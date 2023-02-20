Зинченко о 4:2 с «Астон Виллой»: «Показали, что у «Арсенала» есть яйца»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Футбол

Александр Зинченко высказался о характере «Арсенала» после камбэка в игре с «Астон Виллой».

«Арсенал» дважды уступал «Астон Вилле» в счете, но победил 4:2 в матче 24-го тура АПЛ, забив победный гол на 93-й минуте. Окончательный счет на 98-й минуте установил Габриэл Мартинелли.

«Если честно, игра в первом тайме была недостаточно хорошей. Я вообще не был доволен ею. Во втором тайме мы показали характер, показали, что у этой команды есть яйца.

Счастлив, что помог команде забитым голом, но три очка для меня всегда были важнее», – сказал защитник «Арсенала».

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31 комментарий

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андрэ
Зинченко после МС - Вышел Зиня на крыльцо почесать свое яйцо, сунул руку - нет яйца, проиграли МС
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stradivari13
пофиг на этот хохлонацика пусть на трибуне скакуастам рассказывает что там у него есть
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Niko [Ars]
Ответ Aleus Marcus
причем, залети на 92-ой у Виллы то, что отлетело от перекладины, мы об этих яйцах не услышали. Характер характером, но канониром дико повезло в концовке этого матча
а астон Вилле повезло, что у Джаки мяч между ног пролетел, когда Коутиньо забивал
а арсеналу повезло, что от головы мартинеза в ворота отлетело
или что нкетиа в перекладину попал
короче, везение такой же элемент игры и по ходу матча вмешивается в расклад
но ты выделяешь только один эпизод
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Zombieset
А яичницу с этих яиц можно приготовить?
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deadjoker
Не заплакал хоть после такой фразы?
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Bulat89
Нет сказать есть характер-обязательно детородный орган нужно вспоминать...
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Андрей Абрамов
Ответ Aleus Marcus
причем, залети на 92-ой у Виллы то, что отлетело от перекладины, мы об этих яйцах не услышали. Характер характером, но канониром дико повезло в концовке этого матча
То что отлетело называется яйца всмятку
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Николай Николаев
яйца!! кокушки малюсенькие!!!)))
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Тюменский медвежонок
А куда делись яйца получается в матче с Эвертоном? вышли без яиц что ли?
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Лёха Жданчик
Медицинское название это яички!)
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reppandik
Ответ Phantom1289
Яйца, Яйца, Яйца. Заболбали уже с этим. Почему не просто характер, воля к победе и тд.? Почему только на этом нельзя остановиться, без упоминания яиц.
да может, он мячи имел в виду. this team has balls. у футбольной-то команды много мячей должно быть.
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Lucky Z
Ответ Aleus Marcus
причем, залети на 92-ой у Виллы то, что отлетело от перекладины, мы об этих яйцах не услышали. Характер характером, но канониром дико повезло в концовке этого матча
Везет сильнейшему. Никто не поспорит, что везение один из факторов для победы.
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juki_puki
и заплакал
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Анвар Масимов
Ответ В Питере Пять
Зинченко хорош. Здорово, когда игроки из России и Украины играют в топ клубах. Ещё и на ведущих ролях. А такое последнее время ой как редко.
ты про Кокорина???
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Beloded2007
И Дзюба показал
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Razrubsis
А чё с Сити их не показали?
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Sevuska
Ну да .
Зина потерял мяч на 5ой минуте , Жорджиньо упустил своего игрока в центре и Вилла открыла счёт.
А потом эти двое собрали яйца в кучу и помогли команде отыграться .
Всё по делу 👍
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Aleus Marcus
Ответ Phantom1289
Яйца, Яйца, Яйца. Заболбали уже с этим. Почему не просто характер, воля к победе и тд.? Почему только на этом нельзя остановиться, без упоминания яиц.
причем, залети на 92-ой у Виллы то, что отлетело от перекладины, мы об этих яйцах не услышали. Характер характером, но канониром дико повезло в концовке этого матча
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Marcus-light
Ответ Phantom1289
Яйца, Яйца, Яйца. Заболбали уже с этим. Почему не просто характер, воля к победе и тд.? Почему только на этом нельзя остановиться, без упоминания яиц.
Слово короче, смысл понятнее. Вы хотите от футболистов поставленную речь услышать?
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zer
любой футболист желает от игры одного - показать яйца
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Северный болельщик
И мы доминанты - добавил Артета!
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В Питере Пять
Зинченко хорош. Здорово, когда игроки из России и Украины играют в топ клубах. Ещё и на ведущих ролях. А такое последнее время ой как редко.
+4
-5
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Фут.Боль
Выиграли - у нас есть яйца!!! Проиграли - ну с кем не бывает, движемся вперёд.
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С бодуна
Интересно ,когда он узнал ,что в у него есть яйца ,он плакал ?
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Team_Coach
Ответ evil
Чёрные или белые? Потому что, если белые, то это расизм. Уточнять надо в таких случаях.
Инь-Ян
+5
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