Аарон Рэмсдейл: «Зинченко взял 4 из 5 АПЛ и знает, что нужно для победы. Он великолепен и стал важной частью «Арсенала»

Вратарь « » похвалил полузащитника .

«Благодаря ему у команды появляется новое игровое измерение, он позволяет нам играть так, как мы хотим.

Он уже был чемпионом. Он выиграл четыре из пяти возможных титулов и знает, что необходимо для победы.

Он великолепно играет, его страсть хорошо заметна. Он с нами лишь пару месяцев, но уже стал важной частью команды», – сказал вратарь.

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