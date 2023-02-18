Борис Игнатьев против натурализации: «В российском футболе должны играть русские футболисты. Малком и Клаудиньо уедут, но будут занимать место в сборной»

поделился мнением о натурализации и Клаудиньо.

Сегодня « » подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.

«Категорически против натурализации футболистов. Мнение формировалось не одним днем или вчера. Всегда придерживался одного: в российском футболе должны играть русские футболисты.

Например, долгое время играл за сборную России армейский защитник , но потом он уехал к себе в Бразилию. Малком и тоже уедут, они не станут здесь жить, но будут занимать чье-то место в сборной.

Нам нужно обращать внимание на своих воспитанников, которые способны поддержать престиж нашего футбола. Тем более сегодня. Что изменится, если Малком поиграет на клубном уровне и уедет? На его примере будут расти другие футболисты.

Зачем играть за сборную? Нам сейчас это не нужно. Играть для Лиги чемпионов бразильские футболисты и так могут, а мы – нет. Не понимаю этого. Что это даст России?

Дело в том, что они поиграют за нашу сборную, а потом обратно уедут к себе, а наш футболист будет играть за сборную Армении или еще где-то», – сказал бывший главный тренер сборной России.