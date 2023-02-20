Окружение Неймара надеется, что он сыграет с «Баварией». Восстановление после травмы может занять до 3 недель

Окружение Неймара надеется, что он успеет восстановиться к матчу против «Баварии».

В матче Лиги 1 против «Лилля» форвард получил травму голеностопа. Неймара унесли с поля на носилках, а на 51-й минуте вместо него на поле вышел . По итогам обследования у бразильца было диагностировано растяжение связок, повторное обследование будет проведено через 2 дня.

Как сообщает L’Equipe, окружение игрока надеется, что восстановление займет не более трех недель, и Неймар сможет сыграть в ответном матче с «Баварией» в чемпионов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» состоится 8 марта. В первом матче « » уступил со счетом 0:1.

Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞