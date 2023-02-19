Поттер о результатах «Челси»: «Кто-то скажет, что проблема во мне. Не думаю, что это так, но я не настолько самонадеян, чтобы сказать, что такое мнение не стоит озвучивать»

высказался о критике после поражения «Челси» от « » (0:1) в .

«Уверен, будут те, кто скажет, что проблема во мне. Это абсолютно точно. Не думаю, что они правы, но я не настолько самонадеян, чтобы сказать, что такое мнение не стоит озвучивать. Моя работа – помогать команде, продолжать работать.

Нам пришлось внести некоторые изменения. В первом тайме мы действительно сделали шаг назад в нашей игре. Во втором тайме мы хорошо отреагировали на ситуацию, но этого было недостаточно», – сказал тренер «Челси».

У « » 1 победа в 10 последних играх. Команда Поттера не выигрывает 5 матчей подряд.

В Премьер-лиге лондонский клуб идет 10-м, имея 31 очко.

«Челси» проиграл 20-й команде АПЛ. Аспиликуэта получил ногой по лицу и потерял сознание прямо на поле