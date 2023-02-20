Зинченко о 4:2 с «Астон Виллой»: «Показали, что у «Арсенала» есть яйца»

высказался о характере «Арсенала» после камбэка в игре с «Астон Виллой».

«Арсенал» дважды уступал « » в счете, но победил 4:2 в матче 24-го тура , забив победный гол на 93-й минуте. Окончательный счет на 98-й минуте установил Габриэл Мартинелли.

«Если честно, игра в первом тайме была недостаточно хорошей. Я вообще не был доволен ею. Во втором тайме мы показали характер, показали, что у этой команды есть яйца.

Счастлив, что помог команде забитым голом, но три очка для меня всегда были важнее», – сказал защитник «Арсенала».

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