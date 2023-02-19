«ПСЖ» подтвердил, что у Неймара растяжение связок голеностопа. Перелома нет
«ПСЖ» опубликовал заявление о состоянии форварда Неймара, травмировавшего ногу.
По итогам обследования у бразильца диагностировано растяжение связок голеностопа. Перелома не выявлено. Повторная оценка будет дана через двое суток.
Также сообщается о небольшом растяжении внутренней связки правого колена у защитника Нуну Мендеша.
Оба футболиста получили повреждения в матче с «Лиллем» (4:3) в 24-м туре чемпионата Франции.
Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞
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