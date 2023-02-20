«Услышал: «Ты почему по-русски разговариваешь?» Впервые столкнулся с национализмом». Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» заявил, что на него напали на матче «Базеля»

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Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» заявил, что на него напали на матче «Базеля».

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников связался со «Спорт-Экспрессом» и рассказал, что в субботу, 19 февраля, на его сына Артема напали на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» – «Серветт».

Затем Артем Овсянников рассказал о ситуации подробнее.

– Я учусь во Фрайбурге, а по выходным люблю выбираться на футбол. На этот раз выбор пал на встречу швейцарской Суперлиги «Базель» – «Серветт».

Зашел на сайт, купил самый дешевый билет. Как выяснилось позднее, это фан-сектор, хотя никаких указаний на этот счет не заметил. Приехал на стадион, зашел в фан-шоп, потом отправился на трибуну. Как обычно, все снимаю на телефон по ходу движения, чтобы потом выложить в соцсети.

Еще даже не успел выйти на сектор, начал с прилавков, где продают сосиски и прочую еду. И тут кто-то подходит сзади широким шагом и бьет ногой по моей ноге. Мужчина говорит: «Удали запись», – и двигается дальше. Я в шоке – в Швейцарии совершенно не ожидаешь такого. Смотрю на продавщиц, они пожимают плечами.

Начинаю записывать новое видео, рассказываю о случившемся. И в этот момент ко мне сзади подходит еще один фанат, хватает за куртку и тащит куда-то в сторону, где нет народа. Я точно понимаю, что хочет меня избить. При этом стюарды не проявляют особого интереса к конфликту. И только чуть позже пришла главная по стюардам, нас растащила.

– Вы звали на помощь?

– Орал во все горло! Только это и спасло: стюарды зашевелились, позвав начальницу. Иначе не знаю, что со мной случилось бы. Глаза у нападавшего были как у зверя.

– Что происходило дальше?

– Я выложил сторис, где тегнул «Базель». Там в ответ пообещали разобраться в ситуации. Также написал в клуб на почту, обратился в службу безопасности – сказали, что изучат записи видеокамер. Их главный заметил, что нападавшим грозит попадание в черный список, большой штраф и, возможно, арест.

Кроме того, я сообщил об инциденте полицейским. Они составили протокол, пообещали объявить нарушителей в розыск. Отправил им свое видео. Кроме того, по камерам наверняка легко будет посмотреть, что случилось – у меня оранжевая куртка, она хорошо заметна.

Ногу тоже осмотрели, но повреждения не видно – удар оказался не настолько сильным. Замечу, что и в службе безопасности, и в полиции ко мне отнеслись максимально корректно – чувствовал заинтересованность.

– Главный вопрос – за что на вас нападали?

– Увидев сторис с тегом «Базеля», мне пошли сообщения от фанатов. Не очень дружелюбные. Мол, ты знал, куда шел, это фан-сектор, здесь нельзя снимать, скажи спасибо, что не убили. Но мы живем в правовом обществе или по понятиям? Что значит нельзя снимать?

И откуда я это мог знать? Купил билет на сайте клуба, там, повторю, не было никаких разъяснений по поводу съемки. Для меня это дикость. Сколько раз ходил на футбол – нигде не возникало никаких проблем, снимал все подряд. А тут не единичный случай, а сразу два эпизода.

– Второй нападавший что-то вам говорил?

– Меня это тоже поразило. Я жил в Австрии, Дании, Германии, за все время ни единого случая, чтобы, узнав о том, что я русский, кто-то косо посмотрел или что-то негативное сказал. Полное радушие.

А здесь услышал: «Эй, руссе! Ты почему по-русски разговариваешь?» Этот вопрос он повторил раз восемь. Впервые столкнулся с проявлением национализма.

– Чего теперь ожидаете?

– Полицейский оставил визитку, кроме того, обязательно напишу в клуб, так что смогу узнать итоги разбирательства, – сказал Овсянников.

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179 комментариев

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Teodrakis
Бред, даже я знаю, что там нельзя снимать. Строит из себя Навального.
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Российский пользователь
Почему он учится в Германии и не у нас?
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Marcus Varro
Ультрас везде одинаковые, что в Швейцарии, что в Австрии, что в Хорватии, что в России. Хочешь спокойно посмотреть футбол - иди на обычный сектор, а на фанатской трибуне и от своих же может прилететь.
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Yeti_17
Ответ Pikachu Pikachu
Очень сомневаюсь, что швейцарец на слух может отличить русский от украинского или польского.
Предположу, что некоторым даже плевать, русский или поляк.
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bellyashe
Ответ Phantom1289
Ну там как бы видео есть. Что ему предъявляют за русскую речь. Это на видео попало.
даже если кто-то его и спросил, почему он говорит на русском, негатив к нему был явно не из-за языка))
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Spartakus1984
Ответ ksn 1979
Ещё как и не поперхнешься.)))
Ну вот пробую уже.Говорю вам что бы шли....))
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TheSportNik
Когда Брежнев шепелявил, то вся Европа в страхе замолкала, но дурак Горбачев, его так китайцы назвали, и алкаш Ельцин, которого все россияне так называли, развалили страну, то Европа стала наглой по отношению к простым людям, уже запрещают по русски говорить, о как корону одели европейцы.
Тут главное нам в своей стране быть дружным, тут один негодяй меня все хочет стравить с ребятами Кавказа, а я вместе учился с осетинами и чеченцами и дагестанцами, и у меня самые теплые воспоминания о тех временах.
Пока мы едины, то непобедимы.
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Павел Мельников
Ответ Spartakus1984
Если его задели за русский язык-то задели не только его а всю Россию.Проглатывать это нельзя.
И что делать? Коллекционировать такие случаи с целью рассказывать о них на всю страну через пресс-атташе тульского Арсенала? Документы из вуза недружественной страны он забирать уж точно не собирается.
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bellyashe
Ответ KingOfTheDivan
Так написано, будто это нормально на фанатке избивать за съемку видео, типа сам виноват
это не нормально с точки зрения морали, но нормально с точки зрения обыденности.
то же самое, что зайти в гетто и начать снимать там. должен понимать, что реакция может быть не самая позитивная.
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Marcus-light
А это точно национализм? Судя по рассказу, отпинали его за съемку фанатов, а не за русский язык
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Spartakus1984
Ответ Vvild
Нет, это лучше бы тебе уехать, да желательно в один конец.
Я на своей Родине и за нее.А ыт подлец.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Spartakus1984
тупой вопрос
Реально? Просто очень многие патриоты обычно уезжают туда, чтобы не попасть на Украину, и в ту ситуацию, которую вы поддерживаете.
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ksn 1979
Ответ PolarBear
Интересно , а на каком языке можно сейчас разговаривать в Швейцарии ? Не уж то на албанском , судя по нашествию дикарей из тех мест
Да на любом говори, если будешь там.
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Мимо проходящий
А что не нравится сыну пресс-атташе клуба, которым руководят друзья одного дяди, который сделал всё, чтобы таких инцидентов по отношению к россиянам стало ещё больше? По-моему, всё логично) За что боролся, как говорится)
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Spartakus1984
Ответ HI MARS
Базель за три дня)
Окраину за 1 день.Если применить нужное оружие.Но нельзя-к счастью.
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Vvild
Ответ Spartakus1984
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Нет, это лучше бы тебе уехать, да желательно в один конец.
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Spartakus1984
Ответ HI MARS
Немцев тоже не сильно любили в середине прошлого века
За фашизм и Бандеру?Но вот что то Укаринцы сейчас очень полубили немцев середины прошлого века
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ksn 1979
Ответ Spartakus1984
Если его задели за русский язык-то задели не только его а всю Россию.Проглатывать это нельзя.
Ещё как и не поперхнешься.)))
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Super Bock
Ответ FilinMD
Он спортивный журналист бывший, сейчас пресс-атташе, какой еще чиновник?))
Ну надо же приплести наших чинуш, плюсиков ему захотелось.
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PolarBear
Интересно , а на каком языке можно сейчас разговаривать в Швейцарии ? Не уж то на албанском , судя по нашествию дикарей из тех мест
+1
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uragan
На него напали за то что снимал на фан секторе, а не из-за того, что он русский. Фанаты в рф отличаются разве от других фано.
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добрый грек
Без относительно инцидента, парень прям как блаженный какой-то, что он ждал когда брал самый дешёвый билет, элиту Швейцарии увидеть на трибунах?
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SGS55
Ответ Хамыч
Ну да парень учится в Фрайбурге , стране НАТО - с которой из каждого утюга сообщают , что мы воюем ... а так да самообразование и взгляды ... что с логикой у таких как ты ?)
??? И что ???
Пусть учится. У тебя какие то проблемы в связи с этим возникли?
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Нагрузки Сборной
Ответ David Aprasidze
При этом обиженных и палкой не выгонишь из базелей обратно
На обычного студента напали, а он в ответ должен уезжать из страны? Или молчать об этом?
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Spartakus1984
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А ты под Бахмутом? Или же в Астане и Стамбуле?
тупой вопрос
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