Зинченко о 4:2 с «Астон Виллой»: «Показали, что у «Арсенала» есть яйца»
Александр Зинченко высказался о характере «Арсенала» после камбэка в игре с «Астон Виллой».
«Арсенал» дважды уступал «Астон Вилле» в счете, но победил 4:2 в матче 24-го тура АПЛ, забив победный гол на 93-й минуте. Окончательный счет на 98-й минуте установил Габриэл Мартинелли.
«Если честно, игра в первом тайме была недостаточно хорошей. Я вообще не был доволен ею. Во втором тайме мы показали характер, показали, что у этой команды есть яйца.
Счастлив, что помог команде забитым голом, но три очка для меня всегда были важнее», – сказал защитник «Арсенала».
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а арсеналу повезло, что от головы мартинеза в ворота отлетело
или что нкетиа в перекладину попал
короче, везение такой же элемент игры и по ходу матча вмешивается в расклад
но ты выделяешь только один эпизод
Зина потерял мяч на 5ой минуте , Жорджиньо упустил своего игрока в центре и Вилла открыла счёт.
А потом эти двое собрали яйца в кучу и помогли команде отыграться .
Всё по делу 👍