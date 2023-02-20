«Он столкнулся с проявлением национализма – в семье не без урода». Пресс-атташе тульского «Арсенала» о нападении на сына на матче «Базеля»

Теги премьер-лига Россия Базель высшая лига Швейцария Первая лига Арсенал Тула Политика Евгений Овсянников Р-Спорт дискриминация Артем Овсянников Футбол

Пресс-атташе тульского «Арсенала» рассказал о нападении на его сына в Швейцарии.

Сын Евгения Овсянникова, Артем, ранее сообщил о том, что подвергся нападению со стороны фанатов на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии между «Базелем» и «Серветтом»: «Услышал: «Ты почему по-русски разговариваешь?» Впервые столкнулся с национализмом». В «Базеле» заявили: «К русскому языку это не имеет отношения. На фан-секторе запрещено снимать видео, но это не оправдывает насилие».

«Первая реакция стюардов была заторможенной, а потом он начал кричать – и пришли на помощь. Его били по ноге, потом еще какой-то чудак столкнул его на сектор, чтобы, видимо, уже подраться хорошенько, удалось отбиться от него.

Артем ушел с матча на полчаса раньше и минут 30 провел в полиции, где все это описал, нашлись свидетели, все это было задокументировано, как Артем сказал, полиция проявила заинтересованность, поэтому он рассчитывает на то, что дело доведут до конца и виновников оштрафуют.

Я думаю, что нет необходимости в юридической помощи от «Арсенала», пусть разбирается полиция Базеля.

Реакция многих людей была очень человечная и теплая, какая и должна быть у нормальных людей. К сожалению, в семье не без урода – он столкнулся с таким проявлением национализма», – сказал Овсянников-старший.

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14 комментариев

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Александр Каретников
опять путает нацизм с национализмом
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Рома Студилов
Блогер недоделанный, езжай в свою Тулу обиженка
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Заяцволк
Ответ igls54
А почему сын не в рядах участников СВО до сих пор? С национализмом борются там
Не хочет наверное. А почему должен ?
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Заяцволк
Ответ Влад Путман
Если не нравится в Швейцарии, пусть в шортах прогуляется в Чечне или Дагестане.
Если нашей храброй оппозиции не нравится в России, пусть прогуляются по пляжам Сомали )
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Геннадий Тимченко
Ответ Павел Мельников
У Овсянникова-младшего случилась серьезная моральная травма - пнули по ножке и толкнули, вопрос про язык задали. Предлагаю всем миром поддержать финансово бедного фрайбургского студента.
помощь Арсенала❓так он по папиному заданию съёмку проводил❓🤣🤣🤣
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Павел Мельников
У Овсянникова-младшего случилась серьезная моральная травма - пнули по ножке и толкнули, вопрос про язык задали. Предлагаю всем миром поддержать финансово бедного фрайбургского студента.
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+3
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Влад Путман
Если не нравится в Швейцарии, пусть в шортах прогуляется в Чечне или Дагестане.
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-3
-1
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igls54
А почему сын не в рядах участников СВО до сих пор? С национализмом борются там
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-4
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OldRedWhite
Ответ HI MARS
Жестко конечно про сына
До слёз просто …
+5
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koljas23
Так он же сам говорит, что бить начали, когда увидели, что он снимает на камеру. При чем здесь национализм?
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Arthurino
Фух, прямо отпало на душе, хорошо, что у нас на фан-секторах никогда не было национализма, особенно после введения FanID, да и в быту представить себе такое невозможно. Европейцы, как всегда конечно, деды не всех перебили, ну ничего, всему свое время
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Aleksey Yashin
Больше похоже что он столкнулся с собственной глупостью, пытаясь вести видеосъемку на фан-секторе. И продолжая после первого предупреждения (хоть и не самого тактичного)
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umnik3
Пусть учится в тульском университете.
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HI MARS
Жестко конечно про сына
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