Эмери об Эмилиано в штрафной «Арсенала» при счете 2:3: «Не очень умно. Вратари забивают с угловых 1 гол из 100. Никогда не просил это делать»

недоволен действиями в матче с « ».

«Арсенал» и « » играли со счетом 2:2, когда пробил по воротам из-за пределов штрафной. После его удара мяч попал в перекладину, а затем ударился о спину Мартинеса и залетел в ворота.

Чтобы исправить ситуацию, Эмилиано пошел в штрафную «Арсенала» на угловой на последних минутах матча. Однако розыгрыш стандарта завершился подбором «Арсенала», который убежал в контратаку. Габриэл Мартинелли забил в пустые ворота, установив окончательный счет – 4:2 в пользу «Арсенала».

«Я разочарован, но я понимаю, что нам нужно время. Мы должны предъявлять определенные требования, допускать ошибки и извлекать из них уроки.

Я никогда не говорил вратарю идти и забивать гол на 92-й минуте. Возможно, я не знаком с какой-то статистикой, но вратари забивают с угловых 1 гол из 100. И, возможно, «Арсенал» забивает после 10 из 20 контратак. Сегодня это произошло.

По моему мнению, Мартинес поступил не очень умно. Это не соответствует тому, как мы хотим играть, как мы хотим бороться. Потому что мы можем играть, мы можем проиграть 2:3... Но 2:4? Нет, это плохо», – сказал Эмери в интервью BT Sport.

На послематчевой пресс-конференции Эмери вновь прокомментировал действия Мартинеса.

«Он сам решил пойти в штрафную. Игроки – главные люди на поле, но я сказал ему, что мне это не понравилось!» – заявил тренер «Астон Виллы».

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