Неймар может пропустить 3 недели из-за травмы голеностопа, участие в игре в «Баварией» под вопросом

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Неймар Здоровье Футбол

Стали известны примерные сроки возвращения форварда «ПСЖ» Неймара после травмы.

Главный тренер Кристоф Гальтье сообщил, что у бразильца, скорее всего, растяжение связок голеностопа. По сведениям Le Parisien, в таком случае игрок пропустит от недели до трех, что ставит под вопрос его участие в ответном матче с «Баварией» в Лиге чемпионов 8 марта.

Также допускается, что Неймар выбыл на гораздо более длительный срок, поскольку такое повреждение у него не впервые.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел 20 матчей в Лиге 1 и забил 13 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞

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28 комментариев

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AnMe
Связка 2х норм: Лео создаст момент, а Мбаппе реализует. Только как это сделать с такой дырой в полузащите и защите? Надеюсь Гальтье что-то да придумает, хоть и фиг знает как
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заратустра-будрайтис
Ответ Barsa! bolshe chem klub
чтобы там не говорили про него, Неймар реально потеря для ПСЖ. тем более в Баварии Комана не будет
Кто сказал, что Комана не будет? У него легкая травма, к ПСЖ будет готов, а еще будет Мане и возможно Мазрауи
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Deeeemayo
Ответ Илья Панченко-Трюх
Без Неймара у Псж нет шансов. С Марселе тоже - не будет и Мбаппе, к него за 4 жёлтых дисквалификация
Согласен, будет потно.
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Deeeemayo
Ответ Vitalik Barbacari
так кому интересно) может забыли но день рождения его сестры 11 марта...наверное очень грустит что прийдёться всё это время лечится где-то в Бразилий пока команда сливаеться в ЛЧ.
Какой же ты смешной и остроумный
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Deeeemayo
Ответ simplehumble
Усиление для ПСЖ
Ага смешно , Неймар лучший в мире по г+а помимо Холланда
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Deeeemayo
Ответ porosenochek
Значит прессинговать не будут только двое...
Та Неймар прессинг машина без шуток , к чему такая критика
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Vitalik Barbacari
так кому интересно) может забыли но день рождения его сестры 11 марта...наверное очень грустит что прийдёться всё это время лечится где-то в Бразилий пока команда сливаеться в ЛЧ.
+1
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+1
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Илья Панченко-Трюх
Ответ Алексей Иванов
У ПСЖ появились шансы против Баварии,минимум ничейку точно зацепят
Без Неймара у Псж нет шансов. С Марселе тоже - не будет и Мбаппе, к него за 4 жёлтых дисквалификация
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Алексей Иванов
У ПСЖ появились шансы против Баварии,минимум ничейку точно зацепят
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Men77
Ответ chouchou
У Нуну – растяжение медиальной коллатеральной связки, это не кажется слишком серьезным. - сказал Галтье
ну тогда норм. а то в первом матче с баварией очень понравился. Вообще хороший игрок, но по моему травмируется часто
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МТБ
Традиционная травма Неймара в феврале. Ждём в Бразилии
+2
-3
-1
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chouchou
Ответ Men77
а с Нуну Мендешем что? Это потеря может даже весомей
У Нуну – растяжение медиальной коллатеральной связки, это не кажется слишком серьезным. - сказал Галтье
+2
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+2
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karlsson27
Неприятная потеря
0
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Кирилл Голивец
Ответ Barsa! bolshe chem klub
чтобы там не говорили про него, Неймар реально потеря для ПСЖ. тем более в Баварии Комана не будет
И Павара
+1
0
+1
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@vitaliy_top
Ответ Barsa! bolshe chem klub
чтобы там не говорили про него, Неймар реально потеря для ПСЖ. тем более в Баварии Комана не будет
Будет Коман
+3
0
+3
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Амин Чич
Ответ Barsa! bolshe chem klub
чтобы там не говорили про него, Неймар реально потеря для ПСЖ. тем более в Баварии Комана не будет
зато Мане будет
+7
-2
+5
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Men77
а с Нуну Мендешем что? Это потеря может даже весомей
+2
-3
-1
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Black Phoenix
Традиция перед важными играми в плей-офф ЛЧ соблюдена (с)
+1
-2
-1
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Barsa! bolshe chem klub
чтобы там не говорили про него, Неймар реально потеря для ПСЖ.

тем более в Баварии Комана не будет
+24
-3
+21
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simplehumble
Усиление для ПСЖ
+1
-1
0
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porosenochek
Значит прессинговать не будут только двое...
+4
-2
+2
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flash166
Классика , Неймар и день рождение сестры. Он никогда не играет в это время
+1
-2
-1
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AstaAsta
По вопросам возвращения надо ориентироваться на Гальтье. Если скажет что пропустит ЛЧ Неймар, то ждём бразильца как минимум с замены против Баварии!
0
-1
-1
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Игорь Климов
Полноценного и восстановления Неймару!
+1
-3
-2
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udiekemen
Ответ Андрей Хенто
На фотографии, да и в динамике выглядело очень жёстко, здоровья Неймару.
Хейтеры щас напишут : ведь скоро днюха у сестры🗿это ненормально
+5
-4
+1
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