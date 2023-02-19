Эмери об Эмилиано в штрафной «Арсенала» при счете 2:3: «Не очень умно. Вратари забивают с угловых 1 гол из 100. Никогда не просил это делать»
Унаи Эмери недоволен действиями Эмилиано Мартинеса в матче с «Арсеналом».
«Арсенал» и «Астон Вилла» играли со счетом 2:2, когда Жоржиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной. После его удара мяч попал в перекладину, а затем ударился о спину Мартинеса и залетел в ворота.
Чтобы исправить ситуацию, Эмилиано пошел в штрафную «Арсенала» на угловой на последних минутах матча. Однако розыгрыш стандарта завершился подбором «Арсенала», который убежал в контратаку. Габриэл Мартинелли забил в пустые ворота, установив окончательный счет – 4:2 в пользу «Арсенала».
«Я разочарован, но я понимаю, что нам нужно время. Мы должны предъявлять определенные требования, допускать ошибки и извлекать из них уроки.
Я никогда не говорил вратарю идти и забивать гол на 92-й минуте. Возможно, я не знаком с какой-то статистикой, но вратари забивают с угловых 1 гол из 100. И, возможно, «Арсенал» забивает после 10 из 20 контратак. Сегодня это произошло.
По моему мнению, Мартинес поступил не очень умно. Это не соответствует тому, как мы хотим играть, как мы хотим бороться. Потому что мы можем играть, мы можем проиграть 2:3... Но 2:4? Нет, это плохо», – сказал Эмери в интервью BT Sport.
На послематчевой пресс-конференции Эмери вновь прокомментировал действия Мартинеса.
«Он сам решил пойти в штрафную. Игроки – главные люди на поле, но я сказал ему, что мне это не понравилось!» – заявил тренер «Астон Виллы».
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Судя по слухам и тому, что происходит, не хочет видеть Мартинеса, только вот как можно избавиться просто так от лучшего вратаря ЧМ?) Приходится выдумывать проблему там, где ее нет.
Мартинес поступил правильно, на мой взгляд. Есть шанс - нужно пытаться. Проиграл игру не он, а Эмери и команда, которые испугались счета 2:1.
Петер на Камп Ноу выиграл у центральных защитников подачу, что, опосредованно, и привело, в итоге, к ключевому голу матча.
Ну и вспоминать тут голы палопа или шмейхеля немного неуместно. Как минимум подобные голы происходят крайне редко, иначе вратари бы в каждой проигрываемой игре в концовке бегали в чужую штрафную, но что-то не видно массовых паломничеств. Это что же, все вратари идиоты не шарят, один мартинез гений который додумался?
Эми поплыл, и, мне кажется, поплыл серьезно. Если результаты Виллы не улучшатся или как минимум его статистика не станет лучше, то практически уверен, что в ближайшие несколько матчей он словит удаление.
Например, против того же Емери в ЛЧ, Барса - ПСЖ, Тер Стеген там не хило принимал участие в последних 2 атаках.