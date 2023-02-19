Поттер о результатах «Челси»: «Кто-то скажет, что проблема во мне. Не думаю, что это так, но я не настолько самонадеян, чтобы сказать, что такое мнение не стоит озвучивать»

Теги Челси премьер-лига Англия Саутгемптон Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер высказался о критике после поражения «Челси» от «Саутгемптона» (0:1) в АПЛ.

«Уверен, будут те, кто скажет, что проблема во мне. Это абсолютно точно. Не думаю, что они правы, но я не настолько самонадеян, чтобы сказать, что такое мнение не стоит озвучивать. Моя работа – помогать команде, продолжать работать.

Нам пришлось внести некоторые изменения. В первом тайме мы действительно сделали шаг назад в нашей игре. Во втором тайме мы хорошо отреагировали на ситуацию, но этого было недостаточно», – сказал тренер «Челси».

У «Челси» 1 победа в 10 последних играх. Команда Поттера не выигрывает 5 матчей подряд.

В Премьер-лиге лондонский клуб идет 10-м, имея 31 очко.

«Челси» проиграл 20-й команде АПЛ. Аспиликуэта получил ногой по лицу и потерял сознание прямо на поле

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28 комментариев

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Balt
1 победа в 10 матчах. Это провал. Ладно качество игры, это дело наживное, но результата никакого. Обычно смена тренера хоть как-то оживляет команду, но тут просто со свистом летят. Как-будто вместо пилота самолёта за штурвал посадили случайного пассажира который на призыв сесть на место пилота просто руку поднял.
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Rrromario
заменить топового тренера на вот такое, чего уж тут удивляться, даже если этот комментарий взять, то не очень понятно, что Поттер сказать хотел, вероятно, он также установки перед игрой дает, потому и такой результат
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Ol1
Я только с третьего прочтения осилил заголовок...или я тупой настолько, или остальные талантливые)
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forward1988
Если к примеру этот Челси возьмёт лч в этом сезоне,то Поттера можно признать гением,а если откровенно вылет от Боруссии будет приговором.
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avAngard
Ответ vjp6cmm2f9
Грэм Поттер : Проблема в траве, она слишком зеленая 🥷
Грэм Поттер :"Все мои мысли были заняты конфликтом Шинника-Миная. Это очень ужасно! "
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stason79
Ответ vjp6cmm2f9
Точно, мало за мудрушку заплатили!
накупили разной разности как в CM
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vjp6cmm2f9
Ответ stason79
проблема в Путине
Точно, мало за мудрушку заплатили!
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stason79
проблема в Путине
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Born is the King
Вообще Поттер это наказание Боули за то что так поступил с Тухелем , который защищал Челси во время санкций и бросался на любого кто критиковал клуб. Челси в Инстаграме удаляет все комментарии где упоминается имя Тухеля
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Ummash
По моему пора прокладку менять на этой машине называемом ФК Челси между рулем и сидением
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vjp6cmm2f9
Ответ HI MARS
Кто-то скажет что Барселона судейский клуб.И я с ними согласен
Этому чудику больше не наливать!
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Адам Цевич
Как болельщик Челси с 20 летним стажем, скажу, что очень хочу его увольнения. Бывали результаты похожие у других тренеров, но очень редко и не с такой прям убогой игрой при таком дорогом составе. Абсолютно средний или даже ниже среднего тренер, совсем не для Челси. Брайтон его максимум на данный момент. Поскорее бы он ушёл и неадекватный Боуэли вместе с ним
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blaugrano
Поттер, говорят, ты раскис..
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vjp6cmm2f9
Грэм Поттер : Проблема в траве, она слишком зеленая 🥷
+4
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Фёдор Кузнецов
Боули просто сказал Челси танковать за высокие пики на драфте
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ОттоДракула
Гарри, ты физрук!
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Химчанин Юран
Проблема не во мне, нужно серьёзное усиление состава!
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Sevuska
Да , у Челси были шансы во втором тайме , но реализовывать их оказалось некому , и в этом вина тренера в том числе .
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Алекс Мелкумян
Какой же он хлюпик, после назначения одни оправдания и 0 работы. Сам же понимает что какой ему Челси после Брайтона. Ну вот Боули пусть пожинает плоды своей деятельности, деньги за увольнение тоже амортизирует на 8 лет чтобы выгодно было?)
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Кан и Баллак сидят в баре
"Вы мою неустойку видели?!" - и заржал)
Придумал прикольную теорию,что это Брайтон специально его отпустил с условием,чтоб они в турнирной таблице были выше Челси) помогает извне так сказать)
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Дмитрий Снегирёв
Ответ HI MARS
Кто-то скажет что Барселона судейский клуб.И я с ними согласен
И при чем тут Барселона?
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Born is the King
Всем физрукам физрук. Учитель Невила и Аленичева
+2
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HI MARS
Кто-то скажет что Барселона судейский клуб.И я с ними согласен
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Владимир Чистяков
Просто магией нельзя пользоваться вне Хогвартса! В этом проблема
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DolJun
если ты оставляешь на поле нулевого маунта и убираешь фофана - то я хз в чем тут помощь, это ведь было буквально вредительство.
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