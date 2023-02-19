Аарон Рэмсдейл: «Зинченко взял 4 из 5 АПЛ и знает, что нужно для победы. Он великолепен и стал важной частью «Арсенала»
Вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл похвалил полузащитника Александра Зинченко.
«Благодаря ему у команды появляется новое игровое измерение, он позволяет нам играть так, как мы хотим.
Он уже был чемпионом. Он выиграл четыре из пяти возможных титулов и знает, что необходимо для победы.
Он великолепно играет, его страсть хорошо заметна. Он с нами лишь пару месяцев, но уже стал важной частью команды», – сказал вратарь.
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больше, чем у того же Жиркова за Челси, например
Хотя по сути он сейчас один из лучших игроков Арсенала и отдаёт всего себя на поле ради эмблемы Арсенала (да косячит в защите но все знают что он в этом плане не самый надёжный).
Ошибки в обороне, в частности приходят из-за того, что у него важная роль разыгрывающего.
А футболистов которые могут высказаться и завести команду, канонирам в последнее время явно не хватало.