо от того, где находится человек и на каком языке он говорит. Они не любят такие съемки.

Это не имеет никакого отношения к русскому языку», – сказал Уолтер.

Также он заявил, что «Базель» продолжит расследование этой ситуации.

«Мы будем копать глубже. Конечно, мы не приемлем любое насилие и будем расследовать это. Опять же, на секторе активной поддержки нельзя снимать видео, но, конечно, это не оправдывает никакого насилия. Я передам это нашему департаменту безопасности», – заявил Уолтер.

«Услышал: «Ты почему по-русски разговариваешь?» Впервые столкнулся с национализмом». Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» заявил, что на него напали на матче «Базеля»