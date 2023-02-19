Аарон Рэмсдейл: «Зинченко взял 4 из 5 АПЛ и знает, что нужно для победы. Он великолепен и стал важной частью «Арсенала»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Аарон Рэмсдейл Футбол

Вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл похвалил полузащитника Александра Зинченко.

«Благодаря ему у команды появляется новое игровое измерение, он позволяет нам играть так, как мы хотим.

Он уже был чемпионом. Он выиграл четыре из пяти возможных титулов и знает, что необходимо для победы.

Он великолепно играет, его страсть хорошо заметна. Он с нами лишь пару месяцев, но уже стал важной частью команды», – сказал вратарь.

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8 комментариев

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Under
Ответ Mikko
Ага, взял. Грея попой скамейку в Сити. Там совсем другие герои были...
76 матчей в лиге за пять лет, или по 15 в среднем за сезон, вполне неплохо
больше, чем у того же Жиркова за Челси, например
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The Best
Но если почитать некоторых персон то они до сих пор не понимают что Зинченко делает в Арсенале)))
Хотя по сути он сейчас один из лучших игроков Арсенала и отдаёт всего себя на поле ради эмблемы Арсенала (да косячит в защите но все знают что он в этом плане не самый надёжный).
+4
0
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Егор Копыльцов
Зина молодец. Он важная часть той системы, котрую Артета выстроил в Арсенале и альернативы ему нет.
Ошибки в обороне, в частности приходят из-за того, что у него важная роль разыгрывающего.
А футболистов которые могут высказаться и завести команду, канонирам в последнее время явно не хватало.
0
0
0
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Mikko
Ага, взял. Грея попой скамейку в Сити. Там совсем другие герои были...
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-2
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Gornostaev
Дерзкий парень, этот Зинченко. Спортивной наглости и амбиций ему не занимать. То, что нужно Арсеналу; добавляет страсти и характера, универсален и добавляет качества...
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ILIILI
Я был скептически настроен после перехода. Думал, что он просто функция в гигантском механизме Пепа, но сейчас вижу, что он делает разницу на своём участке поля. Да, ошибается, но с учётом такого количества риска, который он берет на себя — ошибается не много
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Роберт Абрамян
У тебя плохой тролинг.Зана в принцыпе талантливый парень,может и затощить Арсенал
+2
-3
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Jazzzz
Зинченко знает, что для победы необходимо много денег на игроков высокого качества
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