Борис Игнатьев против натурализации: «В российском футболе должны играть русские футболисты. Малком и Клаудиньо уедут, но будут занимать место в сборной»

Теги Зенит Борис Игнатьев Марио Фернандес натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Борис Игнатьев поделился мнением о натурализации Малкома и Клаудиньо.

Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ. 

«Категорически против натурализации футболистов. Мнение формировалось не одним днем или вчера. Всегда придерживался одного: в российском футболе должны играть русские футболисты.

Например, долгое время играл за сборную России армейский защитник Марио Фернандес, но потом он уехал к себе в Бразилию. Малком и Клаудиньо тоже уедут, они не станут здесь жить, но будут занимать чье-то место в сборной.

Нам нужно обращать внимание на своих воспитанников, которые способны поддержать престиж нашего футбола. Тем более сегодня. Что изменится, если Малком поиграет на клубном уровне и уедет? На его примере будут расти другие футболисты.

Зачем играть за сборную? Нам сейчас это не нужно. Играть для Лиги чемпионов бразильские футболисты и так могут, а мы – нет. Не понимаю этого. Что это даст России?

Дело в том, что они поиграют за нашу сборную, а потом обратно уедут к себе, а наш футболист будет играть за сборную Армении или еще где-то», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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43 комментария

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Slavnov
я за,но игроков,кто реальный топ на уровне Европы,фернандез был топом,эти,для рфпл топ,в Европе средние,а вообще весь мир такой фигней занимается,посмотришь на германию,францию,волосы дыбом,турки,арабы,кого там только нет и ничего
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Yakub25
Уже писали, что их футбольное гражданство не изменится и за сборную они выступать не смогут
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Lunatic Insane
Ответ Дядя ТУРА
он в интервью четко сказал русские, а не россияне
Игнатьеву 82 года! в большинстве времени, в котором он жил, слова "россияне" не было!
всем абсолютно понятно, что он имел ввиду, но так же ведь не интересно, надо ведь обязательно натянуть сову на глобус и хоть немножко, но потрепать национальный вопрос
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Maxximus
Дедуля бредит
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Кирилл Богач
А каким образом они смогут играть за Россию? Они же уже заиграны за Бразилию, что вообще тут обсуждать можно?
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сосед царя
Ежели они уедут, то почему наши за Армению будут играть? Где логика то ?
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свинья в лесу
Ответ sprmn
Уже год без поражений в официальных играх 💪💪💪
и без ничьих, кстати.
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Юрий Антонович
И что,Марио в сборной был ключевым игроком,он свой паспорт отработал сполна.К нему претензий быть не должно.
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haymaker
Ловите нацика!
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nmnackjbxkasbk
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
Сборная то где хоть играет? Какие места?
в фантазийной лиге
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spashef1989
Они русские пока играют и зарабатывают у нас. А где русский Фернандес?
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nmnackjbxkasbk
Ответ zaebarca
Что значит «будут занимать место а сборной»? Там фиксированное количество мест?
ну может планируют талоны на питание выделять сборникам между матчами с Лаосом и Абхазией.
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admax
Ответ Ivan Petrov
Всё поляки про которых ты говоришь родились в Германии. Игроки сборной Италии имеют или корни или по закону натурализованы. Что то не помню у этих чернышей русских корней и нет законных поводов их натурализовать
Как обычно-если болельщик Спартака-значит сразу наезд и незнание предмета.Подольски,Клозе родились в Польше.и потом-я думал только в Питере (по слухам) одни националисты,а тут сразу «черныши»…
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Lunatic Insane
Ответ Arthurino
Любой, кто становится гражданином РФ имеет те же права, что и чистокровный русский Иван, корни которого восходят к Рюрику. Если нет, то зачем вообще нужна государственность. Давайте тогда построим отдельный русский мир, построим вокруг забор и будем дружно жить. Всяких тувинцев, дагестанцев и других чисто для построения русского мира будем приглашать, а если что-то не так пойдет, пошлем их семьям пачку пельменей
есть ощущение, что вы со мной спорите, но в чём вы со мной не согласны, я понять не могу.
ваши тезисы моим не противоречат.
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Mixet.spb
Господин модератор, мой комментарий не был оскорбительным ни к кому, не нужно было удалять. Национализм неприемлем не только других стран и национальностей по отношению к нашей, но и нашей страны и наших граждан по отношению к другим.
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Дядя ТУРА
Ответ Lunatic Insane
"кавказцы, евреи, украинцы и белорусы" проживают на территории РФ и являются неотъемлемой частью многонационального российского народа. они - нужны. в отличии от бразил, родина которых находится в двух противоположных от нас полушариях
он в интервью четко сказал русские, а не россияне
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Kit244098
Истина где-то рядом))
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Ivan Petrov
Ответ admax
В Германии куча поляков,в Италии-бразильцев,в Франции вообще французов еще поискать надо.эти сборные выигрывают чемпионаты,дарят своим болельщикам кучу эмоций.Одни мы ортодоксы,играем в нули с казахами и так далее,от нашей игры слезы на глазах,но зато радуем скрепных экспертов
Всё поляки про которых ты говоришь родились в Германии. Игроки сборной Италии имеют или корни или по закону натурализованы. Что то не помню у этих чернышей русских корней и нет законных поводов их натурализовать
+1
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Arthurino
Ответ Lunatic Insane
"кавказцы, евреи, украинцы и белорусы" проживают на территории РФ и являются неотъемлемой частью многонационального российского народа. они - нужны. в отличии от бразил, родина которых находится в двух противоположных от нас полушариях
Любой, кто становится гражданином РФ имеет те же права, что и чистокровный русский Иван, корни которого восходят к Рюрику. Если нет, то зачем вообще нужна государственность. Давайте тогда построим отдельный русский мир, построим вокруг забор и будем дружно жить. Всяких тувинцев, дагестанцев и других чисто для построения русского мира будем приглашать, а если что-то не так пойдет, пошлем их семьям пачку пельменей
+6
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zaebarca
Что значит «будут занимать место а сборной»? Там фиксированное количество мест?
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And-Rover
В сборной только наши должны играть, не натурализованные иностранцы.
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Fox_Mulder_12
В российской сборной должны играть россияне, националист ты хренов.
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Overkiller
Мне вот просто интересно, а в других странах тоже есть подобные личности которые несут такое? Типа, "в Испании должны играть только испанские футболисты! Не нужны нам тут никакие Месси, Роналду и прочие Бензема с Модричами!"
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Дмитрий9779
Ответ Ivan Petrov
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Да нет,это ты как всегда обделался:
Роман Нойштедтер родился в Днепропетровске, а вырос в Киргизии, но гражданство имел немецкое. Он даже успел дебютировать за сборную Германии, а потом сборные России и Украины сделали ему предложение по гражданству, но он выбрал Россию. Сейчас Роман редко вызывается в сборную, можно сказать, почти не вызывается. Да и он уже футбольный пенсионер: 32 года.

Константин - родился в русской семье, однако в возрасте 6-ти лет мигрировал в Германию, где вырос и прожил всю свою сознательную жизнь. Футбольный путь он так же начал в Германии.
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Chernoy
Я не понимаю этих глупых мыслей. Ну понятно же, что мы живем в стране, где все по-пацански и действует «право сильных». Зениту так надо, а сборную свою засуньте куда подальше.
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