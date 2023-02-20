Мерсон о кризисе «Челси»: «Не думаю, что это закончится. Они купили целый грузовик индивидуальностей, но не купили никого для команды. Только дриблеров»
Пол Мерсон высказался о кризисе, который переживает «Челси».
«Я не думаю, что это закончится. Боюсь, они купили целый грузовик индивидуальностей, но не купили никого для команды. Только дриблеров.
Забудьте об Энцо Фернандесе, это топ-игрок, который держит на себе полузащиту, но остальные... Маунт играл [с «Саутгемптоном»], и его просто съели. Люди просто шли в дриблинг, не было никаких фаз игры. Только когда на поле вышел Кай Хавертц и начал взаимодействовать с Феликсом и Стерлингом, появились какие-то намеки на игру.
Но я не считаю, что это прекратится. Думаю, Грэма Поттера ждет серьезный, серьезный, серьезный разговор. Фанаты «Челси» будут злиться, они не хотят слышать что-то в духе: «Ой, у «Саутгемптона» новый тренер, и им это помогло».
Если вы не обыгрываете «Саутгемптон» дома, то их вратарь должен быть лучшим игроком матча. А это было не так», – сказал бывший нападающий «Арсенала» для Sky Sports.
После назначения Грэма Поттера на пост главного тренера «Челси» выиграл лишь 9 из 25 матчей.
В 10 последних играх «Челси» одержал 1 победу. В Премьер-лиге лондонский клуб идет 10-м, имея 31 очко.
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Странный вывод. Фернандес как раз супер командный игрок. Да и что вообще знает, командный, крайние инсайдеры и должны быть хороши индивидуально. Но вообще тот-же Мудрик довольно охотно играет в стеночки заменяет Кукурелью. Бадиашиль дриблер ?
Проблема в Челси точно такая же как была и до Зимней трансферной закупки. Ничего категорический не изменилось. Челси провалила первый круг не из-за отсутствия хороших игроков. а из-за отсутствия игры. Ее нет и сейчас.
У Поттера определенно не получается пока. К сожалению.
Купленные игроки, за исключением мудрика и мадуэке, как раз очень командные, поэтому когда не выстроена игра они выглядят плохо.
Ну а Мудрик с мадуэке для того чтобы показать яркую игру должны получать комфортные условия, а их нет потому что нет игры. А без пространства они не умеют.
А так да, клуб лихорадит, несмотря на внушительный состав.
Когда пришёл Абрамович, то он первым делом пригласил Моуринью.
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