Неймар может пропустить 3 недели из-за травмы голеностопа, участие в игре в «Баварией» под вопросом

Стали известны примерные сроки возвращения форварда « » Неймара после травмы.

Главный тренер Кристоф Гальтье сообщил, что у бразильца, скорее всего, растяжение связок голеностопа. По сведениям Le Parisien, в таком случае игрок пропустит от недели до трех, что ставит под вопрос его участие в ответном матче с «Баварией» в Лиге чемпионов 8 марта.

Также допускается, что Неймар выбыл на гораздо более длительный срок, поскольку такое повреждение у него не впервые.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел 20 матчей в 1 и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞