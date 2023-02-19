«ПСЖ» подтвердил, что у Неймара растяжение связок голеностопа. Перелома нет

Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы Неймар Нуну Мендеш Здоровье Футбол

«ПСЖ» опубликовал заявление о состоянии форварда Неймара, травмировавшего ногу.

По итогам обследования у бразильца диагностировано растяжение связок голеностопа. Перелома не выявлено. Повторная оценка будет дана через двое суток.

Также сообщается о небольшом растяжении внутренней связки правого колена у защитника Нуну Мендеша.

Оба футболиста получили повреждения в матче с «Лиллем» (4:3) в 24-м туре чемпионата Франции.

Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞

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25 комментариев

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Александр Тихомиров
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Ждём восстановления к ответной игре ЛЧ. Здоровья
это врядли, 8-9 недель срок восстановления
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Deeeemayo
Ребят отличная новость в плане что травма не серьёзная и есть шансы на игру с Баварией! Вдруг меня кто-то не понял.
А почему пояснение написано не заглавными буквами?
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здоровяк
Это минимум месяц
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Ilya Krapivchenko
Ответ grek087
Вы все тут до сих пор считаете, что посещение ночью фастфуда и покерный турнир для спортсмена лучше чем режим?! Я все ещё считаю что нет и эта микротравма прямое следствие неподобающего поведения вне поля. Если ты профи, то значит ты профи 24/7 а не 90 невзрачных минут с Баварией. А если шоумен так уходи с большого футбола, езжай к арабам или в МЛС, но не смеши своё безумное глорье!
Так он и ушёл к арабам, псг этот тот же млс где играют ради заработка а не кубков
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Юлия Ким
Ответ Vitalik Barbacari
Перелома нет а вот день рождения сестры есть
ДР сестры 11 марта, так что мимо
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Deeeemayo
Ответ Deeeemayo
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!
Ребят отличная новость в плане что травма не серьёзная и есть шансы на игру с Баварией! Вдруг меня кто-то не понял.
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Tazemyrat Kemalow
Против ПСЖ играют грубо, это не удивительно что у них частые проблемы с травмамы. Соперники ПСЖ таким образом выдавливают игроков ПСЖ, по этому нужны крепкие полузащитникы! Без крепких полузащитников терминаторов в переди деже Пеле с Марадоной не поможет! Из тех кто есть в ПСЖ только Вератти достоин играть!
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Арман Бижанов
Ответ Локуся
Лишь бы свой гениальный коммент аписать, стопа под 90гр выгнулась, а вам всё смешно. Авторитетно заявляю как сидящий дома после 2-х лодыжечного перелома.
Правильно написал. В замедленном повторе жутко выглядело, хорошо что без перелома
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Игорь Климов
Ответ иц а мэн
Секта кринжи в трауре
Да, но точнее будет сказать - Сектор Кринжа7)
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grek087
Вы все тут до сих пор считаете, что посещение ночью фастфуда и покерный турнир для спортсмена лучше чем режим?! Я все ещё считаю что нет и эта микротравма прямое следствие неподобающего поведения вне поля. Если ты профи, то значит ты профи 24/7 а не 90 невзрачных минут с Баварией. А если шоумен так уходи с большого футбола, езжай к арабам или в МЛС, но не смеши своё безумное глорье!
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chouchou
Ответ Streetbor
а в Бразилии стартовал карнавал..
на костылях думаете комфортно зажигать?
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иц а мэн
Секта кринжи в трауре
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AF007
Хрусталик. Каждую весну одно и то же. Надоело
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Deeeemayo
Ответ Vitalik Barbacari
Фанаты Баварий молятся чтобы Неймар играл против них наверное))
Они терпилы или мазохисты? по твоему мнению диванного критика.
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Локуся
Ответ Vitalik Barbacari
Перелома нет а вот день рождения сестры есть
Лишь бы свой гениальный коммент аписать, стопа под 90гр выгнулась, а вам всё смешно. Авторитетно заявляю как сидящий дома после 2-х лодыжечного перелома.
+20
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Мафусаил Бен
Ответ Бестрофейник 19/20
Восстановится 10 марта
Нет, 11 у сестры день рождения!
+1
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Vitalik Barbacari
Фанаты Баварий молятся чтобы Неймар играл против них наверное))
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-1
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Hella black
Жаль Нея,сегодня очень старался и был продуктивен. Скорейшего выздоровления
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Бестрофейник 19/20
Восстановится 10 марта
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пошлю любого, кто против футбола!
Ждём восстановления к ответной игре ЛЧ. Здоровья
+14
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Vitalik Barbacari
Перелома нет а вот день рождения сестры есть
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-8
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Streetbor
а в Бразилии стартовал карнавал..
+2
-3
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error505
Отличная новость! Ждём на матче с Баварией!
+3
-1
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Барсик Юрана
Без старой школы Мбапе ноль
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deeeemayo
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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