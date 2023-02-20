«Он столкнулся с проявлением национализма – в семье не без урода». Пресс-атташе тульского «Арсенала» о нападении на сына на матче «Базеля»

Пресс-атташе тульского «Арсенала» рассказал о нападении на его сына в Швейцарии.

Сын Евгения Овсянникова, Артем, ранее сообщил о том, что подвергся нападению со стороны фанатов на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии между « » и « »: «Услышал: «Ты почему по-русски разговариваешь?» Впервые столкнулся с национализмом». В «Базеле» заявили: «К русскому языку это не имеет отношения. На фан-секторе запрещено снимать видео, но это не оправдывает насилие».

« реакция стюардов была заторможенной, а потом он начал кричать – и пришли на помощь. Его били по ноге, потом еще какой-то чудак столкнул его на сектор, чтобы, видимо, уже подраться хорошенько, удалось отбиться от него.

Артем ушел с матча на полчаса раньше и минут 30 провел в полиции, где все это описал, нашлись свидетели, все это было задокументировано, как Артем сказал, полиция проявила заинтересованность, поэтому он рассчитывает на то, что дело доведут до конца и виновников оштрафуют.

Я думаю, что нет необходимости в юридической помощи от « », пусть разбирается полиция Базеля.

Реакция многих людей была очень человечная и теплая, какая и должна быть у нормальных людей. К сожалению, в семье не без урода – он столкнулся с таким проявлением национализма», – сказал Овсянников-старший.