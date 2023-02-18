Аспиликуэта проведет ночь в больнице после удара в голову от Мара. Защитник «Челси» в сознании
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта ближайшую ночь проведет в больнице.
На 74-й минуте матча 24-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1) испанец получил удар ногой в голову от нападающего Секу Мара. На протяжении 9 минут ему оказывали помощь, а затем унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас.
«К счастью, он в сознании. Он находится в больнице. Он пообщался с женой, насколько я знаю.
Мы просто следим за ним и переживаем. Это было неприятное зрелище», – сказал главный тренер «Челси» Грэм Поттер.
«Челси» проиграл 20-й команде АПЛ. Аспиликуэта получил ногой по лицу и потерял сознание прямо на поле
не умер?
вроде же в новости написано только, что в сознании, не более того
ни про переломы, ни про сроки возвращения никакой информации