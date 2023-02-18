Артета про 4:2 с «Астон Виллой»: «Арсенал» доминировал во 2-м тайме, создавал момент за моментом. Жоржиньо сотворил волшебство»

Теги Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал Жоржиньо Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Астон Виллой» (4:2).

«Мы проявили характер и сумели дважды вернуться в игру и одержать победу. Мы должны вынести урок, особенно из первого тайма, когда мы неправильно делали простые вещи и позволили сопернику легко нам забить. Но в перерыве мы поговорили, подняли нашу планку и после этого начали делать то, что должны.

В первом тайме мы, оставляя свободные зоны, теряли мяч и позволяли Уоткинсу действовать один на один на левом фланге. У «Астон Виллы» было два удара – и она забила два гола. Надо отдать ей должное.

Но во втором тайме мы создавали момент за моментом, доминировали. Нам потребовалось волшебство – и Жоржиньо его сотворил.

Если хочешь быть на вершине, нужно уметь побеждать по-разному. Надо уметь забивать на 94-й минуте и делать камбэк», – сказал Артета в эфире BT Sport.

«Арсенал» камбэком вернулся в лидеры АПЛ. От сюжета в шоке даже Том Хэнкс

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5 комментариев

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EmptyGuitar1753
Ответ geoo9
выглядело как отскок , вратарь тащил, в целом игра равная не так как в начале сезона где арсенал рвал всех
Какой отскок? Во втором тайме Арсенал смял Виллу, подвела реализация
+7
-1
+6
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Wekil Halylow
Как хочется чтобы Арсенал выйграл АПЛ COYG
+8
-2
+6
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geoo9
выглядело как отскок , вратарь тащил, в целом игра равная не так как в начале сезона где арсенал рвал всех
+1
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EmptyGuitar1753
Забей Эдегор тогда, можно было избежать всей драмы)
+2
-1
+1
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blaugrano
Это доминирование уже вышло из-под контроля.
+7
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+4
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