Аспиликуэта проведет ночь в больнице после удара в голову от Мара. Защитник «Челси» в сознании

Защитник «Челси» ближайшую ночь проведет в больнице.

На 74-й минуте матча 24-го тура АПЛ против « » (0:1) испанец получил удар ногой в голову от нападающего Секу Мара. На протяжении 9 минут ему оказывали помощь, а затем унесли на носилках, наложив на шею фиксирующий каркас.

«К счастью, он в сознании. Он находится в больнице. Он пообщался с женой, насколько я знаю.

Мы просто следим за ним и переживаем. Это было неприятное зрелище», – сказал главный тренер «Челси» Грэм Поттер.

«Челси» проиграл 20-й команде АПЛ. Аспиликуэта получил ногой по лицу и потерял сознание прямо на поле