Суд снял с экс-вингера «Боки» Вильи обвинения по делу о сексуальном насилии. Его бывшая девушка заявила, что «смирилась» с инцидентом
Напомним, Росио Тамара Дольдан, бывшая девушка Себастьяна Вильи, обвиняла его в насилии на сексуальной почве и покушении на убийство – она утверждала, что инцидент произошел 21 июня 2021 года. В тот момент вингер играл за «Бока Хуниорс».
Суд принял решение прекратить рассмотрение дела после того, как заявительница заявила, что она «смирилась» с данным инцидентом. По ее словам, и она, и прокурор решили не возбуждать дело.
Судьи постановили, что в ходе расследования не было обнаружено других доказательств, которые подтверждали бы факт насилия со стороны футболиста. Обвинения с него сняли.
В апреле прошлого года Дольдан достигла соглашения с Виллой о выплате компенсации. Позже женщина и ее адвокат Роберто Кастильо попросили суд прекратить разбирательство, поскольку «будут раскрыты личные вопросы». Хотя устные прения продолжились, заявительница предпочла не давать показаний.
В данный момент Вилья выступает за «Индепендьенте Ривадавия» в чемпионате Аргентины.