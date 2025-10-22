Суд снял с экс-вингера «Боки» Вильи обвинения по делу о сексуальном насилии. Его бывшая девушка заявила, что «смирилась» с инцидентом

С колумбийского футболиста сняли обвинения в сексуальном насилии.

Напомним, Росио Тамара Дольдан, бывшая девушка Себастьяна Вильи , обвиняла его в насилии на сексуальной почве и покушении на убийство – она утверждала, что инцидент произошел 21 июня 2021 года. В тот момент вингер играл за «Бока Хуниорс ».

Суд принял решение прекратить рассмотрение дела после того, как заявительница заявила, что она «смирилась» с данным инцидентом. По ее словам, и она, и прокурор решили не возбуждать дело.

Судьи постановили, что в ходе расследования не было обнаружено других доказательств, которые подтверждали бы факт насилия со стороны футболиста. Обвинения с него сняли.

В апреле прошлого года Дольдан достигла соглашения с Виллой о выплате компенсации. Позже женщина и ее адвокат Роберто Кастильо попросили суд прекратить разбирательство, поскольку «будут раскрыты личные вопросы». Хотя устные прения продолжились, заявительница предпочла не давать показаний.

В данный момент Вилья выступает за «Индепендьенте Ривадавия » в чемпионате Аргентины.