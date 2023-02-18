Борис Игнатьев против натурализации: «В российском футболе должны играть русские футболисты. Малком и Клаудиньо уедут, но будут занимать место в сборной»
Борис Игнатьев поделился мнением о натурализации Малкома и Клаудиньо.
Сегодня «Зенит» подтвердил, что бразильцам одобрили получение гражданства РФ.
«Категорически против натурализации футболистов. Мнение формировалось не одним днем или вчера. Всегда придерживался одного: в российском футболе должны играть русские футболисты.
Например, долгое время играл за сборную России армейский защитник Марио Фернандес, но потом он уехал к себе в Бразилию. Малком и Клаудиньо тоже уедут, они не станут здесь жить, но будут занимать чье-то место в сборной.
Нам нужно обращать внимание на своих воспитанников, которые способны поддержать престиж нашего футбола. Тем более сегодня. Что изменится, если Малком поиграет на клубном уровне и уедет? На его примере будут расти другие футболисты.
Зачем играть за сборную? Нам сейчас это не нужно. Играть для Лиги чемпионов бразильские футболисты и так могут, а мы – нет. Не понимаю этого. Что это даст России?
Дело в том, что они поиграют за нашу сборную, а потом обратно уедут к себе, а наш футболист будет играть за сборную Армении или еще где-то», – сказал бывший главный тренер сборной России.
всем абсолютно понятно, что он имел ввиду, но так же ведь не интересно, надо ведь обязательно натянуть сову на глобус и хоть немножко, но потрепать национальный вопрос
ваши тезисы моим не противоречат.
Роман Нойштедтер родился в Днепропетровске, а вырос в Киргизии, но гражданство имел немецкое. Он даже успел дебютировать за сборную Германии, а потом сборные России и Украины сделали ему предложение по гражданству, но он выбрал Россию. Сейчас Роман редко вызывается в сборную, можно сказать, почти не вызывается. Да и он уже футбольный пенсионер: 32 года.
Константин - родился в русской семье, однако в возрасте 6-ти лет мигрировал в Германию, где вырос и прожил всю свою сознательную жизнь. Футбольный путь он так же начал в Германии.