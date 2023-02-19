Эмери об Эмилиано в штрафной «Арсенала» при счете 2:3: «Не очень умно. Вратари забивают с угловых 1 гол из 100. Никогда не просил это делать»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Унаи Эмери Эмилиано Мартинес Жоржиньо Габриэл Мартинелли Футбол

Унаи Эмери недоволен действиями Эмилиано Мартинеса в матче с «Арсеналом».

«Арсенал» и «Астон Вилла» играли со счетом 2:2, когда Жоржиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной. После его удара мяч попал в перекладину, а затем ударился о спину Мартинеса и залетел в ворота.

Чтобы исправить ситуацию, Эмилиано пошел в штрафную «Арсенала» на угловой на последних минутах матча. Однако розыгрыш стандарта завершился подбором «Арсенала», который убежал в контратаку. Габриэл Мартинелли забил в пустые ворота, установив окончательный счет – 4:2 в пользу «Арсенала».

«Я разочарован, но я понимаю, что нам нужно время. Мы должны предъявлять определенные требования, допускать ошибки и извлекать из них уроки.

Я никогда не говорил вратарю идти и забивать гол на 92-й минуте. Возможно, я не знаком с какой-то статистикой, но вратари забивают с угловых 1 гол из 100. И, возможно, «Арсенал» забивает после 10 из 20 контратак. Сегодня это произошло.

По моему мнению, Мартинес поступил не очень умно. Это не соответствует тому, как мы хотим играть, как мы хотим бороться. Потому что мы можем играть, мы можем проиграть 2:3... Но 2:4? Нет, это плохо», – сказал Эмери в интервью BT Sport.

На послематчевой пресс-конференции Эмери вновь прокомментировал действия Мартинеса.

«Он сам решил пойти в штрафную. Игроки – главные люди на поле, но я сказал ему, что мне это не понравилось!» – заявил тренер «Астон Виллы».

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69 комментариев

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AlexKhokhlov
Как человек, который в живую видел легендарный гол Алисона Вест-Брому, скажу, что вратарь в чужой штрафной в последнюю минуту при минус 1 голе это прекрасно!
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левый край
Ответ rigobersong
Вилла идет на своем месте, Мартинес играет в клубе своего уровня. Какие к нему вопросы и о какой карме ты говоришь?:) Просто хороший добротный вратарь, который никогда не орал что он лучший в мире, вот ты и завидуешь, что человек без какого-то сверхталанта чисто на эмоциях провел турнир жизни и стал Чемпионом Мира:))
То, что ты так рьяно защищаешь хама, много говорит о тебе.)
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Docentr9
Так и в пустые ворота, после похода вратаря в чужую штрафную забивают еще реже наверно.
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erabog@icloud.com
Ответ alex.peshehod@gmail.com
Не в 99-м, а в 95-м, не в ЛЧ, а в Кубке УЕФА, не в финале, а в 1/32 финала, не Баварии, а Ротору, ну и вдобавок этот гол Шмейхеля никак МЮ не помог пройти дальше. В остальном все верно:)
Хорош
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HI MARS
Ответ Камалов Шохжахон
а толку?
Золото ЧМ-2018,судейское серебро ЧМ-2022.Заявка на рекорд по голам ЧМ за всю историю и к абсолютному величию.Что тебе ещё надо?
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Артём Назмутдинов
Ответ Nightguest
В Англии разница забитых и пропущенных имеет значение
Почему
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Большой Сэми
Ответ #SharkTeam
Последняя минута, какая разница, 2-3 или 2-4?
Разница эта сыграет, когда будет равенство очков в конце сезона
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Игорь Мельников
Ответ alex.peshehod@gmail.com
Не в 99-м, а в 95-м, не в ЛЧ, а в Кубке УЕФА, не в финале, а в 1/32 финала, не Баварии, а Ротору, ну и вдобавок этот гол Шмейхеля никак МЮ не помог пройти дальше. В остальном все верно:)
А че Шмейхеля в штрафной Бавария в 99 не было?
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Франческо Тотти
Эмери неправ.
Судя по слухам и тому, что происходит, не хочет видеть Мартинеса, только вот как можно избавиться просто так от лучшего вратаря ЧМ?) Приходится выдумывать проблему там, где ее нет.
Мартинес поступил правильно, на мой взгляд. Есть шанс - нужно пытаться. Проиграл игру не он, а Эмери и команда, которые испугались счета 2:1.
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Владислав Романов
Можно подумать Мартинес до этого совершал умные поступки😁
+6
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Flash27
Ответ alex.peshehod@gmail.com
Не в 99-м, а в 95-м, не в ЛЧ, а в Кубке УЕФА, не в финале, а в 1/32 финала, не Баварии, а Ротору, ну и вдобавок этот гол Шмейхеля никак МЮ не помог пройти дальше. В остальном все верно:)
Не шмейхель, а Болт, не в Кубке УЕФА, а Усейн, и не забил гол, а бегает. А так все верно, бегает Усейн Болт
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AminO2
Ответ alex.peshehod@gmail.com
Не в 99-м, а в 95-м, не в ЛЧ, а в Кубке УЕФА, не в финале, а в 1/32 финала, не Баварии, а Ротору, ну и вдобавок этот гол Шмейхеля никак МЮ не помог пройти дальше. В остальном все верно:)
Так он разве что-то пишет про гол именно Шмейхеля? Читайте внимательно: "повысить шансы на гол после углового".
Петер на Камп Ноу выиграл у центральных защитников подачу, что, опосредованно, и привело, в итоге, к ключевому голу матча.
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Костя Киреев
Во-первых лишний пропущенный мяч это ухудшение разницы мячей, которая на дистанции может сыграть большую роль. Во-вторых моральное состояние команды тоже может пойти вниз. 3:2 или 4:2 все-таки есть разница. Ну и пресса тоже может пошуметь немного на эту тему, что явно не улучшит настроение в коллективе. Эмери как опытный тренер это понимает.
Ну и вспоминать тут голы палопа или шмейхеля немного неуместно. Как минимум подобные голы происходят крайне редко, иначе вратари бы в каждой проигрываемой игре в концовке бегали в чужую штрафную, но что-то не видно массовых паломничеств. Это что же, все вратари идиоты не шарят, один мартинез гений который додумался?
Эми поплыл, и, мне кажется, поплыл серьезно. Если результаты Виллы не улучшатся или как минимум его статистика не станет лучше, то практически уверен, что в ближайшие несколько матчей он словит удаление.
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Ahilles
Лучше бы про подающего сказал
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Denis242424
Пора этому Мартинесу быть поскромнее. После всех фортелей ЧМ. Этот автогол - тому доказательство. Кураж и лафа закончились с окончанием ЧМ. А так м.б. и работу сохранит, и неприязнь к нему уменьшится со временем, ведь его поведение на ЧМ и после, на праздновании, большинство людей (нормальные) не приняли.
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mArty-.-
Ответ Антонио Мартынов
Он имел в виду, что мог бы случится шанс сравнять и без его участия, а в данном случае уже без вариантов
Угловой был на 97-30, хотя добавили 6 минут, а остановок в дополнительное время не было
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Nightguest
Ответ LeoNeyLuis
Какая разница, 2:3 и 2:4 - все равно это проигрыш? Странное заявление Эмери
В Англии разница забитых и пропущенных имеет значение
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Камалов Шохжахон
Ответ HI MARS
Хотя бы тем что возил аргентинцев в одно рыло два ЧМ подряд
а толку?
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Пуп Ппп
Ответ HI MARS
Взял и признал что половина голов Лео левые(((
В футболе для меня голы не важны. мне важно как играет сам игрок какой у него дриблинг и мощь и зрелищность . Месси в этом номер один в мире. даже без левых пенок. оставь Рональду на базе и тренеруй его 100 лет он всё равно не будет играть как Месси . потому что у Месси талант от бога и то что он великий это уж точно не благодаря голам а благодаря его фантастической игре в своё время конечно . но возраст никого не щадит ему 35 уже. он уже свое отыграл и всем всё доказал. только школота тут будет бесноватся вечно. этот как Рональдиньо поиграл 2-3 сезона и его запомнили как великого. выйграл всё что можно и потерял мотивацию. он как Рональду не умолял Марсель Наполи и клубы Европы взять его в ЛЧ что бы забить пару пенок в ЛЧ. вот в чем величие футболистов. кому то надо всего 2-3 года а кому то и до 45 лет надо играть что бы доказать ну что он хоть что то может.
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vova123456
Ответ Тимофей Кушнир
Унаи, лучше повысить шансы на гол после углового на 1%, чем сдаться и просто мячик катать. Примеров масса, например Шмейхель в финале ЛЧ 1999
Тем более есть же случаи когда вратари в этих ситуациях хоть и не забивают, но сильно помогают.
Например, против того же Емери в ЛЧ, Барса - ПСЖ, Тер Стеген там не хило принимал участие в последних 2 атаках.
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Доктор Гаус
Все правильно Мартинес делал. Это была последняя атака Виллы (даже с учётом гола играли чуть больше минуты). Ради разницы мячей в таблице мариновать вратаря в таких ситуациях не вижу смысла.
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Armen Azaryan
Ответ alex.peshehod@gmail.com
Не в 99-м, а в 95-м, не в ЛЧ, а в Кубке УЕФА, не в финале, а в 1/32 финала, не Баварии, а Ротору, ну и вдобавок этот гол Шмейхеля никак МЮ не помог пройти дальше. В остальном все верно:)
В 99-ом Шмейхель головий скидку сделал при голе. Так что он в какой то степени прав
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Alexander Yavriantz
видимо ищет повод усадить его на лавку, вряд ли озвученная претензия обоснована.
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Ekkart
Правильно сделал Мартинес, что не спросил разрешения.
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Жаргал Шадапов
Эмери, скажи это Беккеру
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