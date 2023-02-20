Мерсон о кризисе «Челси»: «Не думаю, что это закончится. Они купили целый грузовик индивидуальностей, но не купили никого для команды. Только дриблеров»

высказался о кризисе, который переживает «Челси».

«Я не думаю, что это закончится. Боюсь, они купили целый грузовик индивидуальностей, но не купили никого для команды. Только дриблеров.

Забудьте об , это топ-игрок, который держит на себе полузащиту, но остальные... Маунт играл [с « »], и его просто съели. Люди просто шли в дриблинг, не было никаких фаз игры. Только когда на поле вышел Кай Хавертц и начал взаимодействовать с Феликсом и Стерлингом, появились какие-то намеки на игру.

Но я не считаю, что это прекратится. Думаю, Грэма Поттера ждет серьезный, серьезный, серьезный разговор. Фанаты «Челси» будут злиться, они не хотят слышать что-то в духе: «Ой, у «Саутгемптона» новый тренер, и им это помогло».

Если вы не обыгрываете «Саутгемптон» дома, то их вратарь должен быть лучшим игроком матча. А это было не так», – сказал бывший нападающий «Арсенала» для Sky Sports.

После назначения на пост главного тренера «Челси» выиграл лишь 9 из 25 матчей.

В 10 последних играх «Челси» одержал 1 победу. В Премьер-лиге лондонский клуб идет 10-м, имея 31 очко.

«Челси» проиграл 20-й команде АПЛ. Аспиликуэта получил ногой по лицу и потерял сознание прямо на поле