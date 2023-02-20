Мерсон о кризисе «Челси»: «Не думаю, что это закончится. Они купили целый грузовик индивидуальностей, но не купили никого для команды. Только дриблеров»

Теги Челси премьер-лига Англия Саутгемптон Пол Мерсон Грэм Поттер Энцо Фернандес Футбол

Пол Мерсон высказался о кризисе, который переживает «Челси».

«Я не думаю, что это закончится. Боюсь, они купили целый грузовик индивидуальностей, но не купили никого для команды. Только дриблеров.

Забудьте об Энцо Фернандесе, это топ-игрок, который держит на себе полузащиту, но остальные... Маунт играл [с «Саутгемптоном»], и его просто съели. Люди просто шли в дриблинг, не было никаких фаз игры. Только когда на поле вышел Кай Хавертц и начал взаимодействовать с Феликсом и Стерлингом, появились какие-то намеки на игру.

Но я не считаю, что это прекратится. Думаю, Грэма Поттера ждет серьезный, серьезный, серьезный разговор. Фанаты «Челси» будут злиться, они не хотят слышать что-то в духе: «Ой, у «Саутгемптона» новый тренер, и им это помогло».

Если вы не обыгрываете «Саутгемптон» дома, то их вратарь должен быть лучшим игроком матча. А это было не так», – сказал бывший нападающий «Арсенала» для Sky Sports.

После назначения Грэма Поттера на пост главного тренера «Челси» выиграл лишь 9 из 25 матчей.

В 10 последних играх «Челси» одержал 1 победу. В Премьер-лиге лондонский клуб идет 10-м, имея 31 очко.

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19 комментариев

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moldfan
Ну это такие набросы уже откровенные.

Странный вывод. Фернандес как раз супер командный игрок. Да и что вообще знает, командный, крайние инсайдеры и должны быть хороши индивидуально. Но вообще тот-же Мудрик довольно охотно играет в стеночки заменяет Кукурелью. Бадиашиль дриблер ?

Проблема в Челси точно такая же как была и до Зимней трансферной закупки. Ничего категорический не изменилось. Челси провалила первый круг не из-за отсутствия хороших игроков. а из-за отсутствия игры. Ее нет и сейчас.

У Поттера определенно не получается пока. К сожалению.
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Виталий Желтоусов
Ответ Merdan Jumageldiyev
третий приход Моуринью помог бы клубу
я имел ввиду Моуринью - как тренера на то время 2005 год. Сейчас он уже не тот.
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deadjoker
Бред. Индивидуально там как раз очень мало кто может тянуть команду.
Купленные игроки, за исключением мудрика и мадуэке, как раз очень командные, поэтому когда не выстроена игра они выглядят плохо.
Ну а Мудрик с мадуэке для того чтобы показать яркую игру должны получать комфортные условия, а их нет потому что нет игры. А без пространства они не умеют.
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Zerocool789
Ответ Мукунку хороший
Сломали империю Абрамовича,сожрали Тухеля….Поставили физрука,купили шлака…а потом- ой.. не работает)))
Так Абрамович сам отдал, ведь империя его была построена на ворванные деньги, так что думаю, не обиделся Роман.

А так да, клуб лихорадит, несмотря на внушительный состав.
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Мукунку хороший
Ответ Merdan Jumageldiyev
третий приход Моуринью помог бы клубу
… забрав неустойку и благополучно свалив через годик..
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Merdan Jumageldiyev
Ответ Born is the King
Какой дичайший бред. Энцо, Стерлинг,Зиеш, Хавертц итп все они командные игроки. Тем более Тухель создал костяк из игроков которые работали на команду, а не ради личной статы.В многом из за этого штатный пенальтист в Челси не менялся годами хотя Жоржиньо достаточно их не реализовал. Но англичане и 19 клубов АПЛ будут продолжать защищать короля физруков
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Мукунку хороший
Сломали империю Абрамовича,сожрали Тухеля….Поставили физрука,купили шлака…а потом- ой.. не работает)))
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Merdan Jumageldiyev
Ответ Виталий Желтоусов
Самое главное это то что у Челси нет тренера. Когда пришёл Абрамович, то он первым делом пригласил Моуринью.
третий приход Моуринью помог бы клубу
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Alex Muratov
Дриблеров с нулём удачных попыток дриблинга на всех)
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Merdan Jumageldiyev
Вот уже с 2004 болею за Челси, и мне стыдно за тренера и за команду первые за 19 лет.
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Amalfitano
Просто не надо было увольнять Тухеля. И игра бы наладилась, и бессмысленных трансферов в таком количестве не было бы.
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Виталий Желтоусов
Самое главное это то что у Челси нет тренера.
Когда пришёл Абрамович, то он первым делом пригласил Моуринью.
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Волына+колына
Ответ Dexter Dallas
Я вот что подумал. А если бы челси напару с мудрецом купили керзаняна или как там его. Выливалось ли бы столько желчи на мудрика и на челси? Или патриотический угар был бы не на столько развит?
Мудрец? А может чмудрик?
+2
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Гамаль Хайдаров
Купили грузовик индивидуальностей, дриблеров, топ игроков и Мудрика
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Nuraly Amirov
Ответ Born is the King
Какой дичайший бред. Энцо, Стерлинг,Зиеш, Хавертц итп все они командные игроки. Тем более Тухель создал костяк из игроков которые работали на команду, а не ради личной статы.В многом из за этого штатный пенальтист в Челси не менялся годами хотя Жоржиньо достаточно их не реализовал. Но англичане и 19 клубов АПЛ будут продолжать защищать короля физруков
Я извиняюсь, а король физиков - это кто?
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vjp6cmm2f9
Ответ Dexter Dallas
Я вот что подумал. А если бы челси напару с мудрецом купили керзаняна или как там его. Выливалось ли бы столько желчи на мудрика и на челси? Или патриотический угар был бы не на столько развит?
Был бы русски игрок в Челси, ты бы первом его поливал грязью. Не строй из себя свитого 🤦‍♂️
+10
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Dexter Dallas
Я вот что подумал. А если бы челси напару с мудрецом купили керзаняна или как там его. Выливалось ли бы столько желчи на мудрика и на челси? Или патриотический угар был бы не на столько развит?
+2
-5
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Philadelphia51
Хоть Абрамовича и поливают все , при нем Челси на такое дно не спускался и заставлял считаться с ними как в финансовом так и в игровом плане , а сейчас это просто мешок не дающий меньше 100ки за любое полено ! Селекция мирового уровня
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Born is the King
Какой дичайший бред. Энцо, Стерлинг,Зиеш, Хавертц итп все они командные игроки. Тем более Тухель создал костяк из игроков которые работали на команду, а не ради личной статы.В многом из за этого штатный пенальтист в Челси не менялся годами хотя Жоржиньо достаточно их не реализовал.

Но англичане и 19 клубов АПЛ будут продолжать защищать короля физруков
+3
-2
+1
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