Окружение Неймара надеется, что он сыграет с «Баварией». Восстановление после травмы может занять до 3 недель

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Неймар Юго Экитик Футбол

Окружение Неймара надеется, что он успеет восстановиться к матчу против «Баварии».

В матче Лиги 1 против «Лилля» форвард получил травму голеностопа. Неймара унесли с поля на носилках, а на 51-й минуте вместо него на поле вышел Юго Экитик. По итогам обследования у бразильца было диагностировано растяжение связок, повторное обследование будет проведено через 2 дня.

Как сообщает L’Equipe, окружение игрока надеется, что восстановление займет не более трех недель, и Неймар сможет сыграть в ответном матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» состоится 8 марта. В первом матче «ПСЖ» уступил со счетом 0:1.

Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞

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9 комментариев

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Кот Ученый
вам не нужен Неймар, боссы Парижа, вам нужен официальный гоат всего спорта и эталон личности спортсмена и человека Роналду сииииииииу
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Kemal Gul
Ответ Вечно Молодой
а сам Неймар, наверное, надеется, что не сыграет))
Хорошо, что матч 8-го, а не 11-го. Там др у его сестры, а значит ноль шансов на выход на поле независимо от травмы)
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Parce
Надо на консультацию к нагельсману, он то знает
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Parce
Ответ Вечно Молодой
а сам Неймар, наверное, надеется, что не сыграет))
Что за бред? Неймар в основном пропускает матчи из-за большого количества травм, а день рождение сестры раз в году, ничего серьезного
+1
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+1
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Манюшный
Какая нахрен «Бавария»?! Там у сестры день рождения! Билет куплен и травма как раз по расписанию, в соответствии с планом на сезон.
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onegin2007
Окружение Неймара вообще надеется, что Неймар ещё долго будет играть в футбол и содержать всех их.
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Вечно Молодой
а сам Неймар, наверное, надеется, что не сыграет))
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-2
-2
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Kemal Gul
На замедленном повторе голеностоп выглядел страшно. Хорошо, если ничего серьёзного. Кто бы как к нему ни относился, Неймар - топ-игрок, который делает шоу для нас с вами. И нам же будет лучше, если в таком топ-матче будут играть все сильнейшие у обеих команд
+6
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+6
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Swimming guru
После такой фотографии, прогнозы утешающие.
0
-1
-1
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