Аспиликуэта проведет ночь в больнице после удара в голову от Мара. Защитник «Челси» в сознании

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Саутгемптон Сесар Аспиликуэта Грэм Поттер Здоровье Секу Мара Футбол

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта ближайшую ночь проведет в больнице.

На 74-й минуте матча 24-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1) испанец получил удар ногой в голову от нападающего Секу Мара. На протяжении 9 минут ему оказывали помощь, а затем унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас.

«К счастью, он в сознании. Он находится в больнице. Он пообщался с женой, насколько я знаю.

Мы просто следим за ним и переживаем. Это было неприятное зрелище», – сказал главный тренер «Челси» Грэм Поттер.

«Челси» проиграл 20-й команде АПЛ. Аспиликуэта получил ногой по лицу и потерял сознание прямо на поле

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4 комментария

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Андрей Хенто
Ответ Under
в каком плане обошлось? не умер? вроде же в новости написано только, что в сознании, не более того ни про переломы, ни про сроки возвращения никакой информации
В плане того, что пришёл в себя и общается с родственниками, после такого сокрушительного удара всякое могло случиться.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ Андрей Хенто
Прекрасно, что все обошлось. Здоровья, Аспи и скорейшего возвращения.
в каком плане обошлось?
не умер?
вроде же в новости написано только, что в сознании, не более того
ни про переломы, ни про сроки возвращения никакой информации
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NottinghamForest79
здоровья
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Прекрасно, что все обошлось. Здоровья, Аспи и скорейшего возвращения.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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